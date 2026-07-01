ОЛСУФЬЕВЫ
ОЛСУФЬЕВЫ - русский дворянский и графский род.
Олсуфьевы происходили из Бежецкого Верха. Первое упоминание представителя рода относится к середине XVI века, когда в Тысячной книге 1550 года был записан Дмитрий Васильевич Елсуфьев (в источниках - Митка, Микитка; в публикации 1950 года за правильное имя ошибочно принято Никитка) (? - не ранее 1562 года), сын боярский 3-й статьи по г. Белая, к 1558 году стрелецкий голова, участник Ливонской войны 1558-1583 годов (в 1559 году один из руководителей погони за магистром Ливонского ордена Г. Кетлером), в январе 1562 года подвергся урезанию языка за пособничество в подготовке бегства в Великое княжество Литовское князя И.Д. Бельского (из рода Бельских), его имя внесено царём Иваном IV Васильевичем Грозным в синодик убиенных, направленный в Кирилло-Белозерский монастырь в 1582 году. В купчей грамоте 1573/1574 годов на деревню Медведева в Антоновском стане Бежецкого Верха упоминаются имена трёх представителей рода Олсуфьевых - братьев Афанасия и Дмитрия Поздяковых (от мирского имени - Поздяк, то есть поздний ребёнок) и их, вероятно, двоюродного брата - Ивана Семёновича.
Непрерывная генеалогия Олсуфьевых ведётся от Данилы Тимофеевича (? - не ранее 1578 года), выполнявшего обязанности послуха при составлении данной грамоты его сестры Д.Т. Сысоевой и племянника М.Г. Сысоева Троице-Сергиеву монастырю 1577/1578 годов на деревню Алексеевская с пустошами в Верховском стане Бежецкого Верха. Его сыновья: Афанасий Данилович (?-1632), городовой дворянин по Бежецкому Верху (упоминается в 1622, 1631 годах); Ипатий Данилович (годы рождения и смерти неизвестны). Единственный сын А.Д. Олсуфьева - Василий Афанасьевич (1607-1670), дворовой дворянин по Бежецкому Верху (1649), в 1647/1648 годах служил на южных границах, занимался укреплением крепостей в Курске и Карпове. От его 5 сыновей (Дмитрия Васильевича, Алексея Васильевича, Ивана Васильевича, Петра Васильевича и Константина Васильевича) произошли 5 ветвей рода Олсуфьевых. Из потомков И.Д. Олсуфьева известен его внук - Иван Семёнович (? - около 1688 года), подьячий Разрядного (1668-1678) и Печатного (1679-1688) приказов. Из сыновей последнего наиболее известен Илья Иванович (?-1725), молодой подьячий Печатного приказа (1688-1690).
Наиболее заметную роль в российской истории сыграли представители 1-й ветви рода Олсуфьевых. Из неё известны сыновья Д.В. Олсуфьева: Матвей Дмитриевич [1680-26.4(7.5).1743], начал службу при дворе около 1700 года, неотлучно находился при царе Петре I до 1714 года, по его поручению в 1714 году занимался розыском родственников царицы Екатерины Алексеевны в Лифляндии, управляющий государственным коннозаводством, гофмейстер (1722-1723), обер-гофмейстер (1723-1730) Двора Е. И.В., управляющий делами императрицы Екатерины I (1725-1727), с 1730 года в отставке, основатель 1-й линии 1-й ветви рода Олсуфьевых; Василий Дмитриевич (?-1723), с 1701 года служил при дворе, управляющий Дворцовой канцелярией (с 1708 года), в 1723 году обер-гофмейстер царицы Екатерины Алексеевны (позднее императрица Екатерина I), основатель 2-й линии 1-й ветви рода Олсуфьевых; Афанасий Дмитриевич [?-11(22).9.1725], в 1697-1709 годах на военной службе, комендант Кашина (1709-1713), глава Кашинской канцелярии судных и розыскных дел (1719-1722), асессор Углицкой провинции (1722-1725), основатель 3-й линии 1-й ветви рода (пресеклась в XVIII веке со смертью его внука Фёдора Петровича).
