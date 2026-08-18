ОМАР ИБН АБИ РАБИА

ОМАР ИБН АБИ РАБИА - арабский поэт.

Родился в семье богатого купца из племени курейш. Много путешествовал по Аравии, Сирии, Месопотамии; большую часть жизни провёл в Мекке . Крупнейший представитель так называемой городской (или омаритской - по имени поэта) любовной лирики, описывающей чувственные радости любви (в отличие от бедуинской, или узритской, лирики, воспевающей платонич. отношения). В диван поэта, наряду с длинными касыдами (50-70 бейтов), включающими традиционный зачин (насиб), восхваление возлюбленной и описание любовного приключения или ссоры, входят короткие монотематич. газели (4–20 бейтов), многие из которых стали песнями. Герой произведений Омара ибн Аби Рабиа - изнеженный, склонный к развлечениям и кокетству молодой мужчина, героиня - богатая знатная горожанка, певица или рабыня. Омар ибн Аби Рабиа первым в арабской любовной лирике широко использовал диалог (между поэтом и возлюбленной или между девушкой и её подругой-наперсницей), ввёл дополнительных персонажей, участвующих в развитии отношений героев; в некоторых стихах использовал свои наблюдения над женской психологией, выступив родоначальником традиции, позднее нашедшей воплощение в получившем широкую известность трактате «Ожерелье голубки» Ибн Хазма (XI век).