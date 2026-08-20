Омейя́дов халифа́т

Омейя́дов халифа́т (в европейской литературе — Дамасский халифат) — сложился на пространстве, объединенном арабскими завоеваниями (конец VII — начало VIII в.), и унаследовал политическое устройство общины раннего ислама (умма) и «выборного халифата» (начало — середина VII в.). Династический принцип восторжествовал при Муавии и утвердился в последовательном правлении старшей и младшей ветвей Омейядов — Суфьянидов (661–684) и Марванидов (684–750).

Если Муавия искал компромисса с различными группами сподвижников пророка Мухаммада , то его сын Язид столкнулся с ожесточенным неприятием со стороны их потомков. В 680 претензии на верховную власть заявил Хусайн ибн Али . В 682 Медина отказалась признавать второго из Суфьянидов, который отправил против нее своего военачальника Муслима ибн Укбу. В 683 Муслим опустошил первую столицу мусульман, но вскоре умер, и его родственник, Хусайн ибн Нумайр, осадил Мекку и, обстреляв Каабу из метательных орудий, поджег ее; только скоропостижная кончина Язида и вынужденное отречение Муавии II заставили его отступить. Священный город достался «антихалифу» Абдаллаху ибн аз-­Зубайру , но его столкновение с шиитскими предводителями Мухтаром ибн Аби Убайдом и Сулайманом ибн Сурадом, которые требовали отмщения за Хусайна, позволило Марвану, вали Медины, добиться халифского сана в Дамаске и отстоять Сирию, разбив зубайритов при Мардж-­Рахите в 684 и шиитов при Рас-эль-Айне в 685. После убийства Марвана его сыну, Абд аль-­Малику , пришлось вести долгую и упорную борьбу: Мухтар удерживался в Куфе и Басре до 687, Ибн аз-­Зубайр в Мекке — до 692, хариджиты до 696 вели партизанскую вой­ну в Фарсе и Ираке. Только подавив бунт Ибн аль-­Ашаса в 700–702, Марваниды обеспечили наследование халифата в своем роду.

Главным оплотом О. х. служило Вост. Средиземноморье с Дамаском и Иерусалимом, религиозное значение которого выдвинулось на первый план в противовес святыням Аравии. Внешнеполитическая экспансия велась при обеих ветвях омейядского дома по североафриканскому и южноевропейскому ( Магриб и аль-­Андалус ), западно- и центральноазиатскому ( Мазандеран и Горган ) направлениям. Шла безуспешная вой­на против Византии, с неоднократными осадами Константинополя.

Для управления громадной державой с пестрым этническим составом, объединявшей области с разным уровнем экономического развития, в О. х. учреждались наместничества (первоначально девять, затем пять), где военные, административные и судебные прерогативы принадлежали амирам , опиравшимся на сильные гарнизоны из арабов; в некоторых случаях сбором налогов ведали особые чиновники (сахиб ал-харадж), а судопроизводством — кади . Восточная половина О. х. (Месопотамия, Иран и Центральная Азия) чаще объединялись под началом могущественного амира, выступавшего во многом как соправитель халифа .

Верховным собственником всех земель считалась умма, представляемая халифом («повелителем верующих»). В его непосредственном управлении находились бывшие владения Сасанидов и византийских императоров, иранской и греческой знати, а также выморочные и конфискованные угодья. Этот земельный фонд служил источником пожалований племенной и отчасти служилой верхушке — основной социальной опоре династии. Землевладельцы облагались поземельным налогом: мусульмане — ушром, немусульмане (обязанные зиммой ) — более обременительным хараджем. Среди крестьян выделялись общинники и издольщики; рабовладение сохранялось только в сфере обслуживания и отчасти в вой­сках (невольничьи отряды городской стражи). Основывались новые города: Кайруан , Рамла, Васит, Мансура, где, как и в других центрах, процветали ремесла и торговля, которые оставались в руках податного местного населения. С целью укрепления централизации и более строгого контроля над областями уже при Муавии была учреждена канцелярия с архивом (диван ал-хатам), восстановлена почтовая служба (диван ал-барид), а также создано главное казнохранилище в Дамаске, куда поступали обязательные отчисления с областей.

