ОМОЛОЙ

ОМОЛОЙ - ре­ка в Рос­сии , в Яку­тии.

Дли­на 593 км, площадь бас­сей­на 38,9 тысяч км2. Бе­рёт на­ча­ло на скло­нах Сие­тин­ден­ско­го хреб­та (сис­те­ма Вер­хо­ян­ско­го хреб­та), те­чёт на се­вер вдоль хреб­та Ку­лар, в ни­зовь­ях - по низ­мен­но­сти, из­ви­ли­ста. Впа­да­ет в бух­ту Сы­ты­ган-Та­ла (гу­ба Бу­ор-Хая мо­ря Лап­те­вых), об­ра­зуя эс­туа­рий. Пи­та­ние сне­го­вое и до­ж­де­вое. За­мер­за­ет в ок­тяб­ре, вскры­ва­ет­ся в на­ча­ле ию­ня. В вер­ховь­ях Омолоя и его при­то­ков - боль­шие на­ле­ди. Основные при­то­ки - Ула­хан-Кю­эгю­люр (пра­вый), Бу­ху­рук, Сие­тин­де, Ку­ра­нах-Юрях, Ар­га-Юрях (ле­вые). Бо­га­та ры­бой.

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