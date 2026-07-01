ПЕТРОГЛИФЫ
ПЕТРОГЛИФЫ - изображения на природных скальных выходах и валунах, выполненные выбивкой, гравировкой, пришлифовкой и другими способами, связанными с удалением скальной поверхности, или сочетанием этих техник.
Для нанесения петроглифов применялись как каменные, так и металлические инструменты (следы работы ими различаются); могло использоваться одно орудие (отбойник) или два (посредник и ударник). Иногда при изучении петроглифов удаётся проследить тонкие гравиров. линии эскизов, следы набросков, разметку поверхности, на которую наносились изображения.
Петроглиф - способ передачи информации, появившийся в каменном веке и существующий доныне. Изображений, выполненных в технике петроглифов, существенно больше, чем росписей, наносившихся на аналогичные природные объекты. Концентрации петроглифов нередко связаны со святилищами, местами проведения календарных праздников, приурочены к важным точкам ландшафта - переправам, перевалам и др.
Петроглифы являются важным историческими источником, многие - произведениями искусства, объектами туризма, в том числе получившие всемирную известность [Боярские писаницы, Бесовы Следки, Бесов Нос, Залавруга - важнейшая группа петроглифов на Белом море, включающая композиции, в том числе сцены инициаций, охоты, Пегтымель (Чукотка), Саянского каньона петроглифы, Сикачи-Алян, Томская писаница, Калбак-Таш (рис.) и др. - в России; Каменная могила - на Украине] и включённые в список Всемирного наследия [Альта, Богуслен, Валкамоника, Кобустан, Сулайман-Тоо (Киргизия), Тамгалы, Тассилин-Адджер, Фош-Коа и др.].
Выдающуюся роль в становлении исследований наскального искусства в России сыграл А.П. Окладников, основы российского научного петроглифоведения заложены М.А. Дэвлет, А.И. Мартыновым, В.И. Молодиным, В.И. Равдоникасом, Я.А. Шером и др.