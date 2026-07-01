ОМОТСКИЕ НАРОДЫ

ОМОТСКИЕ НАРОДЫ -группа народов на юго-западе Эфиопии.

[Регион наций, национальностей и народов Юга (РНННЮ) и запад региона Оромия]. Делятся на южные и северные подгруппы. Южные Омотские народы (аари - 320 тысяч человек, гайил - 60 тысяч человек - 2011, оценка; хамер - 46,5 тысяч человек, бена - 46,5 тысяч человек - 2007, перепись) живут на востоке зоны Южного Омо на юго-востоке РНННЮ. К северным омотским народам относятся: омето (свыше 4 миллионов человек) - на северо-востоке РНННЮ; гимирра, или бенч (380 тысяч человек), шеко (40 тысяч человек), дизи (40 тысяч человек), чара (14 тысяч человек) и найи (7,1 тысяч человек) - на западе РНННЮ; гонга (1,1 миллион человек) - на севере РНННЮ и западе региона Оромия; мао (70 тысяч человек) - на западе региона Оромия; джанджеро (ем, ямма; 175 тысяч человек) - на северо-востоке РНННЮ. Говорят на омотских языках . В основном христиане (Эфиопская церковь), сохраняются традиционные верования, есть мусульмане -сунниты.

Основные традиционные занятия - земледелие и отгонное скотоводство, некоторые группы (хамер и другие) - кочевые скотоводы. Распространены профессиональные группы типа каст. Часть живёт в городах. У ряда Омотских народов существовали государственные образования (крупнейшее - Кафа у гонга), в конце XIX века присоединённые к Эфиопской империи. В основе социальной организации - патрилинейные роды и патрилиниджи. Системы терминов родства бифуркативно-линейного типа, распространены описательные конструкции, сиблинги делятся по полу. Традиционные верования - культы духов, предков, царей, верховных божеств (джанджеро приносили своему верховному божеству в образе крокодила человеческие жертвы на берегу реки Гибе).

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