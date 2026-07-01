ОЛСУФЬЕВЫ

ОЛСУФЬЕВЫ - русский дво­рян­ский и граф­ский род.

Олсуфьевы про­ис­хо­ди­ли из Бе­жец­ко­го Вер­ха. Пер­вое упо­ми­на­ние пред­ста­ви­те­ля ро­да от­но­сит­ся к середине XVI века, ко­гда в Ты­сяч­ной кни­ге 1550 года был за­пи­сан Дмит­рий Ва­силь­е­вич Ел­суфь­ев (в ис­точ­ни­ках - Мит­ка, Ми­кит­ка; в пуб­ли­ка­ции 1950 года за пра­виль­ное имя оши­боч­но при­ня­то Ни­кит­ка) (? - не ра­нее 1562 года), сын бо­яр­ский 3-й ста­тьи по г. Бе­лая, к 1558 году стре­лец­кий го­ло­ва, уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов (в 1559 году один из ру­ко­во­ди­те­лей по­го­ни за ма­ги­ст­ром Ли­вон­ско­го ор­де­на Г. Кет­ле­ром), в январе 1562 года под­верг­ся уре­за­нию язы­ка за по­соб­ни­че­ст­во в под­го­тов­ке бег­ст­ва в Великое княжество Ли­тов­ское князя И.Д. Бель­ско­го (из ро­да Бель­ских), его имя вне­се­но ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным в си­но­дик уби­ен­ных, на­прав­лен­ный в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский монастырь в 1582 году. В куп­чей гра­мо­те 1573/1574 годов на деревню Мед­ве­де­ва в Ан­то­нов­ском ста­не Бе­жец­ко­го Вер­ха упо­ми­на­ют­ся име­на трёх пред­ста­ви­те­лей ро­да Олсуфьевых - брать­ев Афа­на­сия и Дмит­рия По­здя­ко­вых (от мир­ско­го име­ни - По­здяк, то есть позд­ний ре­бё­нок) и их, ве­ро­ят­но, двою­род­но­го бра­та - Ива­на Се­мё­но­ви­ча.

Не­пре­рыв­ная ге­неа­ло­гия Олсуфьевых ве­дёт­ся от Да­ни­лы Ти­мо­фее­ви­ча (? - не ра­нее 1578 года), вы­пол­няв­ше­го обя­зан­но­сти по­слу­ха при со­став­ле­нии дан­ной гра­мо­ты его се­ст­ры Д.Т. Сы­сое­вой и пле­мян­ни­ка М.Г. Сы­сое­ва Трои­це-Сер­гие­ву монастырю 1577/1578 годов на деревню Алек­се­ев­ская с пус­то­ша­ми в Вер­хов­ском ста­не Бе­жец­ко­го Вер­ха. Его сы­но­вья: Афа­на­сий Да­ни­ло­вич (?-1632), го­ро­до­вой дво­ря­нин по Бе­жец­ко­му Вер­ху (упо­ми­на­ет­ся в 1622, 1631 годах); Ипа­тий Да­ни­ло­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). Един­ст­вен­ный сын А.Д. Ол­суфь­е­ва - Ва­си­лий Афа­нась­е­вич (1607-1670), дво­ро­вой дво­ря­нин по Бе­жец­ко­му Вер­ху (1649), в 1647/1648 годах слу­жил на южных гра­ни­цах, за­ни­мал­ся ук­ре­п­ле­ни­ем кре­по­стей в Кур­ске и Кар­по­ве. От его 5 сы­но­вей (Дмит­рия Ва­силь­е­ви­ча, Алек­сея Ва­силь­е­ви­ча, Ива­на Ва­силь­е­ви­ча, Пет­ра Ва­силь­е­ви­ча и Кон­стан­ти­на Ва­силь­е­ви­ча) про­изош­ли 5 вет­вей ро­да Олсуфьевых. Из по­том­ков И.Д. Ол­суфь­е­ва известен его внук - Иван Се­мё­но­вич (? - около 1688 года), по­дья­чий Раз­ряд­но­го (1668-1678) и Пе­чат­но­го (1679-1688) при­ка­зов. Из сы­но­вей по­след­не­го наи­бо­лее из­вес­тен Илья Ива­но­вич (?-1725), мо­ло­дой по­дья­чий Пе­чат­но­го при­ка­за (1688-1690).

Наи­бо­лее за­мет­ную роль в российской ис­то­рии сыг­ра­ли пред­ста­ви­те­ли 1-й вет­ви ро­да Олсуфьевых. Из неё из­вест­ны сы­но­вья Д.В. Ол­суфь­е­ва: Мат­вей Дмит­рие­вич [1680-26.4(7.5).1743], на­чал служ­бу при дво­ре около 1700 года, не­от­луч­но на­хо­дил­ся при ца­ре Пет­ре I до 1714 года, по его по­ру­че­нию в 1714 году за­ни­мал­ся ро­зы­ском род­ст­вен­ни­ков ца­ри­цы Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны в Лиф­лян­дии, управ­ляю­щий государственным кон­но­за­вод­ст­вом, гоф­мей­стер (1722-1723), обер-гоф­мей­стер (1723-1730) Дво­ра Е. И.В., управ­ляю­щий де­ла­ми императрицы Ека­те­ри­ны I (1725-1727), с 1730 года в от­став­ке, ос­но­ва­тель 1-й ли­нии 1-й вет­ви ро­да Олсуфьевых; Ва­си­лий Дмит­рие­вич (?-1723), с 1701 года слу­жил при дво­ре, управ­ляю­щий Двор­цо­вой кан­це­ля­ри­ей (с 1708 года), в 1723 году обер-гоф­мей­стер ца­ри­цы Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны (позд­нее императрица Екатерина I), ос­но­ва­тель 2-й ли­нии 1-й вет­ви ро­да Олсуфьевых; Афа­на­сий Дмит­рие­вич [?-11(22).9.1725], в 1697-1709 годах на во­енной служ­бе, ко­мен­дант Ка­ши­на (1709-1713), гла­ва Ка­шин­ской кан­це­ля­рии суд­ных и ро­зы­ск­ных дел (1719-1722), асес­сор Уг­лиц­кой провинции (1722-1725), ос­но­ва­тель 3-й ли­нии 1-й вет­ви ро­да (пре­сек­лась в XVIII веке со смер­тью его вну­ка Фё­до­ра Пет­ро­ви­ча).

