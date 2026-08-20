ОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в РСФСР, в Западной Сибири.

Начало образованию Омской губернии было положено постановлениями ВЦИК от 27.8.1919 года о присоединении к ещё не созданной губернии Ишимского, Тарского и Тюкалинского уездов Тобольской губернии, 5.12.1919 года образован Калачинский уезд. 3.1.1920 года Сибревком официально утвердил наименование Омской губернии вместо Акмолинской области. Центр - город Омск . Первоначально делилась на 10 уездов: Акмолинский, Атбасарский, Ишимский, Калачинский, Кокчетавский, Омский, Петропавловский, Тарский, Татарский, Тюкалинский.

В 1920-1922 годах Омская губерния подверглась значительным территориальным изменениям. 2.3.1920 года Ишимский уезд вошёл в состав Тюменской губернии, 18.1.1921 года в состав Омской губернии включён из Алтайской губернии Славгородский уезд. В результате проведённого в 1921-1922 годах размежевания между Омской губернией и образованной 26.8.1920 года Киргизской АССР (ныне Республика Казахстан) в Акмолинскую губернию Киргизской АССР вошли южная часть Омской губернии в составе Акмолинского, Атбасарского, Кокчетавского, Петропавловского уездов и 17 волостей Омского уезда. В результате с 1922 года Омская губерния делилась на 6 уездов: Калачинский, Омский (с 1924 года центр уезда – посёлок, с 1925 года Ново-Омск), Славгородский, Тарский, Татарский, Тюкалинский. Площадь свыше 685 тысяч км2 (1920); свыше 231 тысяч км2 (1923). Население свыше 1,66 миллионов человек (1923).

В 1921 году статус города получил Ленинск, в 1925 году - Ново-Омск, в том же году Калачинск был преобразован в село. В 1922-1924 годах проведено разделение уездов Омской нубернии на районы.

Неурожаи 1920-1922 годов поразили 135 из 220 волостей Омской губернии с населением 910 тысяч человек, к сентябрю 1922 года в Омской губернии насчитывалось свыше 436 тысяч голодающих. Часть территории Омской губернии оказалась охваченной Западносибирским восстанием 1921 года, подавленным частями РККА. С осени 1921 года в Омске и его окрестностях разразилась эпидемия тифа, наблюдались также заболевания сибирской язвой и холерой. Для преодоления разрухи на железной дороге в Омск был направлен нарком путей сообщений Ф.Э. Дзержинский с группой сотрудников наркомата, которые в начале 1922 года в короткие сроки решили вопросы организации работ по ремонту паровозов, продвижению продовольственных эшелонов в центр России. Несмотря на собственно тяжелейшее положение, Омская губерния выполнила специальное задание Совнаркома об отправке в Поволжье свыше 22 тысяч тонн семенного зерна.

Основой промышленности Омской губернии являлась обработка и переработка животной продукции местного происхождения. Омская губерния занимала 1-е место в Сибири по производству и экспорту масляной продукции (50% всего объёма).

Металлообрабатывающая промышленность была представлена тремя заводами в Омске и одним - в Славгороде, производившими плуги, хода, сеялки и другое. К весне 1922 года в Омской губернии 66% действовавших предприятий объединились в тресты. В 1924 году предприятия Омской губернии резко увеличили производство промышленной продукции для сельского хозяйства. В 1924 году введены в строй железнодорожные линии Славгород - Кулунда и Кулунда - Павлодар.

25.5.1925 года Омская губерния включена в состав Сибирского края, 1.10.1925 года упразднена.

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