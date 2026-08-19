ОММАЖ (лат. homagium, hominium, фр. hommage)

Символическая церемония, сопровождавшая вассальную присягу.

Термин оммаж появился в X в. и получил распространение с XI в., хотя церемония начала зарождать значительно раньше с VII–VIII в.

Обряд заключался в том, что вассал с непокрытой головой и без оружия подходил к сеньору, преклонял перед ним одно колено, вкладывал свои руки в руки сеньора и объявлял себя его «человеком» за определённый лен. Сеньор поднимал своего вассала на ноги и целовал его.

Совершая оммаж вассал принимал на себя некоторые обязанности. Часть из них называлась «совет и помощь» (лат. consilium et auxilium) и обязывала вассала являться ко двору сеньора, оказывать сеньору материальную помощь в случае необходимости выкупа из плена, формирования приданого дочери сеньора или посвящения в рыцари его сына. Кроме того, вассалы были обязаны нести военную службу. Оммаж запрещал вассалам идти на них войной, выдавать тайны и злоумышлять против сеньоров.

Оммаж носил личный характер, т. о. при передаче лена по наследству каждый новый ленник должен был совершать оммаж. Кроме обычного, известен еще и усиленный оммаж, налагавший на ленника большие обязанности, чем простой оммаж.

В случае неверности вассала сеньор имел право конфисковать фьеф.

Иллюстрации:

Принесение оммажа (миниатюра, ок. 1210).

Автор статьи: Г. А. Шмидт