ОМФАЛ (др.-греч. ὀμφαλός, лат. omphalos)

«Пуп», символ центра мира (это понятие употреблялось и для обозначения центра какого-либо географического пространства, например, моря, а также города).

По представлениям древних греков, центр обитаемого мира находился в Дельфах, в святилище Аполлона Пифийского (Pind. Pyth., IV, 74; Bacchyl. IV, 4; Aesch. Eum., 40; 166) и был воплощен в хранящемся там священном камне. Подробное описание дельфийского омфала приводится у Страбона и Павсания (Strab., IX, 3, 6, p. 419-420; Paus., X, 16, 3; 24, 6): на нем были изображены два орла, которые, согласно мифу, были посланы Зевсом с разных концов земли, чтобы определить центр мира, и которые встретились в Дельфах. С дельфийским омфалом был связан еще один миф, который передает Гесиод: Крону, который проглатывал свое потомство, Рея вместо младенца Зевса, дала завернутый в пеленки камень; когда Зевс возмужал, он заставил отца изрыгнуть своих братьев и сестер, а камень поместил в Дельфы, отметив им центр земли (Theog., 497-500). В результате археологических раскопок на территории священного участка Аполлона в Дельфах был обнаружен украшенный рельефами камень, который ученые идентифицировали как дельфийский омфал римского времени, предположив, что он воспроизводит более ранние образцы.

Иллюстрация :

Омфал в Дельфах. Вероятно, римская копия, сделанная по образцу более раннего времени. Дельфы, Археологический музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова