ОМУЛЕВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОМУЛЕВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (настоящая фамилия Фёдоров) - русский писатель.
В 1856-1858 годах вольнослушатель юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Жил в Санкт-Петербурге (в 1862-1865 годах в Иркутске).
Дебютировал как переводчик: сборник «Сонеты» А. Мицкевича (1857). В 1861 году вышла поэма «Три промаха. Татарская легенда». Среди ранних прозаических сочинений - рассказы «Сибирячка», «Медные образки» (оба 1862). Известность принёс отчасти автобиографический роман «Шаг за шагом» (1870; отдельное издание под названием «Светлов. Его взгляды, характер и деятельность» – 1871), идейно близкий роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?» и отразивший настроения разночинной интеллигенции 1860-х годов.
В 1873 году начал публиковаться роман «Попытка не шутка» - о роли женщин в росийском обществе 2-й половины XIX века, но попал под цензурный запрет (полностью опубликован в 1983 году). Лирика Омулевского отмечена влиянием гражданской поэзии Н.А. Некрасова; её герой - борец за свободу, «мученик идеи»: поэтический сборник «Песни жизни» (1883), в том числе стихотворения «Светает, товарищ!», «К молодому поколению», «Дело святое за правду стоять». Среди других произведений: поэтический цикл «Деревенские песни» (отдельное издание - 1884), проникнутый народным юмором; поэма - легенда «Обетованная земля» (1872); очерки, публицистика.