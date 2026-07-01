ОНИЛ ЮДЖИН ГЛАДСТОН
ОНИ́Л (англ. O’Neill) Ю́ДЖИН ГЛА́ДСТОН - американский драматург.
Родился в семье ирландских эмигрантов, сын драматического актёра. Был вынужден прервать учёбу в Принстонском университете (1906-1907 годы); женился против воли отца, покинул дом, переменил множество профессий (матрос, разнорабочий, золотоискатель, репортёр и другие). Скитался по Южной Америке. В 1914 году посещал семинар по драматургии в Гарвардском университете. Первый сборник «Жажда и другие одноактные пьесы» («Thirst, and other one act plays») вышел в 1914 году. В 1916 году группой молодых театральных новаторов «Провинстаун плейерс» была поставлена первая «морская» пьеса О’Нила «К востоку, на Кардифф» («Bound east for Cardiff», 1916), а вскоре - и все остальные его одноактные «морские» пьесы, с присущими им повышенным вниманием к неприглядным сторонам американской действительности, беспощадным реализмом, часто переходящим в натурализм, острой экспрессивностью, отказом от штампов и устоявшихся приёмов, которыми О’Нил бросал вызов мелкотемью и развлекательности господствовавших на американской сцене фарсов и мелодрам.
Широкую популярность снискали многоактные драмы О’Нила, ставившиеся на Бродвее в 1920-е годы: «За горизонтом» («Beyond the horizon», 1920, русский перевод 1971), «Король Джон» («The emperor Jones», 1921, русский перевод 1926), «Анна Кристи» («Anna Christie», 1921, русский перевод 1925), «Косматая обезьяна» («The hairy ape», 1922, русский перевод 1925), «Крылья даны всем детям человеческим» («All God’s сhildren got wings», 1924, в русском переводе - «Негр», 1930), «Любовь под вязами» («Desire under the elms», 1925, русский перевод 1927), «Великий бог Браун» («The great god Brown», 1926) и другие, для которых характерны столкновение возвышенной романтической мечты и грубой реальности, бурные душевные переживания, расовые и социальные конфликты, убедительная психологическая прорисовка персонажей. Во многом развивавшие традиции А. Стриндберга, Б. Шоу, Г. Ибсена, эти пьесы заложили основы американской драматургии XX века. Новаторский характер присущ пьесам «Великий бог Браун», «Лазарь смеялся» («Lazaurus laughed», 1927), 9-актной пьесе «Странная интерлюдия» («Strange interlude», 1928), где О’Нил открыто экспериментирует со сценическим пространством, широко использует маски и хор, внутренний монолог и приём потока сознания, а также, резко порывая с традициями сценической декламации, воссоздаёт особый мир «театра творческого воображения».
Мотивы утраты нравственных ориентиров и общих ценностей, отчуждения личности от враждебного и равнодушного мира, краха и распада американской семьи характерны для монументальной трилогии «Траур - участь Электры» («Mourning becomes Electra», 1931, русский перевод 1975), в которой разворачивающаяся на американском Юге история приобретает масштаб древнегреческой трагедии.
Среди наиболее значительных произведений позднего периода - аллегорическая трагедия «Продавец льда грядёт» («The iceman cometh», создана в 1939 году, поставлена в 1946 году), автобиографические психологические драмы «Долгое путешествие в ночь» («Long day’s journey into night», 1940, русский перевод 1971), «Луна для пасынков судьбы» («A moon for the misbegotten», 1942, русский перевод 1971). В середине 1930-х - 1940-е года работал над эпико-драматическим циклом «Сказание о собственниках, обокравших себя самих» («A tale of possesions self-dispossesed») - почти двухвековой истории возникновения и краха одного из американских семейных кланов; будучи неудовлетворён результатом, уничтожил большую часть созданного текста (из 6 написанных пьес сохранились 2).
В СССР популярность О’Нила в 1920-1930-е годы связана с успешными постановками его пьес в Камерном театре А.Я. Таирова в Москве. Некоторые пьесы О’Нила экранизированы.
Нобелевская премия (1936).