При Абд аль-­Малике и аль-­Валиде арабский язык утвердился в качестве государственного. На нем выполнялись легенды золотых динаров и серебряных дирхамов, которые чеканились с 695 в Дамаске как основа единой денежной системы. Фиксированные подати и дани сменились налогообложением по платежеспособности и рядом новых сборов. Усиление налогового гнета (замена ушра хараджем) привело к ликвидации прежнего слоя землевладельцев и концентрации земельной собственности в руках мусульманской элиты. Уменьшение числа налогоплательщиков и разруха на селе приводили к резкому оскудению казны. Свою роль играла и прогрессирующая исламизация покоренных, которые тем самым избавлялись от джизьи. В этих условиях для увеличения казенных поступлений амир Востока аль-­Хаджжадж ибн Юсуф с 700 прекратил освобождать новообращенных от джизьи и закрепил постоянный статус хараджных угодий. Омар II без особого успеха пытался отменить эту систему, но Язид II отказался от принятых им мер.

Наивысшего расцвета О. х. достиг при Хишаме. В 740‑е, когда из-под его контроля вышли как Дальний Магриб, так и значительная часть Ирана, заложниками кровопролитного противоборства кальбитов и кайситов стали последние Омейяды — аль-­Валид II (мусульманская хронистика приписывает ему вызывающее вольнодумство, доходившее до открытого безбожия и святотатства), Язид III (сочувствовавший рационалистической теологии ранних мутазилитов ) и Ибрахим. Преодолеть тенденцию к распаду стремился лишь Марван II , который, однако, потерпел поражение от Аббасидов , опиравшихся на арабо-­персидские ополчения Хорасана .

Политика О. х. провоцировала постоянные вспышки недовольства населения, зачастую под лозунгами оппозиционных течений ислама ( хариджизма — берберских племен восстание , шиизма — многочисленные мятежи потомков Али ибн Абу Талиба и др.). Время О. х. стало важной эпохой в формировании классической арабской культуры. Басра и Куфа сделались центрами развития арабского письменного языка, где жили грамматики Абу-ль-­Асвад ад-­Дуали (ум. 688), аль-­Халиль ибн Ахмад (ум. 791) и его ученик Сибавайхи (ум. ок. 793). Аль-­Хаджжаджу приписывается введение диакритических знаков в алфавите и огласовок, что позволило уточнить чтение Корана, списки которого в его правление активно распространялись в восточной половине державы. В те же десятилетия зародились мусульманское богословие ( калам ), в частности обсуждавшие вопросы сущности Божества и предопределения школы джабритов, кадаритов, сифатитов, мурджиитов, правоведение (фикх) и аскетизм (зухд — предшественник суфизма ). Возникло арабоязычное историописание, представленное полулегендарным Убайдом ибн Шарьей и его младшим современником Вахбом ибн Мунаббихом (ум. 727). При дворе жили либо его покровительством пользовались поэты, в чьем творчестве слабо прослеживается влияние новой религии, но развивается, обогащаясь новыми мотивами, доисламская стихотворная традиция, произведения которой продолжали собираться и записываться (невзирая на неодобрительное отношение к ней Мухаммада). Это панегиристы — аль-­Ахталь (христианин, ок. 640–710), аль-­Фараздак (ок. 641–728) и Джарир (ум. ок. 728) — и лирики — Джамиль (ум. 701) и Умар ибн Аби Рабиа (ум. ок. 712). Архитектура представлена мечетями — Куббат ас-­Сахра (Иерусалим, конец VII в.), Омейядов (Дамаск, 705–711), Сиди-­Укба ( Кайруан ) — и дворцами Мшатта, Хирбат аль-Мафджар, Каср аль-­Хайр, Кусайр-­Амра (Сирия и Ливан, 700–710‑е; часто украшены орнаментом и изображениями халифа, танцовщиц, музыкантов и др.).

Лит. : Van Vloten G. Recherches sur la domination arabe, le chiitisme et les croyances messianiques sous le khalifat des Omayades. Amsterdam, 1894; Lammens H. Etudes sur le siècle des Omayyades. Beyrouth, 1930; ал-Харбутли ‘А. Тарих ал-‘Ирак фи зилл ал-хукм ал-амави. Каир, 1959; Рави С. И . Ал-‘Ирак фи-л-‘аср ал-амави. Багдад, 1965; Надирадзе Л. И. Община на территории восточного халифата в VII–VIII вв. // Арабские страны. История. Экономика. М., 1966. C. 217–241; Его же. Проблема государственной собственности на землю в халифате в VII–VIII вв. // Арабские страны. М., 1970. C. 151–205; Петрушевский И. П. К истории рабства в халифате VII–X вв. // Народы Азии и Африки. 1971. № 3. C. 60–71. Т. К. Кораев.