ОНН БИН ДЖАФАР

ОНН БИН ДЖАФАР (малайз. Onn bin Jaa­far) - государственный и по­ли­тический дея­тель Ма­лай­зии .

Из ари­сто­кра­тической се­мьи, сын главного ми­ни­ст­ра сул­та­на­та Джо­хор. Учил­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ма­лайе . По­сле за­вер­ше­ния обу­че­ния ра­бо­тал пра­ви­тельственным чи­нов­ни­ком в Джо­хо­ре. Из­да­вал га­зе­ты «Ма­лай­ская три­бу­на» («Lembaga Malaya») и «Ма­лай­ский от­чёт» («Warta Ma­laya»). В конце 1930-х годов сбли­зил­ся с на­цио­на­ли­стическими ма­лай­ски­ми ас­со­циа­ция­ми, во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны - с ле­во­нацио­на­ли­стической организаци­ей Объ­е­ди­не­ние ин­до­не­зий­цев По­лу­ост­ров­ной Ма­лайи. По окон­ча­нии вой­ны воз­гла­вил ком­му­на­ли­ст­ское дви­же­ние ма­лай­цев, в 1946 году ос­но­вал и воз­гла­вил Объ­е­ди­нён­ную ма­лай­скую на­цио­наль­ную ор­га­ни­за­цию (ОМНО). В 1947 году за­нял пост главного ми­ни­ст­ра Джо­хо­ра.

В конце 1940-х годов пред­ло­жил пре­вра­тить ОМНО в пар­тию, чле­на­ми ко­то­рой мог­ли бы быть и не­ма­лайцы, од­на­ко не по­лу­чил под­держ­ки. В 1951 году вы­шел из ОМНО, 15.4.1951 года ос­но­вал Пар­тию не­за­ви­си­мой Ма­лайи, ори­ен­ти­ро­ван­ную на за­вое­ва­ние под­держ­ки различных эт­но­сов, про­жи­ваю­щих на тер­ри­то­рии Ма­лай­зии , но не до­бил­ся ус­пе­ха на вы­бо­рах. В феврале 1954 года ос­но­вал Пар­тию Оте­че­ст­ва, пред­став­ляв­шую ин­те­ре­сы из­би­ра­те­лей-ма­лай­цев. На пер­вых пар­ла­мент­ских вы­бо­рах не­за­ви­си­мой Ма­лайи в 1959 пар­тия по­тер­пе­ла по­ра­же­ние, по­лу­чив лишь од­но ме­сто в пар­ла­мен­те. По­сле смер­ти Онн Бин Джафара Пар­тия Оте­че­ст­ва рас­па­лась. Отец Хус­сей­на Он­на, пре­мьер-ми­ни­ст­ра Ма­лай­зии в 1976-1981 годах.