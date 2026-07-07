ОНЕГГЕР АРТЮР
ОНЕГГЕР АРТЮР (нем. Honegger) - швейцарский и французский композитор и музыкальный писатель, иностранный член Академии искусств (1952).
Из семьи коммерсанта, швейцарского подданного. Брал уроки гармонии у церковного органиста Р.Ш. Мартена, учился в Цюрихской консерватории у Ф. Хегара (в 1910 году впервые опубликован ряд фортепианных пьес), с 1911 года в Парижской консерватории у Л. Капе (скрипка), А. Жедальжа (контрапункт и фуга), Ш.M. Видора (композиция, инструментовка), В. д’Энди (дирижирование). В 1915 году служил в пограничных войсках Швейцарии. Художественные вкусы формировались под воздействием музыки И.Ф. Стравинского, А. Шёнберга, поэзии Ж. Кокто, П. Валери, М. Жакоба, П. Клоделя, Л. Арагона, живописи П. Пикассо, Ф. Леже. В начале 1920-х годов вошёл в творческую группу «Шестёрка», участвовал в создании коллективного балета-ревю «Новобрачные на Эйфелевой башне» (1921). Крупнейшее произведение этих лет - опера-оратория «Царь Давид» (1921, написана вначале как музыка к спектаклю народного швейцарского театра «Жора», Мезьер; 2-я редакция - 1923, Винтертур; 3-я редакция - 1924, Париж). В середине и 2-й половине 1920-х годов создал библейскую драму «Юдифь» (1925, театр «Жора», 2-я редакция в виде оперы, 1936), музыкальную трагедию «Антигона» (на либретто Ж. Кокто по Софоклу, 1927, театр «Ла Монне», Брюссель), мелодраму «Амфион» (на либретто П. Валери, постановка 1931, Парижская опера). До 1940-х годов выступал как дирижёр с исполнением своих сочинений, гастролировал в Европе и Америке (вместе с женой - пианисткой А. Ворабур); в 1928 году посетил Ленинград, где дружески общался с русскими музыкантами (в том числе с Д.Д. Шостаковичем). В 1930 году сочинил 1-ю симфонию (по заказу С.А. Кусевицкого к 50-летию Бостонского оркестра). В середине 1930-х годов решительно выступал против фашизма в Европе, член Народной музыкальной федерации (1935), вошёл в ряды Народного фронта. Написал музыку центрального эпизода «Взятие Бастилии» для спектакля «14 июля» (по пьесе Р. Роллана, 1936), прелюдию «На смерть Жореса» для пьесы «Свобода» М. Ростана (1937), песни для пьесы «Постройка города» Ж. Р. Блока, музыку для иллюминированных праздников на открытом воздухе, документальных фильмов о профсоюзах и другого. Лучшее произведение этого периода - драматическая оратория «Жанна д’Арк на костре» (1935, текст П. Клоделя, исполнена в 1938, Базель). Отклик на мрачные события кануна 2-й мировой войны - проникнутая антифашистским духом оратория «Пляска мёртвых» (1938, текст П. Клоделя), её исполнение в 1941году под управлением Ш. Мюнша в Парижской консерватории вылилось в патриотическую манифестацию.
В военные и послевоенные годы основное внимание Онненер уделял инструментальной музыке, ведущим жанром стала симфония. Заинтересовавшись «гармонией 12 тонов без удвоений» и связанной с ней оригинальной нотацией Н.Б. Обухова, Оннегер написал предисловие к его «Трактату о тональной, атональной и тотальной гармонии» (1947). Темпераментный публицист, Оннегер в книгах «Заклинание окаменелостей» («Incantation aux fossiles», 1948, русский перевод 1979), «Я - композитор» («Je suis compositeur», 1951, русский перевод 1963) и в ряде статей выразил тревогу художника XX века за судьбы мира и культуры. Оннегер занимался также педагогической деятельностью (класс композиции в парижской Нормальной школе музыки). Последнее крупное произведение Оннегера - «Рождественская кантата» («Une cantate de Noël», 1953, на литургические и народные тексты), часть неосуществлённого проекта «Страстей» («Passion de Selzach»). В последние годы жизни Оннегер получил всемирное признание.
