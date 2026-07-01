ОМБУДСМЕН

ОМБУДСМЕН (от шведского ombudsman - поверенный агент, представитель) - уполномоченный по правам человека , назначенный парламентом на основе закона в целях осуществления независимого контроля за исполнением конституционных обязательств государства о признании и соблюдении прав и основных свобод человека и их защиты.

Официальные названия должности в разных странах различаются. Например, в РФ и почти во всех странах СНГ Омбудсмен называется Уполномоченным по правам человека, в Испании - Защитником народа, во Франции - Медиатором, в Италии - Гражданским защитником, в Нидерландах - Национальным Омбудсменом. Впервые должность парламентского Омбудсмена (должностного лица парламента) учреждена риксдагом Швеции в 1809 году.

Омбудсмен - независимое должностное лицо, принципы и гарантии деятельности, компетенция и полномочия которого устанавливаются законом. Деятельность Омбудсмена - дополняет существующие в государстве средства защиты прав человека.

Омбудсмен назначается на должность парламентом на срок, установленный законом. Он не может совмещать свои полномочия с другой оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской или научной), иметь частную практику, сохранять за собой иные государственные или общественные должности.

Омбудсмен осуществляет на всей территории государства независимый контроль за признанием и соблюдением прав человека в решениях и действиях государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, командования воинских частей и администрации мест принудительного содержания, а также при производстве предварительного расследования и судебном разбирательстве. По жалобам обратившихся к нему заявителей Омбудсмен осуществляет государственную защиту их нарушенных прав. При проверке жалобы Омбудсмен вправе беспрепятственно посещать соответствующие государственные органы; запрашивать и безвозмездно получать необходимые сведения, документы, материалы и принятые ими нормативные правовые акты; получать объяснения от должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; проверять деятельность соответствующих органов и служб; знакомиться с уголовными и гражданскими делами и делами об административных правонарушениях; поручать компетентным государственным органам и научным учреждениям проведение экспертных и аналитических исследований. Омбудсмен в зависимости от затрагиваемых вопросов вправе вносить главе государства или правительству предложения о заключении, денонсации или приостановлении действия международных договоров. Он же руководит национальным органом по правам человека.

По окончании календарного года Омбудсмен представляет главе государства, парламенту, правительству, высшим органам судебной власти и прокуратуре доклад (по законодательству некоторых стран - государственный доклад) о своей деятельности и положении в стране с соблюдением прав человека. По отдельным вопросам нарушений прав человека Омбудсмен представляет парламенту, правительству, органам исполнительной власти и прокуратуре специальные доклады. Доклады Омбудсмена подлежат опубликованию в печатных средствах массовой информации.

Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году одобрила Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека. В этом документе определены полномочия и функции таких учреждений.

В соответствии с Договором, учреждающим Европейское сообщество, Европейский парламент назначает Омбудсмена, наделённого полномочиями принимать жалобы, касающиеся случаев плохой организации деятельности институтов и органов Сообщества, за исключением Суда. Решением от 9.3.1994 года Европейский парламент определил правила и общие условия, регулирующие осуществление обязанностей омбудсмена.

В целях унификации основных положений, регулирующих статус Уполномоченного по правам человека, порядка назначения на должность и освобождения от должности, принципов и гарантий деятельности, его компетенции и полномочий Межпарламентская ассамблея глав государств - участников СНГ приняла модельный закон «О статусе Уполномоченного по правам человека» (2004).

В Российской Федерации первый Омбудсмен назначен в 1994 году. Его правовой статус определён Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (1997). На эту должность Государственной думой назначается лицо, являющееся гражданином РФ, не моложе 35 лет, имеющее познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Срок полномочий 5 лет. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ влечёт установленную законом ответственность.

В некоторых странах (Канада, Норвегия, США и другие) действуют специализированные Омбудсмены (по вопросам информации, защиты окружающей среды, по правам национальных меньшинств, по обеспечению равенства полов и так далее). При Президенте РФ учреждены уполномоченные по правам ребёнка, по защите прав предпринимателей и по другим вопросам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)