Из 1-й линии 1-й ветви рода известны сыновья М.Д. Олсуфьева: Иван Матвеевич [? - 02(13).04.1791], действительный статский советник, 1-й предводитель дворянства Тверского наместничества (1776-1782); Павел Матвеевич [1728 - 25.01(05.02).1786], генерал-поручик (1773), участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, с 1776 года в отставке; Дмитрий Матвеевич [? -не ранее 1778 года], бригадир, кашинский уездный предводитель дворянства (1776-1778); Михаил Матвеевич (1733-1801), статский советник (1793), в 1748-1762 годах на военной службе, заседатель 1-го департамента верхнего земского суда (1776-1779), советник палаты уголовного суда (1779-1782) и наместнического правления (1782-1788), председатель 1-го департамента верхнего земского суда (1788-1796) Тверского наместничества. Известны сыновья Д.М. Олсуфьева: Василий Дмитриевич [1766-30.3(11.4).1819], генерал-майор (1801), участник русско-шведской войны 1788-1790 годов; Захар Дмитриевич [24.03(04.04).1772-20.03(01.04).1835], генерал-лейтенант (1807), с 1786 года на военной службе, участник русско-шведской войны 1788-1790 годов, шеф Брянского мушкетёрского полка (1798-1800), в 1800-1801 в отставке, шеф Выборгского (1801-1802, 1802-1810) и Шлиссельбургского (1802) мушкетёрских полков, спас полк от разгрома в Аустерлицком сражении 1805 года в ходе русско-австро-французской войны 1805 года, во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов командовал отрядом, с которым отличился в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года (ранен), затем 14-й пехотной дивизией, с которой содействовал успеху российских войск в сражении при Гейльсберге (контужен, в 1808 году награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» с алмазами), начальник 22-й пехотной дивизии (1807-1810), с ней участвовал в русско-турецкой войне 1806-1812 годов (ранен при осаде Браилова весной 1809 года), в 1810-1811 годах в отставке, начальник 17-й пехотной дивизии (1811-1813, 1815), участник Отечественной войны 1812 года, отличился в сражениях за Смоленск, при Валутиной горе, Бородинском (удерживал позиции в районе Утицкого кургана, награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), Тарутинском (заменил в качестве командира 2-го пехотного корпуса убитого генерал-лейтенанта К.Ф. Багговута), Малоярославецком, при Вязьме, Дорогобуже и под Красным. В ходе заграничных походов российской армии 1813-1814 годов отличился в Бауценском сражении, командир 9-го пехотного корпуса (1813-1814), отличился в Лейпцигском сражении, при взятии Бингена (январь 1814 года), блокировал Майнц; при отступлении при Шампобере, сдерживая основные силы французских войск, попал в плен (героизм З.Д. Олсуфьева и его солдат был отмечен императором Наполеоном I), командир 4-го пехотного корпуса (1814-1815, 1815-1820), в 1815 году участвовал в походе российских войск во Францию, сенатор (с 1820 года); Николай Дмитриевич (1775 - 07.07.1817), генерал-майор (1812), в 1799-1800 годах на службе в лейб-гвардии Измайловском полку, с 1800 года в лейб-гвардии Конном полку, адъютант великого князя Константина Павловича (с 1800 года), отличился во время атаки своего полка в Аустерлицком сражении (в 1806 году награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость») в ходе русско-австро-французской войны 1805 года, отличился в сражении при Гейльсберге