Из 1-й ли­нии 1-й вет­ви ро­да из­вест­ны сы­но­вья М.Д. Ол­суфь­е­ва: Иван Мат­вее­вич [? - 02(13).04.1791], действительный статский советник, 1-й пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Твер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1776-1782); Па­вел Мат­вее­вич [1728 - 25.01(05.02).1786], генерал-по­ру­чик (1773), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, с 1776 года в от­став­ке; Дмит­рий Мат­вее­вич [? -не ра­нее 1778 года], бри­га­дир, ка­шин­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1776-1778); Ми­ха­ил Мат­вее­вич (1733-1801), статский советник (1793), в 1748-1762 годах на во­енной служ­бе, за­се­да­тель 1-го департамента верх­не­го зем­ско­го су­да (1776-1779), со­вет­ник па­ла­ты уго­лов­но­го су­да (1779-1782) и на­ме­ст­нического прав­ле­ния (1782-1788), председатель 1-го департамента верх­не­го зем­ско­го су­да (1788-1796) Твер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва. Из­вест­ны сы­но­вья Д.М. Ол­суфь­е­ва: Ва­си­лий Дмит­рие­вич [1766-30.3(11.4).1819], генерал-майор (1801), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов; За­хар Дмит­рие­вич [24.03(04.04).1772-20.03(01.04).1835], генерал-лейтенант (1807), с 1786 года на во­енной служ­бе, уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов, шеф Брян­ско­го му­ш­ке­тёр­ско­го пол­ка (1798-1800), в 1800-1801 в от­став­ке, шеф Вы­борг­ско­го (1801-1802, 1802-1810) и Шлис­сель­бург­ско­го (1802) муш­ке­тёр­ских пол­ков, спас полк от раз­гро­ма в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года в хо­де русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года, во вре­мя русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов ко­ман­до­вал от­ря­дом, с ко­то­рым от­ли­чил­ся в Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 года (ра­нен), за­тем 14-й пехотной ди­ви­зи­ей, с ко­то­рой со­дей­ст­во­вал ус­пе­ху российских войск в сра­же­нии при Гей­льс­бер­ге (кон­ту­жен, в 1808 году на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость» с ал­ма­за­ми), начальник 22-й пехотной ди­ви­зии (1807-1810), с ней уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1806-1812 годов (ра­нен при оса­де Браи­ло­ва вес­ной 1809 года), в 1810-1811 годах в от­став­ке, начальник 17-й пехотной ди­ви­зии (1811-1813, 1815), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях за Смо­ленск, при Ва­лу­ти­ной го­ре, Бо­ро­дин­ском (удер­жи­вал по­зи­ции в рай­оне Утиц­ко­го кур­га­на, на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), Та­ру­тин­ском (за­ме­нил в ка­чест­ве командира 2-го пехотного кор­пу­са уби­то­го генерал-лейтенанта К.Ф. Баг­го­ву­та), Ма­ло­яро­сла­вец­ком, при Вязь­ме, До­ро­го­бу­же и под Крас­ным. В хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов от­ли­чил­ся в Бау­цен­ском сра­же­нии, командир 9-го пехотного кор­пу­са (1813-1814), от­ли­чил­ся в Лейп­циг­ском сра­же­нии, при взя­тии Бин­ге­на (январь 1814 года), бло­ки­ро­вал Майнц; при от­сту­п­ле­нии при Шам­по­бе­ре, сдер­жи­вая основные си­лы французских войск, по­пал в плен (ге­ро­изм З.Д. Ол­суфь­е­ва и его сол­дат был от­ме­чен императором На­по­ле­о­ном I), командир 4-го пехотного кор­пу­са (1814-1815, 1815-1820), в 1815 году уча­ст­во­вал в по­хо­де российских войск во Фран­цию, се­на­тор (с 1820 года); Ни­ко­лай Дмит­рие­вич (1775 - 07.07.1817), генерал-майор (1812), в 1799-1800 годах на служ­бе в лейб-гвардии Из­май­лов­ском пол­ку, с 1800 года в лейб-гвардии Кон­ном пол­ку, адъ­ю­тант великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча (с 1800 года), от­ли­чил­ся во вре­мя ата­ки сво­его пол­ка в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии (в 1806 году на­граж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость») в хо­де русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Гей­льс­бер­ге и Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года во вре­мя русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов (в 1808 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года, за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов и кам­па­нии 1815 года, от­ли­чил­ся в Кульм­ском (1813) и Лейп­циг­ском (1813; на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость» с ал­ма­за­ми) сра­же­ни­ях, сра­же­нии при деревне Фер­шам­пе­ну­аз (1814). Их стар­ший двою­род­ный брат - Фё­дор Яков­ле­вич [? - 06(17).06.1783], генерал-майор (1780), с 1757 года на во­енной служ­бе, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, нарв­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1780-1783). Из де­тей М.М. Ол­суфь­е­ва из­вес­тен его сын Мат­вей Ми­хай­ло­вич [?-14(26).02.1837], действительный статский советник (1813), асес­сор па­ла­ты уго­лов­но­го су­да Твер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1787-1790), председатель 2-го департамента Верх­ней рас­пра­вы (1790-1793), со­вет­ник па­ла­ты уго­лов­но­го су­да (1793-1796) Нов­го­род­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, позд­нее слу­жил в Министерстве юс­ти­ции, управ­ляю­щий Главным ка­зна­чей­ст­вом Министерства фи­нан­сов (1821-1826). Его двою­род­ный брат - Мат­вей Ва­силь­е­вич [08(19).08.1768-10(22).06.1815], действительный статский советник (1797), ка­мер-юн­кер (1794), со­вет­ник Государсвтенного ас­сиг­на­ци­он­но­го бан­ка (1797-1800). По­то­мок М.Д. Ол­суфь­е­ва в 4-м по­ко­ле­нии - Пётр Пет­ро­вич [28.3(09.02).1842-20.05(02.06).1900], действительный статский советник (1900), окон­чил Императорское училище пра­во­ве­де­ния (1863), в 1860-1870-х годах член Тиф­лис­ско­го и Вар­шав­ско­го ок­руж­ных су­дов, слу­жил в 1-м от­де­ле­нии 3-го департамента Се­на­та (1876-1880), член Хо­зяйственного комитета Се­на­та (с 1880 года), цен­зор Санкт-Пе­тербургского цен­зур­но­го комитета (с 1896/1897 годов). Его двою­род­ный брат - Вла­ди­мир Алек­сан­д­ро­вич [28.10(09.11).1860 - не ра­нее 1928 года], генерал-майор (1917), в 1882-1887 годах слу­жил во фло­те, в 1887-1889 годах в за­па­се фло­та, за­тем пе­ре­вёл­ся в ка­ва­ле­рию, адъ­ю­тант ко­ман­ди­ра Гвардейского кор­пу­са (1897-1898), ин­ст­рук­тор Офи­цер­ской кавалерийской шко­лы (1898-1912), командир 6-го дра­гун­ско­го Глу­хов­ско­го пол­ка (1912-1915), с ко­то­рым уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не, ко­мен­дант Пет­ро­градского городского ла­за­ре­та № 237 (1916-1917), умер в эмиг­ра­ции, ав­тор «По­со­бия для обу­че­ния фех­то­ва­нию и при­ме­не­ния его в кон­ном строю…» (1896), «На­став­ле­ния для обу­че­ния вла­де­нию ору­жи­ем в на­шей ка­ва­ле­рии» (1904), «По­со­бия к управ­ле­нию па­рус­ны­ми су­да­ми и пла­ва­нию на них. Для мо­ря­ков- лю­би­те­лей» (1909).

