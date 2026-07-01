ОНЕТТИ ХУАН КАРЛОС

ОНЕТТИ ХУАН КАРЛОС - уругвайский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье та­мо­жен­но­го слу­жа­ще­го. В 1930 году пе­ре­ехал в Бу­энос- Ай­рес, ра­бо­тал в тор­го­вой фир­ме. В 1934 году вер­нул­ся в Мон­те­ви­део, со­труд­ни­чал в ре­дак­ции журнала «Marcha», пуб­ли­ко­вал ста­тьи об уругвайской куль­ту­ре. Раз­де­лял ле­вые взгля­ды, под­дер­жи­вал СССР , ак­тив­но вы­сту­пал про­тив фа­ши­ст­ской дик­та­ту­ры в Ис­па­нии . Слу­жил в ин­фор­мационном агент­ст­ве Рей­тер в Бу­энос-Ай­ре­се (1941-1955 годы). В 1955-1975 годах жил в Мон­те­ви­део ; в 1974-1975 годах от­бы­вал тю­рем­ное за­клю­че­ние по по­ли­тическим мо­ти­вам; в 1975 году эмиг­ри­ро­вал в Ис­па­нию (жил в Мад­ри­де).

Пер­вое круп­ное про­из­ве­де­ние - по­весть «Ко­ло­дец» («El pozo», 1939, в русском переводе - «Безд­на», 1976). В цен­тре про­ник­ну­то­го глу­бо­ким пес­си­миз­мом твор­че­ст­ва Онетти - че­ло­век, об­ре­чён­ный на оди­но­че­ст­во, стра­да­ния и, на­ко­нец, де­гра­да­цию, в сво­их без­на­дёж­ных по­пыт­ках про­ти­во­сто­ять хао­су и бес­смыс­лен­но­сти ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­сти: ро­ма­ны «Ни­чей­ная зем­ля» («Tierra de nadie», 1941, русский перевод 2004), «На эту ночь» («Pa­ra esta noche», 1943), «Ко­рот­кая жизнь» («La vida breve», 1950), «Верфь» («El astillero», 1961), «Итак, ко­гда…» («Cuando entonces», 1987) и другие. Для сти­ля Онетти ха­рак­тер­ны приё­мы мо­дер­ни­ст­ской по­эти­ки: мон­таж, на­ру­ше­ние при­чин­но-след­ст­вен­ных свя­зей, па­рал­лель­ное по­ве­ст­во­ва­ние в не­сколь­ких вре­менны́х пла­нах, соз­да­ние ус­лов­ных про­странств в ду­хе У. Фолк­не­ра (го­род Сан­та-Ма­рия). Ав­тор по­вес­тей, сборников рас­ска­зов.