и Фридландском сражении 1807 года во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов (в 1808 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), участник Отечественной войны 1812 года, заграничных походов российской армии 1813-1814 годов и кампании 1815 года, отличился в Кульмском (1813) и Лейпцигском (1813; награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» с алмазами) сражениях, сражении при деревне Фершампенуаз (1814). Их старший двоюродный брат - Фёдор Яковлевич [? - 06(17).06.1783], генерал-майор (1780), с 1757 года на военной службе, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, нарвский уездный предводитель дворянства (1780-1783). Из детей М.М. Олсуфьева известен его сын Матвей Михайлович [?-14(26).02.1837], действительный статский советник (1813), асессор палаты уголовного суда Тверского наместничества (1787-1790), председатель 2-го департамента Верхней расправы (1790-1793), советник палаты уголовного суда (1793-1796) Новгородского наместничества, позднее служил в Министерстве юстиции, управляющий Главным казначейством Министерства финансов (1821-1826). Его двоюродный брат - Матвей Васильевич [08(19).08.1768-10(22).06.1815], действительный статский советник (1797), камер-юнкер (1794), советник Государсвтенного ассигнационного банка (1797-1800). Потомок М.Д. Олсуфьева в 4-м поколении - Пётр Петрович [28.3(09.02).1842-20.05(02.06).1900], действительный статский советник (1900), окончил Императорское училище правоведения (1863), в 1860-1870-х годах член Тифлисского и Варшавского окружных судов, служил в 1-м отделении 3-го департамента Сената (1876-1880), член Хозяйственного комитета Сената (с 1880 года), цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета (с 1896/1897 годов). Его двоюродный брат - Владимир Александрович [28.10(09.11).1860 - не ранее 1928 года], генерал-майор (1917), в 1882-1887 годах служил во флоте, в 1887-1889 годах в запасе флота, затем перевёлся в кавалерию, адъютант командира Гвардейского корпуса (1897-1898), инструктор Офицерской кавалерийской школы (1898-1912), командир 6-го драгунского Глуховского полка (1912-1915), с которым участвовал в 1-й мировой войне, комендант Петроградского городского лазарета № 237 (1916-1917), умер в эмиграции, автор «Пособия для обучения фехтованию и применения его в конном строю…» (1896), «Наставления для обучения владению оружием в нашей кавалерии» (1904), «Пособия к управлению парусными судами и плаванию на них. Для моряков- любителей» (1909).
Из 2-й линии 1-й ветви рода О. наиболее известен сын В. Д. Олсуфьева (?– 1723) – Адам Васильевич [16(27). 1.1721–27.6(8.7).1784], д. тайн. сов. (1773), участник рус.-тур. войны 1735–1739 (состоял при ген.-фельдм. Х. А. Минихе), служил в Коллегии иностр. дел (с 1740), секретарь рос. посольства в Копенгагене и Стокгольме (1742–44), в 1744–45 был прикомандирован к гр. М. П. Бестужеву-Рюмину, с 1747 отвечал за ведение переписки вел. кн. Екатерины Алексеевны (будущей имп. Екатерины II) с матерью, церемониймейстер (1752–58), управляющий Кабинетом Е. И.В. (1758–84), в 1762–63 улаживал противоречия между С. С. Волчковым и М. В. Ломоносовым в Петерб. АН, что завершилось отставкой Ломоносова, в 1763 – отношения между имп. Екатериной II и Арсением (Мацеевичем) в связи с установкой раки с мощами св. Димитрия Ростовского в Ростове, статс- секретарь (с 1763), сенатор (с 1764), член-учредитель Вольного экономического общества (1765; один из трёх президентов в 1766, 1769, 1773), участник Уложенной комиссии (заседал в комиссии о городах, чл. дирекционной комиссии), с.