ОМУТНИНСК

ОМУТНИНСК - город в России , в восточной части Кировской области, центр Омутнинского района.

Население 22,9 тысячи человек (2013). Расположен в Приуралье, на реке Омутная. Железнодрожная станция Стальная.

Воз­ник как по­сё­лок Осо­ки­но (позд­нее Омут­ная, Омут­нин­ский За­вод) в свя­зи со строи­тель­ст­вом в 1773 году под­полковником И.П. Осо­ки­ным же­ле­зо­де­ла­тель­но­го за­во­да (пу­щен в 1775 году; в 1848-1918 годах им вла­де­ли яро­слав­ские куп­цы Пас­ту­хо­вы; ны­не ме­тал­лур­гический за­вод). По­сё­лок стал од­ним из цен­тров вят­ско­го ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. В 1880-1918 годах центр Омут­нин­ско­го гор­но­го ок­ру­га. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну в поселке Омут­нин­ский За­вод раз­ме­ща­лись во­ен­но­плен­ные (нем­цы, ав­ст­рий­цы, венг­ры). В феврале 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1918-1927 годах вхо­дил в со­став Се­ве­ро-Вят­ско­го гор­но­за­вод­ско­го ок­руга. Вес­ной 1919 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов , к Омут­нин­ско­му За­во­ду при­бли­зи­лись от­ря­ды Си­бир­ской ар­мии адмирала А.В. Кол­ча­ка , од­на­ко бои шли толь­ко в его ок­ре­ст­но­стях. С 1921 года го­род Омутнинск. Уезд­ный го­род Вят­ской губернии (1921-1929 годы), рай­он­ный центр Ни­же­го­род­ско­го (с 1932 года Горь­ков­ско­го) края (1929-1934 годы), Ки­ров­ско­го края (1934-1936 годы), с 1936 года Ки­ров­ской области. В 1931 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Омутнинск железнодорожной ли­нии Яр – Фос­фо­рит­ная. В 1930 году от­крыт пе­да­го­гический тех­ни­кум, ре­ор­га­ни­зо­ван­ный в Государственный учи­тель­ский институт (1940-1954 годы; ны­не колледж пе­да­го­ги­ки, эко­но­ми­ки и пра­ва). В Великую Отечечественную вой­ну в Омутнинск эва­куи­ро­ва­ны многие жи­те­ли Ле­нин­гра­да, Нов­го­ро­да, Пско­ва, За­по­ро­жья. В го­ро­де на­хо­дил­ся в эва­куа­ции Го­мель­ский пе­да­го­гический институт, раз­ме­ща­лись 2 эва­ко­гос­пи­та­ля, близ Омутнинска рас­по­ла­гал­ся круп­ный ла­герь во­ен­но­плен­ных нем­цев.

Омутнинск за­стро­ен пре­имущественно од­но­этаж­ны­ми де­ревянными до­ма­ми. С 1954 года воз­во­ди­лись мно­го­этаж­ные кир­пич­ные до­ма; с 1970-х годов - па­нель­ные. Сре­ди по­стро­ек - де­ревянный дом управ­ляю­ще­го Омут­нин­ски­ми за­во­да­ми (конец XIX века; пе­ре­стро­ен), Дво­рец куль­ту­ры ме­тал­лур­гов (1936-1938 годы, по­стро­ен из кир­пи­ча со­бо­ра Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, ос­вя­щён­но­го в 1913 году и ра­зо­бран­но­го в середине 1930-х годов; те­ат­раль­ная часть при­строе­на в 1961 году, архитектор И.А. Ча­ру­шин), ки­но­те­атр «Спар­так» (1957). По­кров­ская церковь ста­ро­об­рядческой об­щи­ны (1989-1991 годы), Тро­иц­кая церковь (1991-1997 годы, архитектор И.Г. Нос­ков). Од­на из городских дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - за­вод­ской пруд (на западной ок­раи­не Омутнинска, соз­дан на реке Омут­ная при строи­тель­ст­ве за­во­да).

Ве­ду­щее пред­при­ятие - ме­тал­лур­гический за­вод (го­ря­че­ка­та­ные и сталь­ные фа­сон­ные про­фи­ли слож­ных се­че­ний, сор­то­вой и ка­либ­ро­ван­ный про­кат, бес­шов­ные тру­бы и другое). Де­ре­во­об­ра­бот­ка, пи­ще­вая промышленность.

Близ Омутнинска, в селе За­лаз­на, – Спас­ская церковь (1805; пе­ре­строй­ки 1873 и 1906), в поселке Чёр­ная Хо­лу­ни­ца – По­кров­ская церковь (1839-1846 годы).

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