ОМЛАДИНА

«ОМЛАДИНА» (серб., чеш. - молодёжь) -

1. Сербская- культурно-просветительская и общественно-политическая сербская организация. 2. Чешская - движение чешского студенчества и отчасти рабочей молодёжи.

1. Полное название - Объединённая сербская молодёжь (Уjедиъена омладина српска). Создана в августе 1866 года по инициативе организации сербской студенческой молодёжи «Зора» (Вена) на съезде представителей молодёжных организаций Австрийской империи и Сербского княжества в городе Нови-Сад (участвовали около 400 человек). Задачами «Омладины», в соответствии с принятой на съезде программой, провозглашались воспитание у сербов уважения к своему историческому прошлому и пропаганда прогрессивных идей. Печатными органами «Омладины» были газеты «Застава» («Знамя», с 1866 года) и «Млада Србадиjа» («Молодое сербство», 1870-1872 годы). Руководящий орган «Омладины» - «Одбор» - возглавили либералы В. Йованович, Милетич, в августе 1870 - январе 1871 годов в него также входили представители левого направления С. Маркович, Дж. Льотич.

Второй съезд «Омладины» собрался в 1867 году в Белграде, но был разогнан сербскими властями за призывы к либеральным реформам. Последующие съезды проводились на территории Австро-Венгрии: в 1868 году (город Велики-Бечкерек, ныне Зренянин), 1869 году (город Велика-Кикинда, ныне Кикинда), 1870 году (город Нови-Сад), 1871 году (город Вршац). «Омладина» поддерживала связи с политическими и культурными организациями Болгарии, Чехии , Словакии и России.

По своему составу «Омладина» не была однородной. Её левое крыло во главе с Марковичем призывало к активной политической борьбе. Представители либерального крыла отдавали приоритет культурно-просветительской работе. Поначалу «Омладина» пользовалась поддержкой, в том числе материальной, Михаила Обреновича. Сербский князь стремился использовать её как инструмент своей политики объединения югославских народов и подготовки общебалканского вооруженного восстания, в том числе в Боснии и Герцеговине, где у «Омладины». были сильные связи с местными организациями. С конца 1866 года в связи с провалом планов Михаила Обреновича его отношение к «Омладине» изменилось. После убийства князя в 1868 году на членов «Омладины» начались гонения в связи с подозрениями в причастности к нему. В 1872 году деятельность «Омладины» была запрещена венгерскими властями. Некоторое время организация действовала нелегально и вскоре распалась.

2) Движение чешской студенческой и отчасти рабочей молодёжи. Возникло в начале 1890-х годов в рамках так называемого прогрессистского движения как совокупность культурно-просветительских организаций («омладин»), основанных по инициативе студентов в среде рабочих. В 1892-1893 годах издавался одноименный журнал. Единого центра не имело, развивалось в основном в городах (главным образом в Праге и Кладно ). Отличалось разнородным социальным составом (студенчество, ремесленники, рабочие мелких предприятий) и политическими настроениями участников (от сторонников младочехов до социал-демократов). В 1892-1893 годах члены «Омладины» активно участвовали в борьбе против чешско-немецкого соглашения о создании раздельных секций в ряде земских органов на территории Чехии (так называемые Пунктуации), в движении за всеобщее и равное избирательное право. После демонстраций под антиавстрийскими лозунгами в Праге летом 1893 года «Омладина» привлекла внимание властей. В связи с убийством агента полиции в декабре 1893 года более 70 членов движения были арестованы, из них 68 в ходе судебного процесса в январе - феврале 1894 года приговорены к различным срокам тюремного заключения за антигосударственную деятельность и создание заговорщической организации. После судебного процесса «Омладина» прекратила существование, её члены вошли в различные политические партии. Деятелям чеш.ской «Омладины» посвящена одна из картин цикла «Славянская эпопея» А. Мухи.

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