-петерб. губернский предводитель дворянства (1783–84), пред. К-та над зрелищами и музыкой (1783–84), поч. чл. АХ (1765), чл. Рос. академии (с 1783), участвовал в сборе материалов для «Записок касательно российской истории» Екатерины II, просматривал хранившиеся у гр. Ф. Г. Орлова и передававшиеся на гос. хранение письма разных лиц к Петру I, коллекционировал рус. и иностр. гравюры (ок. 70 тыс. листов к 1784, в осн. погибли в 1812, сохранившаяся часть ныне в Отделе эстампов РНБ), создал у себя в доме галерею европ. живописи (преим. итал. и голландской, в осн. погибла в 1812), один из немногих рус. скрипачей-любителей, с 1730-х гг. занимался лит. деятельностью, автор стихов и переводов, сохранилась его переписка с имп. Екатериной II (опубл. в 1863). Из его сыновей наиболее известны: Сергей Адамович (1755–1818), ген.-м. (1797), учился в Лейпцигском ун-те (1769–75), ком. Кирасирского Наследника полка (1792–95), Астраханского драгунского полка (1795–1797), шеф Ингерманландского драгунского полка (1797–98), с 1798 в отставке; Дмитрий Адамович [21.4(2.5). 1759–20.12.1808(1.1.1809)], д. стат. сов. (1806), учился в Лейпцигском ун-те (1767–74), в 1775–89 на воен. службе, участник рус.-швед. войны 1788–90, советник палаты уголовных дел Моск. губ. (с 1792), звенигородский уездный (1800–1807), моск. губернский (1807–08) предводитель дворянства; Алексей Адамович [8(19).1.1763–28.1.1838], премьер- майор, экзекутор Воен. коллегии (1788–1790), советник рос. миссии во Франкфурте-на-Майне (1790–92), с 1804 жил в Дрездене, крупный благотворитель, основатель Дрезденского ин-та слепых. Из детей С. А. Олсуфьева наиболее известен Дмитрий Сергеевич [1791–17(29).12.1858], д. стат. сов. (1853), участник рус.-швед. войны 1808–09, Отеч. войны 1812 – отличился в сражениях: Бородинском, Малоярославецком (контужен) и при Вязьме (ранен), участник заграничных походов рос. армии 1813–14, с 1819 в отставке, поч. попечитель Пензенской гимназии (1834–1841), пензенский губернский предводитель дворянства (1852–55). Известны сыновья Д. А. Олсуфьева: Александр Дмитриевич [24.3(4.4).1790–31.3 (12.4).1853], тайн. сов. (1852/53), с 1806 служил в Коллегии иностр. дел, с началом Отеч. войны 1812 дипломатич. чиновник при ген. от кав. кн. П. И. Багратионе (в ходе Бородинского сражения вынес тяжелораненого генерала с поля боя; один из прототипов Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»), участвовал в заграничных походах рос. армии 1813–14, директор Моск. попечительного о тюрьмах к-та (с 1841), поч. опекун Моск. опекунского совета Ведомства учреждений имп. Марии (с 1848); Василий Дмитриевич [21.7(1.8). 1796–23.2.1858], обер-гофмейстер (1850), с 1813 на воен. службе, участник заграничных походов рос. армии 1813–14, звенигородский уездный предводитель дворянства (1828–36), церемониймейстер Двора Е. И.В. (1836–38), губернатор Моск. губ. (1838–40), гофмаршал (1840–1855, до 1845 и. д.) Двора Е. И. высочества цесаревича Александра Николаевича, зав. Собств. Е. И.В. Конторой (1855–58), указом имп. Александра II от 26.8(7.9). 1856 возведён в графское достоинство Рос. империи.
