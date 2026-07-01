ОНИЛ ЮДЖИН ГЛАДСТОН

ОНИ́Л (англ. O’Neill) Ю́ДЖИН ГЛА́ДСТОН - американский драматург.

Ро­дил­ся в се­мье ирландских эмиг­ран­тов, сын дра­ма­тического ак­тё­ра. Был вы­ну­ж­ден пре­рвать учё­бу в Прин­стон­ском университете (1906-1907 годы); же­нил­ся про­тив во­ли от­ца, по­ки­нул дом, пе­ре­ме­нил мно­же­ст­во про­фес­сий (мат­рос, раз­но­ра­бо­чий, зо­ло­то­ис­ка­тель, ре­пор­тёр и другие). Ски­тал­ся по Южной Аме­ри­ке. В 1914 году по­сещал се­ми­нар по дра­ма­тур­гии в Гар­вард­ском университете . Пер­вый сборник «Жа­ж­да и дру­гие од­но­акт­ные пье­сы» («Thirst, and other one act plays») вы­шел в 1914 году. В 1916 году груп­пой мо­ло­дых те­ат­раль­ных но­ва­то­ров «Про­винс­таун плей­ерс» бы­ла по­став­ле­на пер­вая «мор­ская» пье­са О’Нила «К вос­то­ку, на Кар­дифф» («Bound east for Cardiff», 1916), а вско­ре - и все ос­таль­ные его одно­акт­ные «мор­ские» пье­сы, с при­су­щи­ми им по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем к не­при­гляд­ным сто­ро­нам американской дей­ст­ви­тель­но­сти, бес­по­щад­ным реа­лиз­мом, час­то пе­ре­хо­дя­щим в на­ту­ра­лизм, ост­рой экс­прес­сив­но­стью, от­ка­зом от штам­пов и ус­то­яв­ших­ся приё­мов, ко­то­ры­ми О’Нил бро­сал вы­зов мел­ко­те­мью и раз­вле­ка­тель­но­сти гос­под­ство­вав­ших на американской сце­не фар­сов и ме­ло­драм.

Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли мно­го­акт­ные дра­мы О’Нила, ста­вив­шие­ся на Брод­вее в 1920-е годы: «За го­ри­зон­том» («Beyond the horizon», 1920, русский перевод 1971), «Ко­роль Джон» («The emperor Jones», 1921, русский перевод 1926), «Ан­на Кри­сти» («Anna Christie», 1921, русский перевод 1925), «Кос­ма­тая обезь­я­на» («The hairy ape», 1922, русский перевод 1925), «Кры­лья да­ны всем де­тям че­ло­ве­че­ским» («All God’s сhildren got wings», 1924, в русском переводе - «Негр», 1930), «Лю­бовь под вя­за­ми» («Desire under the elms», 1925, русский перевод 1927), «Ве­ли­кий бог Бра­ун» («The great god Brown», 1926) и другие, для ко­то­рых ха­рак­тер­ны столк­но­ве­ние воз­вы­шен­ной ро­ман­тической меч­ты и гру­бой ре­аль­но­сти, бур­ные ду­шев­ные пе­ре­жи­ва­ния, ра­со­вые и со­ци­аль­ные кон­флик­ты, убе­ди­тель­ная пси­хо­ло­гическая про­ри­сов­ка пер­со­на­жей. Во мно­гом раз­ви­вав­шие тра­ди­ции А. Стринд­бер­га, Б. Шоу, Г. Иб­се­на, эти пье­сы за­ло­жи­ли ос­но­вы американской дра­ма­тур­гии XX века. Но­ва­тор­ский ха­рак­тер при­сущ пье­сам «Ве­ли­кий бог Бра­ун», «Ла­зарь сме­ял­ся» («Lazaurus laug­hed», 1927), 9-акт­ной пье­се «Стран­ная ин­тер­лю­дия» («Strange interlude», 1928), где О’Нил от­кры­то экс­пе­ри­мен­ти­ру­ет со сце­ническим про­стран­ст­вом, ши­ро­ко ис­поль­зу­ет мас­ки и хор, внут­рен­ний мо­но­лог и при­ём по­то­ка соз­на­ния, а так­же, рез­ко по­ры­вая с тра­ди­ция­ми сце­нической дек­ла­мации, вос­соз­да­ёт осо­бый мир «те­ат­ра твор­че­ско­го во­об­ра­же­ния».

Мо­ти­вы ут­ра­ты нравственных ори­ен­ти­ров и об­щих цен­но­стей, от­чу­ж­де­ния лич­ности от вра­ж­деб­но­го и рав­но­душ­но­го ми­ра, кра­ха и рас­па­да американской се­мьи ха­рак­тер­ны для мо­ну­мен­таль­ной три­ло­гии «Тра­ур - участь Элек­тры» («Mour­ning becomes Electra», 1931, русский перевод 1975), в ко­то­рой раз­во­ра­чи­ваю­щая­ся на американском Юге ис­то­рия при­об­ре­та­ет мас­штаб древнегреческой тра­ге­дии.

Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных про­из­ве­де­ний позд­не­го пе­рио­да - ал­ле­го­рическая тра­ге­дия «Про­да­вец льда гря­дёт» («The iceman cometh», создана в 1939 году, поставлена в 1946 году), ав­то­био­гра­фические пси­хо­ло­гические дра­мы «Дол­гое пу­те­ше­ст­вие в ночь» («Long day’s journey into night», 1940, русский перевод 1971), «Лу­на для па­сын­ков судь­бы» («A moon for the misbegotten», 1942, русский перевод 1971). В середине 1930-х - 1940-е года ра­бо­тал над эпи­ко-дра­ма­тическим цик­лом «Ска­за­ние о соб­ст­вен­ни­ках, обо­крав­ших се­бя са­мих» («A tale of possesions self-dis­possesed») - поч­ти двух­ве­ко­вой ис­то­рии воз­ник­но­ве­ния и кра­ха од­но­го из американских се­мей­ных кла­нов; бу­ду­чи не­удов­ле­тво­рён ре­зуль­та­том, унич­то­жил большую часть соз­дан­но­го тек­ста (из 6 на­пи­сан­ных пьес со­хра­ни­лись 2).

В СССР по­пу­ляр­ность О’Нила в 1920-1930-е годы свя­за­на с ус­пеш­ны­ми по­ста­нов­ка­ми его пьес в Ка­мер­ном те­ат­ре А.Я. Таи­ро­ва в Мо­ск­ве . Не­ко­то­рые пье­сы О’Нила эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны.

Но­бе­лев­ская премия (1936).