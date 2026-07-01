ОМОТСКИЕ ЯЗЫКИ

ОМО́ТСКИЕ ЯЗЫКИ́ -семья афразийских языков.

Распространены на юго-западе Эфиопии (в основном в Регионе наций, национальностей и народов Юга) и в Судане. Число говорящих в Эфиопии 5,9 миллионов человек (в том числе 3,6 миллионов человек на идиомах северного ометского кластера, 915 тысяч человек на южном гонга; перепись, 2007), в Судане – около 3 тысяч человек (2013, оценка).

Ранее Омотские языки рассматривали как западную группу кушитских языков, однако после работ Г. Флеминга, поддержанных позднее Л. Бендером и Р.Дж. Хейуордом (все США), они считаются особой семьёй в составе афразийской макросемьи. Более того, иногда ставится вопрос о самой принадлежности Омотские языков к ней.

Общепринято деление Омотские языков на 4 ветви. Ветвь мао включает языки хозо, сезо и бамбеши на самом западе Эфиопии (регионы Бенишангуль-Гумуз и Оромия) и язык ганза в Судане (вилайя Голубой Нил). В ароидную (южноомотскую) ветвь входят языки хамер-банна, аари, гайил (галила) и диме. К дизоидной ветви относятся языки дизи (маджи), нао и шеко. Наиболее крупная гонга-гимоджская ветвь (та-не) делится на подветви: гонга (кафоидную) с языками боро (регион Бенишангуль-Гумуз), анфило (южный мао; запад региона Оромия) и южный гонга (с наречиями каффа, моча и гаро); йемса, или джанджеро (состоит из одного языка); гимирскую с языками бенч (гимирра) и ше; ометскую, которая включает отд. языки чара, мале и группы восточную (языки зайсе-зергулла, койра, качаме-ганджуле) и центральную [языки баскето (мескето), ойда, мело и северный кластер, в который входят наречия/ языки дауро, гофа, уолайта (воламо), гамо, дорзе]. Эти ветви могут по-разному объединяться в зависимости от метода классификации. На основе лексич. данных отдельно отстоит ароидная ветвь, остальные объединяются под названием «северноомотские языки». На основе морфологических данных дальше всех оказывается ветвь мао.

Типологически Омотские языки близки восточным и центральным кушитским языкам и другим языкам этого региона. Для фонологии Омотские языков характерно отсутствие лабиализованных и увулярных согласных, фонологически релевантна геминация (смотри Геминаты); гласные фонемы а, е, i, o, u двух степеней долготы; есть тоны. Для имени Омотские языков, в отличие от кушитских языков, характерно отмирание грамматич. категорий рода и числа; развита категория падежа (абсолютив, приименной генитив и вторичные обстоятельств. падежи). Прилагательное как особая часть речи не выделяется. Местоимения: склоняемые личные (выполняют также притяжательные функции), вопросительные и указательные (2 дейксиса). Внешнее сходство с местоимениями кушитских и вообще афразийских языков сохранили лишь личные местоимения множественного числа. В глаголе, отмеченном общим структурным сходством с кушитскими языками, материальные показатели сильно отличаются от общекушитского архетипа (кроме залоговых суффиксов, имеющих афразийское происхождение). Слово- и формообразование с помощью суффиксации. Порядок слов «субъект+ объект+ предикат». Именная предикация осуществляется с помощью порядка слов или неизменяемой связки.

В конце XX века многие Омотские языки (уолайта, гамо, южный гонга, аари, бенч и другие) получили письменность на латинской графической основе, однако во многих случаях она используется ограниченно. Для религиозной литературы часто используется эфиопское письмо. В социолингвистическом отношении наиболее значительную роль играют языки уолайта, бенч и южный гонга.

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