Из 2-й ли­нии 1-й вет­ви ро­да О. наи­бо­лее из­вес­тен сын В. Д. Ол­суфь­е­ва (?– 1723) – Адам Ва­силь­е­вич [16(27). 1.1721–27.6(8.7).1784], д. тайн. сов. (1773), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1735–1739 (со­сто­ял при ген.-фельдм. Х. А. Ми­ни­хе), слу­жил в Кол­ле­гии иностр. дел (с 1740), сек­ре­тарь рос. по­соль­ст­ва в Ко­пен­га­ге­не и Сток­голь­ме (1742–44), в 1744–45 был при­ко­ман­ди­ро­ван к гр. М. П. Бес­ту­же­ву-Рю­ми­ну, с 1747 от­ве­чал за ве­де­ние пе­ре­пис­ки вел. кн. Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны (бу­ду­щей имп. Ека­те­ри­ны II) с ма­те­рью, це­ре­мо­ний­мей­стер (1752–58), управ­ляю­щий Ка­би­не­том Е. И.В. (1758–84), в 1762–63 ула­жи­вал про­ти­во­ре­чия между С. С. Волч­ко­вым и М. В. Ло­мо­но­со­вым в Пе­терб. АН, что за­вер­ши­лось от­став­кой Ло­мо­но­со­ва, в 1763 – от­но­ше­ния ме­ж­ду имп. Ека­те­ри­ной II и Ар­се­ни­ем (Ма­цее­ви­чем) в свя­зи с ус­та­нов­кой ра­ки с мо­ща­ми св. Ди­мит­рия Рос­тов­ско­го в Рос­то­ве, статс- сек­ре­тарь (с 1763), се­на­тор (с 1764), член-уч­ре­ди­тель Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го об­ще­ст­ва (1765; один из трёх пре­зи­ден­тов в 1766, 1769, 1773), уча­ст­ник Уло­жен­ной ко­мис­сии (за­се­дал в ко­мис­сии о го­ро­дах, чл. ди­рек­ци­он­ной ко­мис­сии), с.-пе­терб. гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1783–84), пред. К-та над зре­ли­ща­ми и му­зы­кой (1783–84), поч. чл. АХ (1765), чл. Рос. ака­де­мии (с 1783), уча­ство­вал в сбо­ре ма­те­риа­лов для «За­пи­сок ка­са­тель­но рос­сий­ской ис­то­рии» Ека­те­ри­ны II, про­смат­ри­вал хра­нив­шие­ся у гр. Ф. Г. Ор­ло­ва и пе­ре­да­вав­шие­ся на гос. хра­не­ние пись­ма раз­ных лиц к Пет­ру I, кол­лек­цио­ни­ро­вал рус. и иностр. гра­вю­ры (ок. 70 тыс. лис­тов к 1784, в осн. по­гиб­ли в 1812, со­хра­нив­шая­ся часть ны­не в От­де­ле эс­там­пов РНБ), соз­дал у се­бя в до­ме га­ле­рею ев­роп. жи­во­пи­си (пре­им. итал. и гол­ланд­ской, в осн. по­гиб­ла в 1812), один из не­мно­гих рус. скри­па­чей-лю­би­те­лей, с 1730-х гг. за­ни­мал­ся лит. дея­тель­но­стью, ав­тор сти­хов и пе­ре­во­дов, со­хра­ни­лась его пе­ре­пис­ка с имп. Ека­те­ри­ной II (опубл. в 1863). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Сер­гей Ада­мо­вич (1755–1818), ген.-м. (1797), учил­ся в Лейп­циг­ском ун-те (1769–75), ком. Ки­ра­сир­ско­го На­след­ни­ка пол­ка (1792–95), Ас­т­ра­хан­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1795–1797), шеф Ин­гер­ман­ланд­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1797–98), с 1798 в от­став­ке; Дмит­рий Ада­мович [21.4(2.5). 1759–20.12.1808(1.1.1809)], д. стат. сов. (1806), учил­ся в Лейп­циг­ском ун-те (1767–74), в 1775–89 на во­ен. служ­бе, уча­ст­ник рус.-швед. вой­ны 1788–90, со­вет­ник па­ла­ты уго­лов­ных дел Моск. губ. (с 1792), зве­ни­го­род­ский уезд­ный (1800–1807), моск. гу­берн­ский (1807–08) пред­во­ди­тель дво­рян­ства; Алек­сей Ада­мо­вич [8(19).1.1763–28.1.1838], пре­мьер- май­ор, эк­зе­ку­тор Во­ен. кол­ле­гии (1788–1790), со­вет­ник рос. мис­сии во Франк­фур­те-на-Май­не (1790–92), с 1804 жил в Дрез­де­не, круп­ный бла­го­тво­ри­тель, ос­но­ва­тель Дрез­ден­ско­го ин-та сле­пых. Из де­тей С. А. Ол­суфь­е­ва наи­бо­лее из­вес­тен Дмит­рий Сер­гее­вич [1791–17(29).12.1858], д. стат. сов. (1853), уча­ст­ник рус.-швед. вой­ны 1808–09, Отеч. вой­ны 1812 – от­ли­чил­ся в сра­жениях: Бо­ро­дин­ском, Ма­ло­яро­сла­вец­ком (кон­ту­жен) и при Вязь­ме (ра­нен), участ­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14, с 1819 в от­став­ке, поч. по­пе­чи­тель Пен­зен­ской гим­на­зии (1834–1841), пен­зен­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1852–55). Из­вест­ны сы­но­вья Д. А. Ол­суфь­е­ва: Алек­сандр Дмит­рие­вич [24.3(4.4).1790–31.3 (12.4).1853], тайн. сов. (1852/53), с 1806 слу­жил в Кол­ле­гии иностр. дел, с на­ча­лом Отеч. вой­ны 1812 ди­пло­ма­тич. чи­нов­ник при ген. от кав. кн. П. И. Баг­ра­тио­не (в хо­де Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния вы­нес тя­же­ло­ра­не­но­го ге­не­ра­ла с по­ля боя; один из про­то­ти­пов Пье­ра Бе­зу­хо­ва в ро­ма­не Л. Н. Тол­сто­го «Вой­на и мир»), уча­ст­во­вал в за­гра­нич­ных по­хо­дах рос. ар­мии 1813–14, ди­рек­тор Моск. по­пе­чи­тель­но­го о тюрь­мах к-та (с 1841), поч. опе­кун Моск. опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний имп. Ма­рии (с 1848); Ва­си­лий Дмит­рие­вич [21.7(1.8). 1796–23.2.1858], обер-гоф­мей­стер (1850), с 1813 на во­ен. служ­бе, уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14, зве­ни­го­род­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1828–36), це­ре­мо­ний­мей­стер Дво­ра Е. И.В. (1836–38), гу­бер­на­тор Моск. губ. (1838–40), гоф­мар­шал (1840–1855, до 1845 и. д.) Дво­ра Е. И. вы­со­че­ст­ва це­са­ре­ви­ча Алек­сан­д­ра Ни­ко­лае­ви­ча, зав. Собств. Е. И.В. Кон­то­рой (1855–58), ука­зом имп. Алек­сан­д­ра II от 26.8(7.9). 1856 воз­ве­дён в граф­ское дос­то­ин­ст­во Рос. им­пе­рии.