Из потомков А. Д. Олсуфьева известны его внуки, братья: Дмитрий Васильевич [10(22).5.1871–4.4.1915], надв. сов., в звании камер-юнкера, шавельский уездный предводитель дворянства, участник 1-й мировой войны, погиб на фронте; Григорий Васильевич [2(14).2.1875–17.7.1957], коллежский регистратор, в 1910-х гг. делопроизводитель Пензенского отделения Крестьянского поземельного банка, энтомолог, д. чл. Рус. энтомологич. об-ва, автор работ «Краткое руководство для собирания насекомых» (1913), «Обзор бронзовок Кавказа и сопредельных стран» (1916) и др., после Окт. революции 1917 в эмиграции во Франции, затем работал как энтомолог в Марокко, с кон. 1920-х гг. жил и работал на Мадагаскаре, где и скончался. Из сыновей Д. В. Олсуфьева наиболее известны: Василий Дмитриевич (1900–85), в эмиграции в США, д-р химии; Юрий (Георгий) Дмитриевич (1904–92), в эмиграции в Канаде, агроном и ландшафтный архитектор, передал в Россию для публикации воспоминания своей тё- ти А. В. Левицкой – ценный источник по истории рода О. в кон. 19 – 1-й пол. 20 вв. Из детей Г. В. Олсуфьева наиболее известны: Ольга Григорьевна (лит. псевд. Алла Зимина) [26.8(8.9). 1903–12.1.1986], поэтесса, актриса, театральный редактор, бард, работала в моск. Большом театре (1922–23), на студии «Межрабпомфильм», в 1936 арестована и осуждена на 3 года за контрреволюц. агитацию (отбывала срок в Воркутлаге), через 2 года после освобождения добровольно вернулась в Воркуту. Гражд. жена И. А. Богораза (1896–1985; оформили брак 20.4.1957). Вместе с ним жила в Воркуте (1941–49; в 1944–48 выступала в муз.-драматич. театре комбината «Воркутауголь»), Игарке (1949–51), Коряжме (1954–57), затем в Москве. Реабилитирована 30.12.1956, автор св. 1000 песен, в т. ч. «Гимн старых воркутян» (неофиц. гимн города); Николай Григорьевич [27.1(9.2).1905–18.9.1988], паразитолог и энтомолог, чл.-корр. АМН СССР (с 1957), окончил Ин-т прикладной зоологии и фитопатологии в Ленинграде (1930), работал в секторе изучения вредителей животноводства Всесоюзного НИИ защиты растений (1930–33), в отделе мед. паразитологии Всесоюзного ин-та эксперим. медицины (ВИЭМ; 1933–39), зав. паразитологич. лабораторией отд. особо опасных инфекций ВИЭМ (1939–41), проф. (1941), в 1941 с началом Вел. Отеч. войны вступил добровольцем в Красную Армию, занимался проблемами противоэпидемич. защиты войск в Среднеазиатском и Туркестанском воен. округах, в 1946 демобилизован в звании майора мед. службы, зав. лабораторией переносчиков особо опасных инфекций (с 1949 лаборатория туляремии) (1946–88) Ин-та эпидемиологии, микробиологии и инфекц. болезней АМН СССР (с 1948 Ин-т эпидемиологии и микробиологии, с 1949 НИИ эпидемиологии и микробиологии имени поч. акад. Н. Ф. Гамалеи). Провёл комплексное обследование, впервые составил и опубли- ковал карту распространения природных очагов туляре- мии на территории СССР. Доказал, что иксодовые клещи являются специфич. переносчиками возбудителя туляремии (при этом распространение возбудителя за пределы очага осуществляется кровососущими двукрылыми, в первую очередь слепнями, которые, в отличие от клещей, могут перемещаться на большие расстояния). Крупнейший отеч. специалист по слепням, их систематике и фаунистике, создатель науч. школы. Автор фундам. сводок по фауне слепней в серии «Фауна СССР» (1937; 2-е изд., 1977), работ «Туляремия и меры её предупреждения» (3-е изд., 1959), «География природно-очаговых болезней человека в связи с задачами их профилактики» (1969, совм. с Б. П. Доброхотовым, В. В. Ананьиным и др.), «Природная очаговость, эпидемиология и профилактика туляремии» (1970, совм. с Т. Н. Дунаевой), «Таксономия, микробиология и лабораторная диагностика возбудителя туляремии» (1975) и др., награждён Золотой медалью им. Е. Н. Павловского Президиума