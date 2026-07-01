ОНКЕЛОС
ОНКЕЛОС (евр. סולקנוא) - согласно средневековой еврейской традиции, переводчик Пятикнижия Моисеева (Торы) на арамейский язык.
Биографические сведения об Онкелосе, содержащиеся в раввинистических источниках, отрывочны и носят легендарный характер. Сообщается, что он был прозелитом и родственником одного из римских императоров. В науке утвердилось мнение, что в тексте Талмуда, в котором говорится, что Онкелос сделал перевод Пятикнижия, на самом деле имеется в виду перевод на греческий язык, а не на арамейский. Таким образом, в Талмуде и в других вавилонских раввинистических источниках имя Онкелос представляет собой искажение имени переводчика Библии на греческий язык Аквилы (евр. סליקצ), известного из палестинских раввинистических источников.
По-видимому, один из анонимных арамейских переводов (таргумов) Пятикнижия уже в раннем Средневековье стал называться «таргум Онкелоса». В этом переводе, в отличие от других таргумов Пятикнижия, наблюдается стремление к буквальной передаче текста оригинала. Характерные в целом для таргумов экзегетические и гомилетические вставки и перифразы редки в таргуме Онкелоса. Однако при переводе некоторых текстов, в основном поэтических и пророческих (например, Быт. 49), таргум Онкелоса прибегает к перифразам, часто носящим мессианский или поучительный характер. Важнейшей богословской тенденцией таргума Онкелоса является устранение антропоморфизмов и антропопатизмов по отношению к Богу.
Существуют разные предположения о месте создания таргума Онкелоса, поскольку в языке памятника имеются черты как палестинского, так и вавилонского арамейского. Широко распространено мнение, что таргум Онкелоса был создан в первые века н. э. в Палестине, но затем отредактирован в Вавилонии в IV-V веках.