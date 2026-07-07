ОНЕГГЕР АРТЮР

ОНЕГГЕР АРТЮР (нем. Honegger) - швейцарский и французский композитор и музыкальный писатель, иностранный член Академии искусств (1952).

Из се­мьи ком­мер­сан­та, швейцарского под­дан­но­го. Брал уро­ки гар­мо­нии у цер­ков­но­го ор­га­ни­ста Р.Ш. Мар­те­на, учил­ся в Цю­рих­ской консерватории у Ф. Хе­га­ра (в 1910 году впер­вые опуб­ли­ко­ван ряд фортепианных пьес), с 1911 года в Па­риж­ской консерватории у Л. Ка­пе (скрип­ка), А. Же­даль­жа (кон­тра­пункт и фу­га), Ш.M. Ви­до­ра (ком­по­зи­ция, ин­ст­ру­мен­тов­ка), В. д’Энди (ди­ри­жи­ро­ва­ние). В 1915 году слу­жил в по­гра­нич­ных вой­сках Швей­ца­рии. Ху­дожественные вку­сы фор­миро­ва­лись под воз­дей­ст­ви­ем му­зы­ки И.Ф. Стра­вин­ско­го, А. Шён­бер­га, по­эзии Ж. Кок­то, П. Ва­ле­ри, М. Жа­ко­ба, П. Кло­де­ля, Л. Ара­го­на, жи­во­пи­си П. Пи­кас­со , Ф. Ле­же. В начале 1920-х годов во­шёл в творческую груп­пу «Шес­тёр­ка», уча­ст­во­вал в соз­да­нии кол­лек­тив­но­го ба­ле­та-ре­вю «Но­во­брач­ные на Эй­фе­ле­вой баш­не» (1921). Круп­ней­шее про­из­ве­де­ние этих лет - опе­ра-ора­то­рия «Царь Да­вид» (1921, на­пи­са­на вна­ча­ле как му­зы­ка к спек­так­лю народного швейцарского те­ат­ра «Жо­ра», Мезь­ер; 2-я редакция - 1923, Вин­тер­тур; 3-я редакция - 1924, Па­риж). В сере­ди­не и 2-й половине 1920-х годов соз­дал биб­лей­скую дра­му «Юдифь» (1925, те­атр «Жо­ра», 2-я редакция в ви­де опе­ры, 1936), музыкальную тра­ге­дию «Ан­ти­го­на» (на либретто Ж. Кок­то по Со­фок­лу, 1927, те­атр «Ла Мон­не», Брюс­сель), ме­ло­дра­му «Ам­фи­он» (на либретто П. Ва­ле­ри, постановка 1931, Па­риж­ская опе­ра). До 1940-х годов вы­ступал как ди­ри­жёр с ис­пол­не­ни­ем сво­их со­чи­не­ний, га­ст­ро­ли­ро­вал в Ев­ро­пе и Аме­ри­ке (вме­сте с же­ной - пиа­ни­ст­кой А. Во­ра­бур); в 1928 году по­се­тил Ле­нин­град, где дру­же­ски об­щал­ся с русскими му­зы­кан­та­ми (в том числе с Д.Д. Шос­та­ко­ви­чем ). В 1930 году со­чи­нил 1-ю сим­фо­нию (по за­ка­зу С.А. Ку­се­виц­ко­го к 50-ле­тию Бос­тон­ско­го ор­ке­ст­ра). В середине 1930-х годов ре­ши­тель­но вы­сту­пал про­тив фа­шиз­ма в Ев­ро­пе, член На­род­ной музыкальной фе­де­ра­ции (1935), во­шёл в ря­ды Народного фрон­та. На­пи­сал му­зы­ку центрального эпи­зо­да «Взя­тие Бас­ти­лии» для спек­так­ля «14 ию­ля» (по пье­се Р. Рол­ла­на, 1936), пре­лю­дию «На смерть Жо­ре­са» для пье­сы «Сво­бо­да» М. Рос­та­на (1937), пес­ни для пье­сы «По­строй­ка го­ро­да» Ж. Р. Бло­ка, му­зы­ку для ил­лю­ми­ни­ро­ван­ных празд­ни­ков на от­кры­том воз­ду­хе, до­ку­мен­таль­ных филь­мов о проф­сою­зах и другого. Луч­шее про­из­ве­де­ние это­го пе­рио­да - дра­ма­тическая ора­то­рия «Жан­на д’Арк на ко­ст­ре» (1935, текст П. Кло­де­ля, ис­пол­не­на в 1938, Ба­зель). От­клик на мрач­ные со­бы­тия ка­ну­на 2-й ми­ро­вой вой­ны - про­ник­ну­тая ан­ти­фа­ши­ст­ским ду­хом ора­то­рия «Пля­ска мёрт­вых» (1938, текст П. Кло­де­ля), её ис­пол­не­ние в 1941году под управлением Ш. Мюн­ша в Па­риж­ской консерватории вы­ли­лось в пат­рио­тическую ма­ни­фе­ста­цию.

