ОМУЛЕВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ОМУЛЕВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (настоящая фамилия Фёдоров) - русский писатель.

В 1856-1858 годах воль­но­слу­ша­тель юри­дического факультета Санкт-Пе­тербургского университета . Жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге (в 1862-1865 годах в Ир­кут­ске).

Де­бю­ти­ро­вал как пе­ре­во­дчик: сборник «Со­не­ты» А. Миц­ке­ви­ча (1857). В 1861 году вы­шла по­эма «Три про­ма­ха. Та­тар­ская ле­ген­да». Сре­ди ран­них про­за­ических со­чи­не­ний - рас­ска­зы «Си­би­ряч­ка», «Мед­ные об­раз­ки» (оба 1862). Из­вест­ность при­нёс от­час­ти ав­то­био­гра­фический ро­ман «Шаг за ша­гом» (1870; отдельное из­да­ние под названием «Свет­лов. Его взгля­ды, ха­рак­тер и дея­тель­ность» – 1871), идей­но близ­кий ро­ма­ну Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го «Что де­лать?» и от­ра­зив­ший на­строе­ния раз­но­чин­ной ин­тел­ли­ген­ции 1860-х годов.

В 1873 году на­чал пуб­ли­ко­вать­ся ро­ман «По­пыт­ка не шут­ка» - о ро­ли жен­щин в росийском об­ще­ст­ве 2-й половины XIX века, но по­пал под цен­зур­ный за­прет (пол­но­стью опубликован в 1983 году). Ли­ри­ка Омулевского от­ме­че­на влия­ни­ем гражданской по­эзии Н.А. Не­кра­со­ва; её ге­рой - бо­рец за сво­бо­ду, «му­че­ник идеи»: по­этический сборник «Пес­ни жиз­ни» (1883), в том числе сти­хо­тво­ре­ния «Све­та­ет, то­ва­рищ!», «К мо­ло­до­му по­ко­ле­нию», «Де­ло свя­тое за прав­ду сто­ять». Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­этический цикл «Де­ре­вен­ские пес­ни» (отдельное издание - 1884), про­ник­ну­тый народным юмо­ром; по­эма - ле­ген­да «Обе­то­ван­ная зем­ля» (1872); очер­ки, пуб­ли­ци­сти­ка.