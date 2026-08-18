ОЛСУФЬЕВ ДМИТРИЙ АДАМОВИЧ
ОЛСУФЬЕВ ДМИТРИЙ АДАМОВИЧ - граф, российский общественный и политический деятель, действительный статский советник, камергер.
Из рода Олсуфьевых. Крупный землевладелец (совместно с братом владел свыше 12,6 тысяч га земли). Окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (1885). Отбывал воинскую повинность в лейб-гвардии конной артиллерии (1886-1888). Служил в Геологическом комитете Министерства государственных имуществ (1888-1891). Земский начальник в Московском уезде Московской губернии (1891-1893). Предводитель дворянства Камышинского уезда Саратовской губернии (1893-1902). Председатель Камышинской уездной (1894-1895, 1900-1902) и Саратовской губернской (1902-1904) земских управ. Гласный земских собраний - Камышинского уездного и Саратовского губернского (1900-1917), Дмитровского уездного и Московского губернского (1909-1917). Из своих средств, затем частично возмещённых земством, профинансировал строительство Земского дома в Камышине (ныне в нём располагается историко-краеведческий музей). Один из создателей кружка либеральных земцев «Беседа» (1899) и лидеров умеренного крыла Земского движения, выступал за введение волостного земства, передачу части функций губернских земств уездным, создание законосовещательного народного представительства. В ходе русско-японской войны 1904-1905 годов уполномоченный Российского общества Красного Креста на Дальнем Востоке при Саратовском земском санитарном отряде. После Мукденского сражения 1905 года остался в занятом японскими войсками Мукдене с русскими ранеными, вскоре был передан России вместе с попавшим в плен санитарным персоналом. Председатель Саратовской губернской учёной архивной комиссии (1905-1909). Один из организаторов партии «Союз 17 октября» (1905), председатель его Саратовского отдела (финансировал издание его печатного органа - газета «Голос правды», с осени 1906 года - газета «Волга») и член ЦК. Член Постоянного совета Объединённого дворянства (1906-1917), после роспуска 1-й Государственной думы вместе с группой членов совета подал императору Николаю II записку с предложением изменить избирательный закон, сократив представительство в Думе крестьян и отменив участие в выборах рабочих. Член Государственного совета по избранию от Саратовского земства (1906-1917), до ноября 1911 года входил в группу правых, затем в группу центра (товарищ пред. группы с 1913 года), был близок к националистам. Уполномоченный Главного комитета Земского союза (1914-1917). Член Особого совещания по перевозкам (1915-1917). Один из организаторов (1915) и член бюро «Прогрессивного блока». Участник российской парламентской делегации, посетившей весной - летом 1916 года Великобританию, Францию и Италию. На обратном пути в Стокгольме по его инициативе состоялась негласная встреча Олсуфьева и главы делегации А.Д. Протопопова с торговым агентом германского посольства в Швеции Ф. Варбургом с целью прозондировать возможность заключения всеобщего мира в 1-й мировой войне (встреча получила огласку и вызвала негативный резонанс в российском обществе). Накануне Февральской революции 1917 года поддерживал требования создания «твёрдого и решительного» правительства и наделения его председателя диктаторскими полномочиями. Делегат Поместного собора Российской православной церкви (1917-1918). В 1918 году выехал на Юг России, затем эмигрировал, жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и во Франции.
Сочинения:
Об участии земств в обсуждении земской реформы. СПб., 1907;
Мысли соборянина о нашей церковной смуте. Париж, 1928.
Исторические источники:
Накануне Февральской революции 1917 года: Письма Д.А. Олсуфьева и Н.Н. Львова великому князю Николаю Михайловичу // Россия и современный мир. 2007. № 1.