ОМОВЕНИЕ

ОМОВЕНИЕ - ритуальное, один из наиболее широко распространённых обрядов (в форме погружения в воду, обливания и кропления водой, паренья в бане).

Его основное значение - очищение участников обряда (смотри Люстрация ). Омовения считаются необходимыми перед каждым важным событием жизни (например, перед севом и зажином у народов Европы , перед Пасхой на Страстной неделе у христиан, перед Рош ашана - у иудеев, перед молитвой - у мусульман). Как правило, они составляют важнейшую часть переходных обрядов - родильных обрядов, инициаций, свадьбы, погребения и поминок; ту же символику перемены жизни имеет Омомвение в христианском крещении.

Омомвения характерны также для очистительных обрядов после ритуального осквернения (например, в конце Святок на Крещение Господне); напротив, человек, намеревающийся вступить в контакт с нечистой силой, не должен был мыться. Помимо очистительного, Омомвение имело защитный и лечебный смысл (особенно магическое действие приписывалось бане; у народов Восточной Европы, индейцев Северной Америки и Мезоамерики и других парильни были одним из главных культовых мест). Водой обливали работников, первый раз выходящих в поле, пастуха и стадо при первом выгоне скота и тому подобных.

Омовению подвергаются и ритуальные предметы, культовые изображения, а также пища и предметы обихода для их освящения. В церковной обрядности то же значение имеет кропление людей, скота, полей, орудий труда итому подобного святой водой во время молебнов и крестных ходов. Благотворные свойства приписывались Омовению на Пасху (смотри, например, «Обливанные дни»), в весенний Юрьев день, Иванов день и другие. Особо необходимым считалось Омовение для женщин (по специальной символической связи женщин с водой) - как для очищения (смотри, например, Миква), так и для обеспечения здоровья, замужества, плодовитости. Омовение применялось также как средство вызывания дождя (смотри, например, Пеперуда). С практикой Омовения связано почитание священных источников, воде которых приписываются благотворные свойства.

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