АН СССР (1978). Собрал энтомологич. коллекцию (12 742 экз.; передана в Зоологич. музей МГУ им. М. В. Ломоносова дочерью Евгенией). Известны его дочери: Элеонора Николаевна (р. 28.4.1930), врач-педиатр высшей категории, окончила 2-й Моск. мед. ин-т (1955), врач-ординатор детской гор. клинич. больницы им. В. М. Истомина в г. Хабаровск (1957–58), детский врач поликлиники № 5 г. Тушино (с 1960 в составе Москвы; 1958–69), врач-лаборант (1970–2011) и зав. клинич. лабораторией (с 1979) детской гор. клинич. больницы им. Н. Ф. Филатова в Москве, была замужем (с 23.3.1953) за Олегом Георгиевичем Сорохтиным (17.5.1927–21.6.2010), академиком РАЕН (1991), участником сов. антарктич. экспедиций (1957–64), основоположником рос. науч. школы тектоники литосферных плит, который с 1964 работал в Ин-те океанологии им. П. П. Ширшова РАН: зав. Лабораторией теоретич. геодинамики (1970–2005), проф. (1988), гл. науч. сотрудник Лаборатории геодинамики и палеоокеанологии (2005–10); Евгения Николаевна (р. 29.5.1946), химик-синтетик, проф. (2011), с 1972 работает в НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе АМН СССР (с 1992 РАМН): в Отделе химии антибиотиков, с 1987 в Лаборатории химич. трансформации антибиотиков, ведущий науч. сотрудник (1993), автор св. 170 науч. работ, в 1980-е гг. участвовала в изобретении и внедрении нового способа производства широко используемого в онкологии препарата доксорубицин (адриамицин), с 2010 чл. редколлегии междунар. ж. «Journal of Antibiotics», автор ряда работ по истории ро- да О.; Елена Николаевна (р. 22.9. 1954), художница, окончила худож.-графич. факультет Моск. гос. педагогич. ин-та им. В. И. Ленина (1984), работы в частных собраниях в Бельгии и США.
Из графской (с 1856) линии рода известны дети В. Д. Олсуфьева: Алексей Васильевич [12(24).8.1831–9(22).6.1915], ген. от кав. (1892), участник Венг. похода рос. войск 1849 и Крымской войны 1853–56, адъютант вел. кн. Николая Николаевича Старшего (1855–63), ком. Нарвского гусарского Е. И. Высочества вел. кн. Константина Николаевича полка (1863–65), л.-гв. Гродненского гусарского полка (1865–1872), Варшавской гв. кав. бригады (1872–73), 3-й бригады 2-й гв. кав. дивизии (1873), ген.-м. Свиты Е. И.В. (1868), участник рус.-тур. войны 1877–1878, поч. опекун Моск. присутствия опекунского совета Ведомства учреждений имп. Марии (с 1884), директор Измайловской богадельни имп. Николая I (1896–1906), чл. Александровского к-та о раненых (1896–1906 и с 1908), филолог, автор рецензии на перевод Ювенала А. А. Фета («Журнал Министерства народного просвещения», 1886, № 3–8; отд. изд. – 1886) с несколькими экскурсами, имеющими вполне самостоят. значение (напр., о 15-й сатире и о ссылке Ювенала в Египет), и одной из самых обстоят. биографий Марциала (там же, 1890, № 1–4; отд. издание – 1891); Адам Васильевич [1(13).2.1833–1(14).10.1901], ген.-л. (1881), ген.-м. Свиты Е. И.В. (1868), с 1882 в отставке, интересовался климатологией, основал в своём имении Никольское-Горуш- ки (ныне с. Подъячево Дмитровского р-на) климатологич. станцию, на которой вёл наблюдения, автор ряда работ по климатологии; Ольга Васильевна [7(19).6.1835–1(14).11.1915], фрейлина Е. И.В., замужем за А. А. Васильчиковым; Александра Васильевна [23.2(7.3).1838–1(14).9.1913], замужем за гр. Н. Н. Зубовым (из рода Зубовых); Мария Васильевна [10(22).6.1841–25.4.1920], замужем [с 26.5(7.6).1867] за бароном Фёдором Е. Мейендорфом (из рода Мейендорфов); Александр Васильевич [30.3(11.4).1843–10.4. 1907], ген.-л. (1899), адъютант вел. кн. Александра Александровича (1869–81), нач. Канцелярии (1885–95) и помощник команд. (1895–1905) Имп. Гл. квартиры, ген.-м. Свиты Е. И.В. (1891), ген.-адъютант (1896), зав. придворной частью в Москве и нач. Моск. дворцового управления (1905–07).