Из по­том­ков А. Д. Ол­суфь­е­ва из­вест­ны его вну­ки, бра­тья: Дмит­рий Ва­силь­е­вич [10(22).5.1871–4.4.1915], надв. сов., в зва­нии ка­мер-юн­ке­ра, ша­вель­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, по­гиб на фрон­те; Гри­го­рий Ва­силь­е­вич [2(14).2.1875–17.7.1957], кол­леж­ский ре­ги­ст­ра­тор, в 1910-х гг. дело­про­из­во­ди­тель Пен­зен­ско­го от­де­ле­ния Кре­сть­ян­ско­го по­зе­мель­но­го бан­ка, эн­то­мо­лог, д. чл. Рус. эн­то­мо­ло­гич. об-ва, ав­тор ра­бот «Крат­кое ру­ко­во­дство для со­би­ра­ния на­се­ко­мых» (1913), «Об­зор брон­зо­вок Кав­ка­за и со­пре­дель­ных стран» (1916) и др., по­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 в эмиг­ра­ции во Фран­ции, за­тем ра­бо­тал как эн­то­мо­лог в Ма­рок­ко, с кон. 1920-х гг. жил и ра­бо­тал на Ма­да­га­ска­ре, где и скон­чал­ся. Из сы­но­вей Д. В. Ол­суфь­е­ва наи­бо­лее из­вест­ны: Ва­си­лий Дмит­рие­вич (1900–85), в эмиг­ра­ции в США, д-р хи­мии; Юрий (Ге­ор­гий) Дмит­рие­вич (1904–92), в эмиг­ра­ции в Ка­на­де, аг­ро­ном и ланд­шафт­ный ар­хи­тек­тор, пе­ре­дал в Рос­сию для пуб­ли­ка­ции вос­по­ми­на­ния сво­ей тё- ти А. В. Ле­виц­кой – цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии ро­да О. в кон. 19 – 1-й пол. 20 вв. Из де­тей Г. В. Ол­суфь­е­ва наи­бо­лее из­вест­ны: Оль­га Гри­горь­ев­на (лит. псевд. Ал­ла Зи­ми­на) [26.8(8.9). 1903–12.1.1986], по­этес­са, ак­три­са, те­ат­раль­ный ре­дак­тор, бард, ра­бо­та­ла в моск. Боль­шом те­ат­ре (1922–23), на сту­дии «Меж­раб­помфильм», в 1936 аре­сто­ва­на и осуж­де­на на 3 го­да за контр­ре­во­люц. аги­та­цию (от­бы­ва­ла срок в Вор­кут­ла­ге), че­рез 2 го­да пос­ле ос­во­бож­де­ния доб­ро­воль­но вер­ну­лась в Вор­ку­ту. Гражд. же­на И. А. Бо­го­ра­за (1896–1985; офор­мили брак 20.4.1957). Вме­сте с ним жи­ла в Вор­ку­те (1941–49; в 1944–48 вы­сту­па­ла в муз.-дра­ма­тич. те­ат­ре ком­би­на­та «Вор­ку­та­уголь»), Игар­ке (1949–51), Ко­ряж­ме (1954–57), за­тем в Мо­ск­ве. Реа­би­ли­ти­ро­ва­на 30.12.1956, ав­тор св. 1000 пе­сен, в т. ч. «Гимн ста­рых вор­ку­тян» (не­офиц. гимн го­ро­да); Ни­ко­лай Гри­горь­е­вич [27.1(9.2).1905–18.9.1988], па­ра­зи­то­лог и эн­то­мо­лог, чл.-корр. АМН СССР (с 1957), окон­чил Ин-т при­клад­ной зоо­ло­гии и фи­то­па­то­ло­гии в Ле­нин­гра­де (1930), ра­бо­тал в сек­то­ре изу­че­ния вре­ди­те­лей жи­вот­но­вод­ст­ва Все­со­юз­но­го НИИ за­щи­ты рас­те­ний (1930–33), в от­де­ле мед. па­ра­зи­то­ло­гии Все­со­юз­но­го ин-та экс­пе­рим. ме­ди­ци­ны (ВИЭМ; 1933–39), зав. па­ра­зи­то­ло­гич. ла­бо­ра­то­ри­ей отд. осо­бо опас­ных ин­фек­ций ВИЭМ (1939–41), проф. (1941), в 1941 с на­ча­лом Вел. Отеч. вой­ны всту­пил доб­ро­воль­цем в Крас­ную Ар­мию, за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми про­ти­во­эпи­де­мич. за­щи­ты войск в Сред­не­ази­ат­ском и Тур­ке­стан­ском во­ен. ок­ру­гах, в 1946 де­мо­би­ли­зо­ван в зва­нии май­о­ра мед. служ­бы, зав. ла­бо­ра­то­ри­ей пе­ре­нос­чи­ков осо­бо опас­ных ин­фек­ций (с 1949 ла­бо­ра­то­рия ту­ля­ремии) (1946–88) Ин-та эпи­де­мио­ло­гии, мик­ро­био­ло­гии и ин­фекц. бо­лез­ней АМН СССР (с 1948 Ин-т эпи­де­мио­ло­гии и мик­ро­био­ло­гии, с 1949 НИИ эпи­де­мио­ло­гии и мик­ро­био­логии име­ни поч. акад. Н. Ф. Га­ма­леи). Про­вёл ком­плекс­ное об­сле­до­ва­ние, впер­вые со­ста­вил и опуб­ли- ковал кар­ту рас­про­стра­не­ния при­род­ных оча­гов ту­ля­ре- мии на тер­ри­то­рии СССР. До­ка­зал, что иксо­до­вые кле­щи яв­ля­ют­ся спе­ци­фич. пе­ре­нос­чи­ка­ми воз­бу­ди­те­ля ту­ля­ре­мии (при этом рас­про­стра­не­ние воз­бу­ди­те­ля за пре­де­лы оча­га осу­ще­ст­в­ля­ет­ся кро­во­со­су­щи­ми дву­кры­лы­ми, в пер­вую оче­редь слеп­ня­ми, ко­то­рые, в от­ли­чие от кле­щей, мо­гут пе­ре­ме­щать­ся на боль­шие рас­стоя­ния). Круп­ней­ший отеч. спе­циа­лист по слеп­ням, их сис­те­ма­ти­ке и фау­ни­сти­ке, соз­да­тель на­уч. шко­лы. Ав­тор фун­дам. сво­док по фау­не слеп­ней в се­рии «Фау­на СССР» (1937; 2-е изд., 1977), ра­бот «Ту­ля­ре­мия и ме­ры её пре­ду­пре­ж­де­ния» (3-е изд., 1959), «Гео­гра­фия при­род­но-оча­го­вых бо­лез­ней че­ло­ве­ка в свя­зи с за­да­ча­ми их про­фи­лак­ти­ки» (1969, совм. с Б. П. Доб­ро­хо­то­вым, В. В. Анань­иным и др.), «При­род­ная оча­го­вость, эпи­де­мио­ло­гия и про­фи­лак­ти­ка ту­ля­ре­мии» (1970, совм. с Т. Н. Ду­нае­вой), «Так­со­но­мия, мик­ро­био­ло­гия и ла­бо­ра­тор­ная ди­аг­но­сти­ка воз­бу­ди­те­ля ту­ля­ре­мии» (1975) и др., на­гра­ж­дён Зо­ло­той ме­да­лью им. Е. Н. Пав­лов­ско­го Пре­зи­диу­ма АН СССР (1978). Со­брал эн­то­мо­ло­гич. кол­лек­цию (12 742 экз.; пе­ре­да­на в Зоо­ло­гич. му­зей МГУ им. М. В. Ло­мо­но­со­ва до­че­рью Ев­ге­ни­ей). Из­вест­ны его до­че­ри: Эле­о­но­ра Ни­ко­лаев­на (р. 28.4.1930), врач-пе­ди­атр выс­шей категории, окон­чи­ла 2-й Моск. мед. ин-т (1955), врач-ор­ди­на­тор дет­ской гор. кли­нич. боль­ни­цы им. В. М. Ис­то­ми­на в г. Ха­ба­ровск (1957–58), дет­ский врач по­ли­кли­ни­ки № 5 г. Ту­ши­но (с 1960 в со­ста­ве Мо­сквы; 1958–69), врач-ла­бо­рант (1970–2011) и зав. кли­нич. ла­бо­ра­то­ри­ей (с 1979) дет­ской гор. кли­нич. боль­ни­цы им. Н. Ф. Фи­ла­то­ва в Мо­ск­ве, была за­му­жем (с 23.3.1953) за Оле­гом Ге­ор­гие­ви­чем Со­рох­ти­ным (17.5.1927–21.6.2010), академиком РАЕН (1991), уча­ст­ни­ком сов. ан­тарк­тич. экс­пе­ди­ций (1957–64), ос­но­во­по­лож­ником рос. науч. шко­лы тек­то­ни­ки ли­то­сфер­ных плит, ко­то­рый с 1964 ра­бо­тал в Ин-те океа­но­ло­гии им. П. П. Шир­шо­ва РАН: зав. Ла­бо­ра­то­ри­ей тео­ре­тич. гео­ди­на­ми­ки (1970–2005), проф. (1988), гл. на­уч. со­труд­ник Ла­бо­ра­то­рии гео­дина­ми­ки и па­лео­океа­но­ло­гии (2005–10); Ев­ге­ния Ни­ко­ла­ев­на (р. 29.5.1946), хи­мик-син­те­тик, проф. (2011), с 1972 ра­бо­та­ет в НИИ по изы­ска­нию но­вых ан­ти­био­ти­ков им. Г. Ф. Гау­зе АМН СССР (с 1992 РАМН): в От­де­ле хи­мии ан­ти­био­ти­ков, с 1987 в Ла­бо­ра­то­рии хи­мич. транс­фор­ма­ции ан­ти­био­ти­ков, ве­ду­щий на­уч. со­труд­ник (1993), ав­тор св. 170 на­уч. работ, в 1980-е гг. уча­ст­во­ва­ла в изо­бре­те­нии и вне­дре­нии но­во­го спо­со­ба про­из­вод­ст­ва ши­ро­ко ис­поль­зуе­мо­го в он­ко­ло­гии пре­па­ра­та док­со­ру­би­цин (ад­риа­ми­цин), с 2010 чл. ред­кол­ле­гии ме­ж­ду­нар. ж. «Journal of Anti­biotics», ав­тор ря­да ра­бот по ис­то­рии ро- да О.; Еле­на Ни­ко­ла­ев­на (р. 22.9. 1954), ху­дож­ни­ца, окон­чи­ла ху­дож.-гра­фич. фа­куль­тет Моск. гос. пе­да­го­гич. ин-та им. В. И. Ле­ни­на (1984), ра­бо­ты в ча­ст­ных со­б­ра­ни­ях в Бель­гии и США.

