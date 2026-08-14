ОЛТМЕН РОБЕРТ
ОЛТМЕН РОБЕРТ - американский режиссёр, сценарист, продюсер.
Из семьи страхового агента. В 1943-1947 годах в военной авиации. После демобилизации поступил в Университет Миссури, который не окончил, увлёкшись кинематографом. В 1947-1955 годах в документальном и научно-популярном кино. С 1955 году в Голливуде. Полнометражный игровой дебют - «Правонарушители» (1957). В конце 1950-х - 1-й половине 1960-х годов работал на ТВ. В 1968 году поставил картину «Обратный счёт», а в 1969 году - «Холодным днём в парке» (США - Канада). Славу Олтмену принесла антивоенная комедия «М.A.S.Н.» (первые буквы словосочетания «Передвижной военный хирургический госпиталь», 1970, главная премия Мкф в Канне). В ней проявились основные черты режиссёрского почерка Олтмена - сочетание трагического и комического, ироничный взгляд на суету современного американского общества, внешне хаотичное построение фильма (включающее разнородные сюжетные линии), острота социально-психологических характеристик и повышенное внимание к остраняющим деталям. В комическом вестерне «Мак-Кейб и миссис Миллер» (1971), детективе «Долгое прощание» (по Р. Чандлеру, 1973), гангстерской ленте «Воры, как мы» и комедии «Калифорнийский покер» (1974) режиссёр по-новому обыгрывал, а зачастую и высмеивал традиции голливудского кино. Одна из его наиболее удачных картин - «Нэшвил» (1975); в ней в причудливом переплетении событий фестиваля популярной песни и предвыборной кампании консервативного политического деятеля с язвительно-грустной иронией представала противоречивая панорама «американского образа жизни». Искусный рассказчик, Олтмен владел различными жанрами, будь то психологическая драма, вестерн, сатирический памфлет, детектив или чёрная комедия: «Буффало Билл и индейцы, или Исторический урок Сидящего Быка» (1976, главная премия Мкф в Западном Берлине), «Идеальная пара» (1979), «Здоровье» (1980), «Попая» («Попай», 1980), «Приходи на нашу встречу, Джимми Дин, Джимми Дин» (1982), «Игрок» (1992), «Короткие истории» («Короткий монтаж», 1993; главная премия Мкф в Венеции), «Высокая мода» («Pr ̂et- ̀а-Porter», 1994), «Колесо фортуны» (1999, премия Мкф в Берлине), «Госфорд-парк» (2001), «Компаньоны» (2006) и др. Сценарист и продюсер некоторых своих фильмов. Творчество Олтмена оказало значительное влияние на стилистику мировой кинорежиссуры. Премия Мкф в Берлине за вклад в киноискусство (2002), премия «Оскар» за вклад в кинематограф (2006).