Из сыновей гр. Алексея В. Олсуфьева наиболее известен Василий Алексеевич [24.2(7.3).1872–10.4.1925], полк. (1906), служил в л.-гв. Гусарском полку (1893–1906), адъютант команд. войсками Моск. ВО (1897–1906), член-учредитель (1904) и чл. Совета Историко-родословного общества в Москве, участник 1-й мировой войны, в 1918–19 Гражд. войны 1917–22 в составе Добровольч. армии, с 1919 в эмиграции в Италии вместе со всей семьёй. Из его детей известны: Александра (Ася) Васильевна (15.5.1906–6.3.1989), художница, автор книг «Profili sulla sabbia» («Профили на песке»; 1975) и «Meditazioni illustrate sul Pater Noster» («Художественное осмысление молитвы Отче Наш»; 1980), была замужем (19.4.1928–16.10.1978) за итал. архитектором и искусствоведом А. Бузири Вичи д’Арчевиа (24.2.1903–3.4.1989); Мария Васильевна (в замужестве с 28.11.1929 Микаэллес) (28.11.1907–6.8.1988), с сер. 1950-х гг. известная переводчица произведений рус. и сов. литературы на итал. язык, староста ц. Рождества Христова во Флоренции (с 1956), автор воспоминаний (не опубл.); Дарья Васильевна (1909–4.2.1963), автор книг «Pietre, figure, storie e storielle della vecchia Roma» (1954, рус. пер. 2008 под назв. «Ветхий Рим») и «Gogol a Roma» («Гоголь в Риме»; 1957), замужем (с 30.9.1931) за итал. воен. и политич. деятелем кн. Д. В.С. Боргезе (6.6.1906–26.8.1974), погибла в автокатастрофе; Алексей Васильевич (26.8.1913–13.12.1941), участник 2-й мировой войны в составе Итал. королевского флота, погиб в морском бою.
Из сыновей гр. Адама В. Олсуфьева наиболее известны: Михаил Адамович [25.9(7.10).1860–26.3.1918], стат. сов. (1911), в звании камергера (1908), пред. дмитровской уездной земской управы (1896–1901), дмитровский уездный предводитель дворянства (1901–17), по просьбе крестьян с. Никольское-Горушки похоронен у храма в своём родовом селе; Д. А. Олсуфьев.
Сын гр. Александра В. Олсуфьева – Ю. А. Олсуфьев. Внук последнего – Андрей Михайлович (р. 5.6.1939), архитектор, художник, с 1982 живёт в Париже; автор многочисл. проектов интерьеров и мебели (для гостиниц, выставок, музеев, гос. резиденций, посольств, в т. ч. отеля Риц в Париже, 1985–88; интерьеры дворцов королей Сауд. Аравии, 1992–2007), архит. построек, реставрации зданий; акварелист, литограф (серии архит. видов Бухареста, Парижа, Нормандии и др.), мастер книжной графики (св. 200 обложек).
Из 2-й ветви известен внук А. В. Олсуфьева – Алексей Иванович (1736 – после 1790), капитан, кашинский уездный предводитель дворянства (1788–90).