Из граф­ской (с 1856) ли­нии ро­да из­вест­ны де­ти В. Д. Ол­суфь­е­ва: Алек­сей Ва­силь­е­вич [12(24).8.1831–9(22).6.1915], ген. от кав. (1892), уча­ст­ник Венг. по­хо­да рос. войск 1849 и Крым­ской вой­ны 1853–56, адъ­ю­тант вел. кн. Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Стар­ше­го (1855–63), ком. Нарв­ско­го гу­сар­ско­го Е. И. Вы­со­че­ст­ва вел. кн. Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча пол­ка (1863–65), л.-гв. Грод­нен­ско­го гу­сар­ско­го пол­ка (1865–1872), Вар­шав­ской гв. кав. бри­га­ды (1872–73), 3-й бри­га­ды 2-й гв. кав. ди­ви­зии (1873), ген.-м. Сви­ты Е. И.В. (1868), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1877–1878, поч. опе­кун Моск. при­сутст­вия опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний имп. Ма­рии (с 1884), ди­рек­тор Из­май­лов­ской бо­га­дель­ни имп. Ни­ко­лая I (1896–1906), чл. Алек­сан­д­ров­ско­го к-та о ра­не­ных (1896–1906 и с 1908), фи­ло­лог, ав­тор ре­цен­зии на пе­ре­вод Юве­на­ла А. А. Фе­та («Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния», 1886, № 3–8; отд. изд. – 1886) с несколькими экс­кур­са­ми, имею­щи­ми впол­не са­мо­сто­ят. зна­че­ние (напр., о 15-й са­ти­ре и о ссыл­ке Юве­на­ла в Еги­пет), и од­ной из са­мых об­стоят. био­гра­фий Мар­циа­ла (там же, 1890, № 1–4; отд. из­да­ние – 1891); Адам Ва­силь­е­вич [1(13).2.1833–1(14).10.1901], ген.-л. (1881), ген.-м. Сви­ты Е. И.В. (1868), с 1882 в от­став­ке, ин­те­ре­со­вал­ся кли­ма­то­ло­ги­ей, ос­но­вал в сво­ём име­нии Ни­коль­ское-Го­руш- ки (ны­не с. Подъ­я­че­во Дмит­ров­ско­го р-на) кли­ма­то­ло­гич. стан­цию, на ко­то­рой вёл на­блю­де­ния, ав­тор ря­да ра­бот по кли­ма­то­ло­гии; Оль­га Ва­силь­ев­на [7(19).6.1835–1(14).11.1915], фрей­ли­на Е. И.В., за­му­жем за А. А. Ва­силь­чи­ко­вым; Алек­сан­д­ра Ва­силь­ев­на [23.2(7.3).1838–1(14).9.1913], за­му­жем за гр. Н. Н. Зу­бо­вым (из ро­да Зу­бо­вых); Ма­рия Ва­силь­ев­на [10(22).6.1841–25.4.1920], за­му­жем [с 26.5(7.6).1867] за ба­ро­ном Фё­до­ром Е. Мей­ен­дор­фом (из ро­да Мей­ен­дор­фов); Алек­сандр Ва­силь­е­вич [30.3(11.4).1843–10.4. 1907], ген.-л. (1899), адъ­ю­тант вел. кн. Алек­сан­д­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча (1869–81), нач. Кан­це­ля­рии (1885–95) и по­мощ­ник ко­манд. (1895–1905) Имп. Гл. квар­ти­ры, ген.-м. Сви­ты Е. И.В. (1891), ген.-адъ­ю­тант (1896), зав. при­двор­ной ча­стью в Мо­ск­ве и нач. Моск. двор­цо­во­го управ­ле­ния (1905–07).

