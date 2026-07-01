ОЛЮНИНА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА

ОЛЮНИНА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА (Смирнова) - российская спортсменка (лыжные гонки), заслуженный мастер спорта СССР (1970).

Чем­пи­он­ка Олим­пий­ских зим­них игр (Сап­по­ро, 1972) в эс­та­фе­те 3×5 км и се­реб­ря­ный при­зёр в гон­ке на 10 км. 2-крат­ная чем­пи­он­ка ми­ра (1970) в гон­ке на 10 км и эс­та­фе­те 3×5 км. Мно­го­крат­ная чем­пи­он­ка СССР в различных ви­дах лыж­ных го­нок.

Окон­чи­ла Государственный центральный институт фи­зической куль­ту­ры (1969). По­сле за­вер­ше­ния спор­тив­ной карь­е­ры ра­бо­та­ла дет­ским тре­не­ром.