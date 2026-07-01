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ОМОЛОЙ
ОМОЛОЙ - река в России, в Якутии.
Длина 593 км, площадь бассейна 38,9 тысяч км2. Берёт начало на склонах Сиетинденского хребта (система Верхоянского хребта), течёт на север вдоль хребта Кулар, в низовьях - по низменности, извилиста. Впадает в бухту Сытыган-Тала (губа Буор-Хая моря Лаптевых), образуя эстуарий. Питание снеговое и дождевое. Замерзает в октябре, вскрывается в начале июня. В верховьях Омолоя и его притоков - большие наледи. Основные притоки - Улахан-Кюэгюлюр (правый), Бухурук, Сиетинде, Куранах-Юрях, Арга-Юрях (левые). Богата рыбой.
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