Из 3-й ветви известен правнук И. В. Олсуфьева – Никита Афанасьевич (? – не ранее 1796), коллеж. сов. (1786), до 1769 служил во флоте, в 1769–1772 капитан в Мор. шляхетном кадетском корпусе, в 1772–77 служил в Штатс- конторе в С.-Петербурге, губернский стряпчий уголовных дел (1777–83), советник палаты гражд. суда (1783–96) Тверского наместничества. Его внучатый племянник – Лев Александрович [13(25).2.1819–3(15).1.1874], полк. (1861), ком. 5-го резервного батальона Груз. гренадерского вел. кн. Константина Николаевича полка (на 1862), затем ком. 67-го пех. Тарутинского вел. герцога Ольденбургского полка. Его сын – Владимир Львович [5(17).6.1860–25.10.1929], коллежский регистратор, в 1914–15 ред. журналов «Итоги жизни» и «Кормчий», с сер. 1920-х гг. чл. кружка имяславцев (см. Имяславие), в который входили философ А. Ф. Лосев, математик Н. М. Соловьёв, художник В. А. Баскарев и др. Из его внуков известен Андрей Владимирович (29.8.1927–2.3.1998), полк. Сов. Армии (1971), с 1947 на воен. службе, участник воен. действий в Корее в 1950–51, окончил Воен.-возд. инж. академию им. Н. Е. Жуковского (1959, ЛА и двигатели), служил в авиации и в ракетных войсках в Китае и разл. регионах СССР, нач. курса в Воен. академии им. Ф. Э. Дзержинского (с 1970), с 1978 в отставке. Из его сыновей известен Владимир Андреевич (р. 7.4.1953), окончил филос. ф-т (1975) и ф-т журналистики (1981) МГУ им. М. В. Ломоносова, работал в АПН: науч. редактор (1975–1981), зам. заведующего редакцией по работе с иностр. издательствами (1981–88), ответств. секретарь Информцентра в Индии (1988–91), нач. Управления рекламы и сбыта издательства (1991–95); с 1995 топ-менеджер (специализация – работа с персоналом и социальная политика) крупных рос. компаний «Акрон» (1995–2001) и ЛУКОЙЛ (2001–03), зам. генерального директора (2003–08) и вице-президент (с 2008) Дальневосточного морского пароходства (FESCO).
Из 4-й ветви известен внук П. В. Олсуфьева – Андрей Тихонович (? – не ранее 1777), коллежский асессор (1764), товарищ воеводы г. Переяславль- Рязанский (1767–75), воевода в Епифани (1776–77).
Род О. внесён в 5-ю и 6-ю части дворянских родословных книг Моск., Тверской и Тульской губерний, в 6-ю часть дворянских родословных книг Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и С.-Петерб. губерний, а также в дворянский матрикул Эстляндии (1842).
Дополнительная литература:
Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год. [Тверь, 1869];
Олсуфьев Д. Краткая биография статс- секретаря Екатерины II А. В. Олсуфьева: (Извлечение из письма к А. Спаде) // Русский архив. 1870. № 7;
Сторожев В.Н. Тверское дворянство XVII в. Тверь, 1895. Вып. 4;
Олсуфьев Ю.А. Материалы к истории рода Олсуфьевых. Линия Василия Дмитриевича (1796–1856), первого графа Олсуфьева. М., 1911; он же. Несколько слов о происхождении рода Олсуфьевых // Летопись Историко-родословного общества в Москве. 1914. Вып. 1–2(37–38);
Новохатный И.В. Граф М. А. Олсуфьев. Некролог // Санитарная хроника Московского земства. М., 1918. № 13;
Ikonnikov N. La noblesse de Russie. 2 éd. P., 1960. Vol. L. 1;
Иванова Е.Ю. Атрибуция портретов начала XIX в. из Зарайского музея // Памятники культуры. Новые открытия. 1981. Л., 1983;
Ferrand J. Les familles comtales de l’ancien Empire de Russie. 2 éd. P., 1997. Vol. 1;
Иванова Е.Ю., Олсуфьева Е.Н. Дворяне и графы Олсуфьевы // Российский архив. М., 1999. [Т.] 9;
Талалай М.Г. Олсуфьевы в эмиграции // Из глубины времен. СПб., 1999. Вып. 10; он же. «Римская княгиня, в девичестве римская графиня» // Олсуфьева Д.В. Ветхий Рим. М., 2008; он же. Сестры-художницы: Александра и Дария Олсуфьевы в эмиграции // Берега. 2009. № 11/12.