Уже в ранних сочинениях Оннегера выкристаллизовался стиль, сочетающий строгие полифонические приёмы изложения и развития материала, энергичную, напористую ритмику с конкретной образностью тематизма, тяготением к программным замыслам. В поздних симфониях (2-й, 1941, 3-й «Литургической», 1946, 5-й «Симфонии трёх ре», 1950) наблюдается склонность к драматизму, остроэкспрессивной, напряжённой мелодике. Преобразуя традиционные классические схемы, Оннегер сохраняет их основные принципы. Неизменные качества его стиля - стройная архитектоника, чёткая структурность, дисциплина мышления. Творчество Оннегера соприкасается с экспрессионизмом, конструктивизмом, урбанизмом и неоклассицизмом; среди наиболее известных сочинений: «Пасифик 231» («Mouvement symphonique [симфоническая часть] No 1», 1923), в которой, по словам автора, движение мощного паровоза послужило импульсом к чисто музыкальной идее «равномерного ускорения ритма, в то время как темп, по сути, замедляется»; «Регби» («Mouvement symphonique No 2», 1928). Стремясь к воплощению высоких этич. идеалов, «вечных» ценностей, Оннегер обращался к античной, библейской и средневековой тематике. Новаторские поиски в области музыкально-театральных жанров привели к наивысшим творческим достижениям Оннегера. Жанровый синтез достигнут в операх- ораториях («Царь Давид», «Юдифь»), ораториях мистериального типа («Жанна д’Арк на костре»; драматическая легенда «Никола из Флю», 1939, посвящённая легендарному швейцарскому герою, постановка 1941, Невшатель), балете-мелодраме («Амфион»), радиомистерии («12 ударов в полночь»), радиооратории «Христофор Колумб» (либретто В. Aгe, 1940) и другие.
Среди других сочинений: опера «Орлё- нок» (совместно с Ж. Ибером, по драме Э. Ростана, 1937, Монте-Карло); балеты - «Скетинг-Ринг» (шведский роликовый балет, 1922), «Под водой» (1925), «Свадьба Амура и Психеи» (на темы «Французских сюит» И.С. Баха, 1930), «Семирамида» (балет-мелодрама, 1933), «Песнь песней» (1938), «Рождение цвета» (1940), «Призыв гор» (1945; все поставлены в Париже), «Шота Руставели» (совместно с A.H. Черепниным, T. Харшаньи, 1945, Монте-Карло) и другие; оперетты - «Приключения короля Позоля» (1930), «Малютки Кардиналь» («Les petites Cardinal», совместно с Ибером, 1937; обе постановки в Париже) и другие; оратория «Крики мира» (1931, Золотурн, Швейцария); для оркестра - сюита «Летняя пастораль» (1920), «Симфоническая часть № 3» («Mouvement symphonique No 3», 1933), Сюита из музыки к фильму «Отверженные» (по В. Гюго, 1934), «Ноктюрн» (1936), «Серенада Анжелике» (1945), 4-я симфония «Базельские удовольствия» («Deliciae Basilienses», для камерного оркестра, 1946), «Архаическая сюита» (1951), «Монопартита» (1951); концертино с оркестром - для фортепиано (1924), для виолончели (1929); камерный концерт для флейты, английского рожка и струнного оркестра (1948); камерно-инструментальные ансамбли; сочинения для фортепиано; романсы и песни; музыка к спектаклям драматического театра; музыка к фильмам (всего 35), в том числе «Преступление и наказание» (по Ф.М. Достоевскому), «Пигмалион» (по Б. Шоу), «Похищение» (по Ш.Ф. Рамю), «Капитан Фракас» (по Т. Готье).
Высший офицер ордена Почётного легиона (1954).