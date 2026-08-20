Омдурма́нское сраже́ние

Омдурма́нское сраже́ние — генеральное сражение 2 сентября 1898 Второй англо-­суданской вой­ны между британско-­египетским экспедиционным корпусом генерала Г. Китченера и суданскими махдистами (см. Махдистов государство ). Несмотря на численное превосходство суданцев, они не смогли противостоять огневому превосходству (британцы впервые использовали пулеметы) и регулярным вой­скам и потерпели сокрушительное поражение.

Махдистское движение началось в 1881, когда суданец Мухаммед Ахмад (см. Махди Суданский ) провозгласил себя «Махди» (мессией) и начал освобождение Судана от египетской оккупации. Колониальная экспансия европейских держав в Африке и угроза утраты контроля над Суэцким каналом вынудили британского премьер-­министра лорда Солсбери объявить в 1895 уничтожение махдизма задачей британского правительства и начать военную кампанию в Судане, который в тот момент серьезно пострадал от сильных засух и нашествия саранчи. В процессе продвижения в Судане британцы построили железную дорогу, речную флотилию, проложили линии телеграфной связи.

В ответ на британское вторжение преемник Махди Абдуллах ибн Мухаммад ат-­Таиша объявил священную вой­ну — джихад — неверным для поддержания боевого духа своей армии. Он рассчитывал сломить сопротивление британско-­египетской армии лобовой атакой, уповая на превосходство в рукопашной схватке, однако британцы применили пулеметы, которые решили исход сражения.

После О. с. по приказу Китченера под лозунгом «месть за Гордона » был разрушен мавзолей Махди, а его останки были сожжены в топке парохода. Столица махдистского Судана — Омдурман пала без сопротивления. В 1899 Великобритания и Египет подписали соглашение об установлении совместного управления Суданом (кондоминиум), который фактически стал колонией в составе Британской империи.

Лит. : Смирнов С. Р. История Судана (1821–1956). М., 1968; Featherstone D. Omdurman 1898: Kitchener’s Victory in the Sudan. Oxford, 1993. Л. В. Иванова .