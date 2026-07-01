ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Омский государственный историко-краеведческий музей является старейшим в Сибири.

Он был основан в 1878 году при Западно-Сибирском отделе Императорского Русского географического общества . Формирование первых коллекций происходило в основном за счет экспедиционных сборов членов ЗСОИРГО и добровольных пожертвований.

В 1921 году музей Западно-Сибирского отдела Русского географического общества был преобразован в самостоятельное государственное учреждение и стал называться Государственным Западно-Сибирским краевым музеем. С 1923 по 1934 годы он носит название Западно-Сибирский краевой музей. С 1934 года, с образованием Омской области - Омский областной краеведческий музей. С 1980 по 1992 годы - государственный объединенный исторический и литературный музей. С 1992 года - Омский государственный историко-краеведческий музей.

В настоящее время коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея насчитывают свыше 200 тысяч единиц хранения. Коллекции археологии , этнографии , изобразительных и письменных источников (архивные документы по истории края), фотографические снимки, редкие и старопечатные книги, предметы изобразительного искусства, оружия, нумизматики, памятники живой и неживой природы. Ежегодно музейные коллекции пополняются на 2,5-3 тысячи предметов. Работает постоянная экспозиция и 6 выставочных залов. В экспозиции представлена этнография, археология и природный мир Омского Прииртышья.

Ежегодно музей посещает свыше 190 тысяч человек. Проводятся театрализованные экскурсии, уроки, праздники для различных категорий посетителей. Главным направлением деятельности музея было и остается сохранение историко-культурного наследия региона. Это находит свое отражение как в выставочных проектах, так и в научно-просветительской работе.

Постоянно работает краеведческий лекторий, ежегодно издается сборник научных трудов «Известия Омского государственного историко-краеведческого музея», периодически выходит научно-популярный альманах «Омский краевед». На втором этаже находится сувенирная лавка, где можно приобрести краеведческие издания и музейные сувениры. В музей входят два филиала: Музейный комплекс воинской славы омичей и Дом-музей М.А. Ульянова в городе Тара.

Иллюстрации:

Омский государственный историко-краеведческий музей.