ОМАР ИБН АБД АЛЬ-АЗИЗ

ОМАР ИБН АБД АЛЬ-АЗИЗ - халиф в 717-720 годах.

Из династии Омейядов , по отцу племянник Абд аль-Малика, по матери правнук Омара ибн аль-Хаттаба.

В 706 года назначен градоправителем (эмиром) Медины, с 713 года наместник Медины , Мекки и Тайфа. Перестроил мечеть Мухаммеда, занимался строительством дорог и ирригацией. По завещанию Абд аль-Малика избран халифом. Житийный образ Омара ибн Абда аль-Азиза как единственного праведного государя из Омейядов, сложившийся в мусульманском историописании уже в 1-й половине IX века, резко противопоставляет его расточительность до прихода к власти благочестию и аскетизму после принятия халифского достоинства. Пытался погасить этносоциальные противоречия в мусульманском мире, добиваясь строгого следования предписаниям шариата. В начале своего правления признал законность приобретения арабской знатью земель, которые ранее облагались хараджем (1/3–1/6 урожая), и распорядился взимать с них ушр. Однако уже в 718-719 годах запретил покупку хараджных угодий и упразднил все налоги, не предусмотренные договорами арабов с покорёнными народами (в том числе подушную подать с новообращённых и сборы с духовенства). Боролся с беззакониями наместников, в частности позволил согдийцам, выселенным полководцем Кутайбой ибн Муслимом из Самарканда, обжаловать его решение в третейском суде. Установил жалованье мусульманским воинам неарабского происхождения и повысил его для арабов. В условиях сокращения поступлений в казну отказался от планов новых территориальных захватов и оставил некоторые опорные пункты в Малой Азии. Стремился к примирению с «родом Пророка» (в частности, отменил ритуальное проклинание в мечетях двоюродного брата и зятя Мухаммеда - Али ибн Аби Талиба, введённое при Муавии ибн Аби Суфьяне). Безуспешно пытался прийти к соглашению с хариджитами и шиитами на основе соблюдения предписаний Корана и сунны. При Омаре ибн Адбе аль-Азизе началась интенсивная исламизация покорённых земель. Он запретил христианам и иудеям занимать государственные и административные должности, издал указ о правилах их поведения, призванных исключить возможность оскорбления мусульман и их веры. Обязал иудеев носить на одежде в качестве отличительного знака жёлтую нашивку, велел разрушить все находившиеся вне храмов христианские символы. Предположительно отравлен приближёнными. Почитается суннитами как образцовый правитель.