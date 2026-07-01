ОНЕТТИ ХУАН КАРЛОС
ОНЕТТИ ХУАН КАРЛОС - уругвайский писатель.
Родился в семье таможенного служащего. В 1930 году переехал в Буэнос- Айрес, работал в торговой фирме. В 1934 году вернулся в Монтевидео, сотрудничал в редакции журнала «Marcha», публиковал статьи об уругвайской культуре. Разделял левые взгляды, поддерживал СССР, активно выступал против фашистской диктатуры в Испании. Служил в информационном агентстве Рейтер в Буэнос-Айресе (1941-1955 годы). В 1955-1975 годах жил в Монтевидео; в 1974-1975 годах отбывал тюремное заключение по политическим мотивам; в 1975 году эмигрировал в Испанию (жил в Мадриде).
Первое крупное произведение - повесть «Колодец» («El pozo», 1939, в русском переводе - «Бездна», 1976). В центре проникнутого глубоким пессимизмом творчества Онетти - человек, обречённый на одиночество, страдания и, наконец, деградацию, в своих безнадёжных попытках противостоять хаосу и бессмысленности окружающей действительности: романы «Ничейная земля» («Tierra de nadie», 1941, русский перевод 2004), «На эту ночь» («Para esta noche», 1943), «Короткая жизнь» («La vida breve», 1950), «Верфь» («El astillero», 1961), «Итак, когда…» («Cuando entonces», 1987) и другие. Для стиля Онетти характерны приёмы модернистской поэтики: монтаж, нарушение причинно-следственных связей, параллельное повествование в нескольких временны́х планах, создание условных пространств в духе У. Фолкнера (город Санта-Мария). Автор повестей, сборников рассказов.