ОМАЙ-ТУРА

ОМАЙ-ТУРА - превратившаяся в вал стена в 1 км к югу от впадения реки Голубая (Жикса) в Енисей (Шушенский район Красноярского края , Россия).

Переводится с хакаского языка как Крепость Омая, более точный перевод - Крепость у (горы) Омай; не исключено, что Омай-Тура - искажённое хакас. Ымай- Тура - Крепость (у горы) богини Умай (имя этой богини есть в руническом памятнике VIII века. Алтын-Кёль I, Хакасия).

Описана П.С. Палласом в 1772 году; археологические исследования Л.Р. Кызласова в 1973 году, Г.В. Длужневской в 1980 и 1982 годах. К 1973 году вал имел длину 258,5 м, 2 прохода шириной по 3,4 м; от утёса горы Омай (Ымай-Тас), огибая озерцо, проходил поперёк правого берега Енисея к его руслу (левый берег Енисея здесь неприступен). Стена закрывала единственный узкий проход с юга (с территории Тувы ) через Саянское ущелье в Минусинскую котловину (ядро Древнехакасского гос-ва). Прослежены 3 периода строительства: около II века до н. э., вероятно, для защиты от хунну; в середина VIII века - от Уйгурского каганата; в конец XVI - начало XVII веков - от Алтын- ханов [встречающееся руссское название Омай-Туры - Логинова (Лозанова, Лоджанова) осада, связано с преданием о сооружении её ханом Лубсаном (Ловсаном, Лоджаном и тому подобными), в 1666 году начавшим строить укрепление в устье реке Сизая, в 5 км севернее Омай-Туры]. В 1-й и 2-й периоды стена имела глинистую основу, полученную при рытье рва (ширина по верху 3-5 м, у дна - 0,2-0,65 м, глубина до 3 м), соединявшегося с рекой, двухстороннюю облицовку, сложенную без раствора из плитчатых камней (средняя толщина стены 6,6 м, высота до 2,5 м). По уплощённой вершине, вероятно, шло укрепление из горизонтальных брёвен, закреплённых парными столбами. Разметочные канавки, прослеженные для стены 2-го периода, позволяют считать, что строители Омай-Туры использовали единицу измерения, кратную 40 см, применявшуюся также при возведении горных крепостей края, Ербинского храма, храма на Уйбатском городище. В 3-м периоде на валу, которым стала стена (ров уже замылся), сложили новую стену из каменных плит без раствора (ширина около 0,7 м, высота около 1,5 м), с тыла опиравшуюся на вертикально вкопанные плиты. Саянский острог (около 20 км ниже по Енисею от Омай-Туры), поставленный в 1718 году для охраны новой границы России , назывался хакасами Омай-Тура, вероятно, в память о старом пограничном укреплении.

Названия Майнский порог, Майнский рудник, поселок Майна, иногда связываемые с Омай-Турой, происходят от горы Омай (Ымый)-Тура (ныне Амай-Тура) на левом берегу Енисея, близ города Саяногорск. Омай-Тура уничтожена при строительстве плотины Майнской ГЭС (1979-1987 годы).

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