Из сы­но­вей гр. Алек­сея В. Ол­суфь­е­ва наи­бо­лее из­вес­тен Ва­си­лий Алек­сее­вич [24.2(7.3).1872–10.4.1925], полк. (1906), слу­жил в л.-гв. Гу­сар­ском пол­ку (1893–1906), адъ­ю­тант ко­манд. вой­ска­ми Моск. ВО (1897–1906), член-уч­ре­ди­тель (1904) и чл. Со­ве­та Ис­то­рико-ро­до­слов­но­го об­ще­ст­ва в Мо­ск­ве, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, в 1918–19 Гражд. вой­ны 1917–22 в со­ста­ве Доб­ро­вольч. ар­мии, с 1919 в эмиг­ра­ции в Ита­лии вме­сте со всей семь­ёй. Из его де­тей из­вест­ны: Алек­сан­д­ра (Ася) Ва­силь­ев­на (15.5.1906–6.3.1989), ху­дож­ни­ца, ав­тор книг «Profili sulla sabbia» («Про­фи­ли на пес­ке»; 1975) и «Medi­ta­zioni illustrate sul Pater Noster» («Ху­до­же­ст­вен­ное ос­мыс­ле­ние мо­лит­вы От­че Наш»; 1980), была за­му­жем (19.4.1928–16.10.1978) за итал. ар­хи­тек­то­ром и ис­кус­ст­во­ве­дом А. Бу­зи­ри Ви­чи д’Арчевиа (24.2.1903–3.4.1989); Ма­рия Ва­силь­ев­на (в за­му­же­ст­ве с 28.11.1929 Ми­ка­эл­лес) (28.11.1907–6.8.1988), с сер. 1950-х гг. из­вест­ная пе­ре­во­дчи­ца про­из­ве­де­ний рус. и сов. ли­те­ра­ту­ры на итал. язык, ста­рос­та ц. Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва во Фло­рен­ции (с 1956), ав­тор вос­по­ми­на­ний (не опубл.); Да­рья Ва­силь­ев­на (1909–4.2.1963), ав­тор книг «Pi­etre, figure, sto­rie e storielle della vecchia Roma» (1954, рус. пер. 2008 под назв. «Вет­хий Рим») и «Gogol a Roma» («Го­голь в Ри­ме»; 1957), за­му­жем (с 30.9.1931) за итал. во­ен. и по­ли­тич. дея­те­лем кн. Д. В.С. Бор­ге­зе (6.6.1906–26.8.1974), по­гиб­ла в ав­то­ка­та­ст­ро­фе; Алек­сей Ва­силь­е­вич (26.8.1913–13.12.1941), уча­ст­ник 2-й ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве Итал. ко­ро­лев­ско­го фло­та, по­гиб в мор­ском бою.