В во­ен­ные и по­сле­во­ен­ные го­ды основное вни­ма­ние Онненер уде­лял ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке, ве­ду­щим жан­ром ста­ла сим­фо­ния. За­ин­те­ре­со­вав­шись «гар­мо­ни­ей 12 то­нов без уд­вое­ний» и свя­зан­ной с ней ори­ги­наль­ной но­та­ци­ей Н.Б. Обу­хо­ва, Оннегер на­пи­сал пре­ди­сло­вие к его «Трак­та­ту о то­наль­ной, ато­наль­ной и то­таль­ной гар­мо­нии» (1947). Тем­пе­ра­мент­ный пуб­ли­цист, Оннегер в кни­гах «За­кли­на­ние ока­ме­не­ло­стей» («Incantation aux fossiles», 1948, русский перевод 1979), «Я - ком­по­зи­тор» («Je suis com­positeur», 1951, русский перевод 1963) и в ря­де ста­тей вы­ра­зил тре­во­гу ху­дож­ни­ка XX века за судь­бы ми­ра и куль­ту­ры. Оннегер за­ни­мал­ся так­же пе­да­го­гической дея­тель­но­стью (класс ком­по­зи­ции в па­риж­ской Нор­маль­ной шко­ле му­зы­ки). По­след­нее круп­ное про­из­ве­де­ние Оннегера - «Ро­ж­де­ст­вен­ская кан­та­та» («Une cantate de Noël», 1953, на ли­тур­гические и народные тек­сты), часть не­осу­ще­ст­в­лён­но­го про­ек­та «Стра­стей» («Passion de Selzach»). В по­след­ние го­ды жиз­ни Оннегер по­лу­чил все­мир­ное при­зна­ние.

Уже в ран­них со­чи­не­ни­ях Оннегера вы­кри­стал­ли­зо­вал­ся стиль, со­че­таю­щий стро­гие по­ли­фо­нические приё­мы из­ло­же­ния и раз­ви­тия ма­те­риа­ла, энер­гич­ную, на­по­ри­стую рит­ми­ку с кон­крет­ной об­раз­но­стью те­ма­тиз­ма, тя­го­те­ни­ем к про­грамм­ным за­мыс­лам. В позд­них сим­фо­ни­ях (2-й, 1941, 3-й «Ли­тур­ги­че­ской», 1946, 5-й «Сим­фо­нии трёх ре», 1950) на­блю­да­ет­ся склон­ность к дра­ма­тиз­му, ост­роэкс­прес­сив­ной, на­пря­жён­ной ме­ло­ди­ке. Пре­об­ра­зуя тра­диционные клас­сические схе­мы, Оннегер со­хра­ня­ет их основные прин­ци­пы. Не­из­мен­ные ка­че­ст­ва его сти­ля - строй­ная ар­хи­тек­то­ни­ка, чёт­кая струк­тур­ность, дис­ци­п­ли­на мыш­ле­ния. Твор­че­ст­во Оннегера со­при­ка­са­ет­ся с экс­прес­сио­низ­мом, кон­ст­рук­ти­виз­мом, ур­ба­низ­мом и не­оклас­си­циз­мом; сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных со­чи­не­ний: «Па­си­фик 231» («Mouvement symphonique [сим­фо­ни­че­ская часть] No 1», 1923), в ко­то­рой, по сло­вам ав­то­ра, дви­же­ние мощ­но­го па­ро­во­за по­слу­жи­ло им­пуль­сом к чис­то музыкальной идее «рав­но­мер­но­го ус­ко­ре­ния рит­ма, в то вре­мя как темп, по су­ти, за­мед­ля­ет­ся»; «Рег­би» («Mouvement symphonique No 2», 1928). Стре­мясь к во­пло­ще­нию вы­со­ких этич. идеа­лов, «веч­ных» цен­но­стей, Оннегер об­ра­щал­ся к ан­тич­ной, биб­лей­ской и средневековой те­ма­ти­ке. Но­ва­тор­ские по­ис­ки в об­лас­ти музыкально-те­ат­раль­ных жан­ров при­ве­ли к наи­выс­шим творческим дос­ти­же­ни­ям Оннегера. Жан­ро­вый син­тез дос­тиг­нут в опе­рах- ора­то­ри­ях («Царь Да­вид», «Юдифь»), ора­то­ри­ях мис­те­ри­аль­но­го ти­па («Жан­на д’Арк на ко­ст­ре»; дра­ма­тическая ле­ген­да «Ни­ко­ла из Флю», 1939, по­свя­щён­ная ле­ген­дар­но­му швейцарскому ге­рою, постановка 1941, Не­вша­тель), ба­ле­те-ме­ло­дра­ме («Ам­фи­он»), ра­дио­мис­те­рии («12 уда­ров в пол­ночь»), ра­дио­ора­то­рии «Хри­сто­фор Ко­лумб» (либретто В. Aгe, 1940) и другие.

Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра «Ор­лё­- нок» (совместно с Ж. Ибе­ром, по дра­ме Э. Рос­та­на, 1937, Мон­те-Кар­ло); ба­ле­ты - «Ске­тинг-Ринг» (шведский ро­ли­ко­вый ба­лет, 1922), «Под во­дой» (1925), «Свадь­ба Аму­ра и Пси­хеи» (на те­мы «Фран­цуз­ских сю­ит» И.С. Ба­ха, 1930), «Се­ми­ра­ми­да» (ба­лет-ме­ло­дра­ма, 1933), «Песнь пес­ней» (1938), «Ро­ж­де­ние цве­та» (1940), «При­зыв гор» (1945; все поставлены в Па­ри­же), «Шо­та Рус­та­ве­ли» (совместно с A.H. Че­реп­ни­ным, T. Хар­ша­ньи, 1945, Мон­те-Кар­ло) и другие; опе­рет­ты - «При­клю­че­ния ко­ро­ля По­зо­ля» (1930), «Ма­лют­ки Кар­ди­наль» («Les petites Cardinal», совместно с Ибе­ром, 1937; обе постановки в Па­ри­же) и другие; ора­то­рия «Кри­ки ми­ра» (1931, Зо­ло­турн, Швей­ца­рия); для ор­ке­ст­ра - сюи­та «Лет­няя пас­то­раль» (1920), «Сим­фо­ни­че­ская часть № 3» («Mouve­ment symphonique No 3», 1933), Сюи­та из му­зы­ки к фильму «От­вер­жен­ные» (по В. Гю­го, 1934), «Нок­тюрн» (1936), «Се­ре­на­да Ан­же­ли­ке» (1945), 4-я сим­фо­ния «Ба­зель­ские удо­воль­ст­вия» («De­li­ciae Basi­lienses», для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, 1946), «Ар­хаи­че­ская сюи­та» (1951), «Мо­но­пар­ти­та» (1951); кон­цер­ти­но с ор­ке­ст­ром - для фортепиано (1924), для вио­лон­че­ли (1929); ка­мер­ный кон­церт для флей­ты, английского рож­ка и струн­но­го ор­ке­ст­ра (1948); ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли; со­чи­не­ния для фортепиано; ро­ман­сы и пес­ни; му­зы­ка к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра; му­зы­ка к филь­мам (все­го 35), в том числе «Пре­сту­п­ле­ние и на­ка­за­ние» (по Ф.М. Дос­то­ев­ско­му), «Пиг­ма­ли­он» (по Б. Шоу), «По­хи­ще­ние» (по Ш.Ф. Ра­мю), «Ка­пи­тан Фра­кас» (по Т. Го­тье).

Выс­ший офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1954).