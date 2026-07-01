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ОЛЮНИНА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА
ОЛЮНИНА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА (Смирнова) - российская спортсменка (лыжные гонки), заслуженный мастер спорта СССР (1970).
Чемпионка Олимпийских зимних игр (Саппоро, 1972) в эстафете 3×5 км и серебряный призёр в гонке на 10 км. 2-кратная чемпионка мира (1970) в гонке на 10 км и эстафете 3×5 км. Многократная чемпионка СССР в различных видах лыжных гонок.
Окончила Государственный центральный институт физической культуры (1969). После завершения спортивной карьеры работала детским тренером.
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