Из сы­но­вей гр. Ада­ма В. Ол­суфь­е­ва наи­бо­лее из­вест­ны: Ми­ха­ил Ада­мо­вич [25.9(7.10).1860–26.3.1918], стат. сов. (1911), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1908), пред. дмит­ров­ской уезд­ной зем­ской уп­ра­вы (1896–1901), дмит­ров­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1901–17), по прось­бе кре­сть­ян с. Ни­коль­ское-Го­руш­ки по­хо­ро­нен у хра­ма в сво­ём ро­до­вом се­ле; Д. А. Ол­суфь­ев.

Сын гр. Алек­сан­д­ра В. Ол­суфь­е­ва – Ю. А. Ол­суфь­ев. Внук по­след­не­го – Ан­д­рей Ми­хай­ло­вич (р. 5.6.1939), ар­хи­тек­тор, ху­дож­ник, с 1982 жи­вёт в Па­ри­же; ав­тор мно­го­числ. про­ек­тов ин­терь­е­ров и ме­бе­ли (для гос­ти­ниц, вы­ста­вок, му­зе­ев, гос. ре­зи­ден­ций, по­сольств, в т. ч. оте­ля Риц в Па­ри­же, 1985–88; ин­терь­е­ры двор­цов ко­ро­лей Сауд. Ара­вии, 1992–2007), ар­хит. по­стро­ек, рес­тав­ра­ции зда­ний; ак­ва­ре­лист, ли­то­граф (се­рии ар­хит. ви­дов Бу­ха­ре­ста, Па­ри­жа, Нор­ман­дии и др.), мас­тер книж­ной гра­фи­ки (св. 200 об­ло­жек).

Из 2-й вет­ви из­вес­тен внук А. В. Ол­суфь­е­ва – Алек­сей Ива­но­вич (1736 – по­сле 1790), ка­пи­тан, ка­шин­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1788–90).

