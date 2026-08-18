Оммáж

Оммáж ( лат. homagium, hominium) — в средневековой Зап. Европе символический акт учреждения или обновления вассальной связи между свободным человеком (homo, miles, vassus) и его господином (senior, dominus), игравший центральную роль в сфере ленных (феодальных) отношений (см. Феодализм ). Будущий вассал, безоружный и с непокрытой головой, опускался на одно колено, вкладывал соединенные ладони в руки сеньора (так называемое manuum immixtio — «сплетение рук»), как бы вручая себя ему, и объявлял себя его «человеком» (homo). Этот жест, так называема коммендация (commendatio per manus), устанавливал иерархические отношения господства и подчинения (см. Вассалитет ). Однако коммендация не означала снижения социального статуса приносящего О.: ответный жест сеньора, сжимавшего руки вассала и дарившего ему поцелуй (оsculum) «уста в уста», свидетельствовал о равностороннем и личном характере договора и взаимности обязательств. Вассал приносил сеньору клятву верности (fidelitas), обычно на реликвиях святых или на Св. Писании (res sacra), обязуясь служить ему, а также не поднимать руки против него, не выдавать его тайн, не злоумышлять и т. п. Служба (servitium debitum) подразумевала главным образом «помощь и совет» (auxilium et consilium) своему сеньору, т. е. военную службу и участие в принятии решений сеньориальной курией (и, соответственно, разделение ответственности за них) и других судебно-­полицейских мероприятиях сеньории , а также денежную помощь, например в случае необходимости выкупить сеньора из плена. Сеньор же предоставлял вассалу за службу лен (beneficium) — земельное владение, должность или определенный доход (см. Феод ), а также покровительство, защиту (securitas) и соблюдение его прав. Легитимация вассала в его новом правовом статусе осуществлялась актом инвеституры — ритуальной передачи инсигний, символизировавших власть и право на осуществление должностных полномочий (посох, копье, знамя и т. п.). Ключевые элементы О. — коммендация и клятва верности — практиковались с каролингского времени, но только во 2‑й половине XII — начале XIII в. О. превратился в ритуал с четкими правовыми рамками и устоявшимися формами, трактуемый однозначно в контексте вассально-­ленных отношений. Первое подробное описание О., принесенного новому графу Фландрии в 1127, привел хронист Гальберт из Брюгге.

Лит. : Ganshof F.-L . Qu’est-ce que la féodalité? Bruxelles, 1957; Diestelkamp B . Homagium // Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Bd. 2. Berlin, 1978. S. 225–228; Rey­nolds S . Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford, 1994; Ле Гофф Ж . Символический ритуал вассалитета // Ле Гофф Ж . Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада / Пер. с фр. Екатеринбург, 2002. С. 211–262; Depreux Ph. Lehnsrechtliche Symbolhandlungen // Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte — Quellenbefunde — Deutungsrelevanz / Hrsg. J. Dendorfer, R. Deutinger. Ostfildern, 2010. S. 387–399; Patzold S . Das Lehnswesen. München, 2012. Ю. Е. Арнаутова .