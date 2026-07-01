ОНКЕЛОС

ОНКЕЛОС (евр. סולקנוא) - со­глас­но средневековой еврейской тра­ди­ции, пе­ре­во­дчик Пя­ти­кни­жия Мои­сее­ва (То­ры) на ара­мей­ский язык.

Био­гра­фические све­де­ния об Онкелосе, со­дер­жа­щие­ся в рав­ви­ни­стических ис­точ­ни­ках, от­ры­воч­ны и но­сят ле­ген­дар­ный ха­рак­тер. Со­об­ща­ет­ся, что он был про­зе­ли­том и род­ст­венни­ком од­но­го из римских им­пе­ра­то­ров. В нау­ке ут­вер­ди­лось мне­ние, что в тек­сте Тал­му­да, в ко­то­ром го­во­рит­ся, что Онкелос сде­лал пе­ре­вод Пя­ти­кни­жия, на са­мом де­ле име­ет­ся в ви­ду пе­ре­вод на греческий язык, а не на ара­мей­ский. Таким образом, в Тал­му­де и в других ва­ви­лон­ских рав­ви­ни­стических ис­точ­ни­ках имя Онкелос пред­став­ля­ет со­бой ис­каже­ние име­ни пе­ре­во­дчи­ка Биб­лии на греческий язык Ак­ви­лы (евр. סליקצ), из­вест­но­го из па­ле­стин­ских рав­ви­ни­стических ис­точ­ни­ков.

По-ви­ди­мо­му, один из ано­ним­ных ара­мей­ских пе­ре­во­дов (тар­гу­мов) Пя­ти­кни­жия уже в ран­нем Сред­не­ве­ко­вье стал на­зы­вать­ся «тар­гум Он­ке­ло­са». В этом пе­ре­во­де, в от­ли­чие от других тар­гу­мов Пя­ти­кни­жия, на­блю­да­ет­ся стрем­ле­ние к бу­к­валь­ной пе­ре­да­че тек­ста ори­ги­на­ла. Ха­рак­тер­ные в це­лом для тар­гу­мов эк­зе­ге­тические и го­ми­ле­тические встав­ки и пе­ри­фра­зы ред­ки в тар­гу­ме Онкелоса. Од­на­ко при пе­ре­во­де не­ко­то­рых тек­стов, в основном по­эти­че­ских и про­ро­че­ских (например, Быт. 49), тар­гум Онкелоса при­бе­га­ет к пе­ри­фра­зам, час­то но­ся­щим мес­си­ан­ский или по­учи­тель­ный ха­рак­тер. Важ­ней­шей бо­го­слов­ской тен­ден­ци­ей тар­гу­ма Онкелоса яв­ля­ет­ся уст­ра­не­ние ан­тро­по­мор­физ­мов и ан­тро­по­па­тиз­мов по от­но­ше­нию к Бо­гу.

Су­ще­ст­ву­ют раз­ные пред­по­ло­же­ния о мес­те соз­да­ния тар­гу­ма Онкелоса, по­сколь­ку в язы­ке па­мят­ни­ка име­ют­ся чер­ты как па­ле­стин­ско­го, так и ва­ви­лон­ско­го ара­мей­ско­го. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­но мне­ние, что тар­гум Онкелоса был соз­дан в пер­вые ве­ка н. э. в Па­ле­сти­не, но за­тем от­ре­дак­ти­ро­ван в Ва­ви­ло­нии в IV-V веках.