Из 3-й вет­ви из­вес­тен пра­внук И. В. Ол­суфь­е­ва – Ни­ки­та Афа­нась­е­вич (? – не ра­нее 1796), кол­леж. сов. (1786), до 1769 слу­жил во фло­те, в 1769–1772 ка­пи­тан в Мор. шля­хет­ном ка­дет­ском кор­пу­се, в 1772–77 слу­жил в Штатс- кон­то­ре в С.-Пе­тер­бур­ге, гу­берн­ский стряп­чий уго­лов­ных дел (1777–83), со­вет­ник па­ла­ты гражд. су­да (1783–96) Твер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва. Его вну­ча­тый пле­мян­ник – Лев Алек­сан­д­ро­вич [13(25).2.1819–3(15).1.1874], полк. (1861), ком. 5-го ре­зерв­но­го ба­таль­о­на Груз. гре­на­дер­ско­го вел. кн. Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча пол­ка (на 1862), за­тем ком. 67-го пех. Та­ру­тин­ско­го вел. гер­цо­га Оль­ден­бург­ско­го пол­ка. Его сын – Вла­ди­мир Льво­вич [5(17).6.1860–25.10.1929], кол­леж­ский ре­ги­ст­ра­тор, в 1914–15 ред. жур­на­лов «Ито­ги жиз­ни» и «Корм­чий», с сер. 1920-х гг. чл. круж­ка имя­слав­цев (см. Имя­сла­вие), в ко­торый вхо­ди­ли фи­ло­соф А. Ф. Ло­сев, ма­те­ма­тик Н. М. Со­ловь­ёв, ху­дож­ник В. А. Бас­ка­рев и др. Из его вну­ков из­вес­тен Ан­д­рей Вла­ди­ми­ро­вич (29.8.1927–2.3.1998), полк. Сов. Ар­мии (1971), с 1947 на во­ен. служ­бе, уча­ст­ник во­ен. дей­ст­вий в Ко­рее в 1950–51, окон­чил Во­ен.-возд. инж. ака­де­мию им. Н. Е. Жу­ков­ско­го (1959, ЛА и дви­га­те­ли), слу­жил в авиа­ции и в ра­кет­ных вой­сках в Ки­тае и разл. ре­гио­нах СССР, нач. кур­са в Во­ен. ака­де­мии им. Ф. Э. Дзер­жин­ско­го (с 1970), с 1978 в от­став­ке. Из его сы­но­вей из­вес­тен Вла­ди­мир Ан­д­рее­вич (р. 7.4.1953), окон­чил фи­лос. ф-т (1975) и ф-т жур­на­ли­сти­ки (1981) МГУ им. М. В. Ло­мо­но­со­ва, ра­бо­тал в АПН: на­уч. ре­дак­тор (1975–1981), зам. за­ве­дую­ще­го ре­дак­ци­ей по ра­бо­те с иностр. из­да­тель­ст­ва­ми (1981–88), от­ветств. сек­ре­тарь Ин­форм­цен­тра в Ин­дии (1988–91), нач. Управ­ле­ния рек­ла­мы и сбы­та из­да­тель­ст­ва (1991–95); с 1995 топ-ме­нед­жер (спе­циа­ли­за­ция – ра­бо­та с пер­со­на­лом и со­ци­аль­ная по­ли­ти­ка) круп­ных рос. ком­па­ний «Ак­рон» (1995–2001) и ЛУКОЙЛ (2001–03), зам. ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра (2003–08) и ви­це-пре­зи­дент (с 2008) Даль­не­во­сточ­но­го мор­ско­го па­ро­ход­ст­ва (FESCO).

Из 4-й вет­ви из­вес­тен внук П. В. Ол­суфь­е­ва – Ан­д­рей Ти­хо­но­вич (? – не ра­нее 1777), кол­леж­ский асес­сор (1764), то­ва­рищ вое­во­ды г. Пе­ре­яс­лавль- Ря­зан­ский (1767–75), вое­во­да в Епи­фа­ни (1776–77).

Род О. вне­сён в 5-ю и 6-ю час­ти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Моск., Твер­ской и Туль­ской гу­бер­ний, в 6-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Пен­зен­ской, Ря­зан­ской, Са­ра­тов­ской, Смо­лен­ской и С.-Пе­терб. гу­бер­ний, а так­же в дво­рян­ский мат­ри­кул Эс­т­лян­дии (1842).

Дополнительная литература:

Чер­няв­ский М.П. Ге­неа­ло­гия гос­под дво­рян, вне­сен­ных в ро­до­слов­ную кни­гу Твер­ской гу­бер­нии с 1787 по 1869 год. [Тверь, 1869];

Ол­суфь­ев Д. Крат­кая био­гра­фия статс- сек­ре­та­ря Ека­те­ри­ны II А. В. Ол­суфь­е­ва: (Из­вле­че­ние из пись­ма к А. Спа­де) // Рус­ский ар­хив. 1870. № 7;

Сто­ро­жев В.Н. Твер­ское дво­рян­ст­во XVII в. Тверь, 1895. Вып. 4;

Ол­суфь­ев Ю.А. Ма­те­риа­лы к ис­то­рии ро­да Олсуфь­е­вых. Ли­ния Ва­си­лия Дмит­рие­ви­ча (1796–1856), пер­во­го гра­фа Ол­суфь­е­ва. М., 1911; он же. Не­сколь­ко слов о про­ис­хо­ж­де­нии ро­да Ол­суфь­е­вых // Ле­то­пись Ис­то­ри­ко-ро­до­слов­но­го об­ще­ст­ва в Мо­ск­ве. 1914. Вып. 1–2(37–38);

Но­во­хат­ный И.В. Граф М. А. Ол­суфь­ев. Нек­ро­лог // Са­ни­тар­ная хро­ни­ка Мо­с­ков­ско­го зем­ст­ва. М., 1918. № 13;

Ikonnikov N. La noblesse de Russie. 2 éd. P., 1960. Vol. L. 1;

Ива­но­ва Е.Ю. Ат­ри­бу­ция порт­ре­тов на­ча­ла XIX в. из За­рай­ско­го му­зея // Па­мят­ни­ки куль­ту­ры. Но­вые от­кры­тия. 1981. Л., 1983;

Ferrand J. Les familles comtales de l’ancien Empire de Russie. 2 éd. P., 1997. Vol. 1;

Ива­но­ва Е.Ю., Ол­суфь­е­ва Е.Н. Дво­ря­не и гра­фы Ол­суфь­е­вы // Рос­сий­ский архив. М., 1999. [Т.] 9;

Та­ла­лай М.Г. Ол­суфь­е­вы в эмиг­ра­ции // Из глу­би­ны вре­мен. СПб., 1999. Вып. 10; он же. «Рим­ская кня­ги­ня, в де­ви­че­ст­ве рим­ская гра­фи­ня» // Ол­суфь­е­ва Д.В. Вет­хий Рим. М., 2008; он же. Се­ст­ры-ху­дож­ни­цы: Алек­сан­д­ра и Да­рия Ол­суфь­е­вы в эмиг­ра­ции // Бе­ре­га. 2009. № 11/12.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)