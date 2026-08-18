ОЛСУФЬЕВ ДМИТРИЙ АДАМОВИЧ

ОЛСУФЬЕВ ДМИТРИЙ АДАМОВИЧ - граф, российский общественный и политический деятель, действительный статский советник, камергер.

Из ро­да Ол­суфь­е­вых. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (совместно с бра­том вла­дел свыше 12,6 тысяч га зем­ли). Окон­чил ес­тественное от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического фа­куль­те­та Московского университета (1885). От­бы­вал во­ин­скую по­вин­ность в лейб-гвардии кон­ной ар­тил­ле­рии (1886-1888). Слу­жил в Гео­ло­гическом ко­ми­те­те Министерства государственных иму­ществ (1888-1891). Зем­ский на­чаль­ник в Московском уезде Московской губернии (1891-1893). Пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Ка­мы­шин­ско­го уезда Са­ра­тов­ской губернии (1893-1902). Председатель Ка­мы­шин­ской уезд­ной (1894-1895, 1900-1902) и Са­ра­тов­ской гу­берн­ской (1902-1904) зем­ских управ. Глас­ный зем­ских со­б­ра­ний - Ка­мы­шин­ско­го уезд­но­го и Са­ра­тов­ско­го гу­берн­ско­го (1900-1917), Дмит­ров­ско­го уезд­но­го и Мо­с­ков­ско­го гу­берн­ско­го (1909-1917). Из сво­их средств, за­тем час­тич­но воз­мещён­ных зем­ст­вом, про­фи­нан­си­ро­вал строи­тель­ст­во Зем­ско­го до­ма в Ка­мы­ши­не (ны­не в нём рас­по­ла­га­ет­ся ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей). Один из соз­да­те­лей круж­ка ли­бе­раль­ных зем­цев «Бе­се­да» (1899) и ли­де­ров уме­рен­но­го кры­ла Зем­ско­го дви­же­ния, вы­сту­пал за вве­де­ние во­ло­ст­но­го зем­ст­ва, пе­ре­да­чу час­ти функ­ций гу­берн­ских земств уезд­ным, соз­да­ние за­ко­но­со­ве­щательного народного пред­ста­ви­тель­ст­ва. В хо­де русско-японской вой­ны 1904-1905 годов упол­но­мо­чен­ный Российского общества Крас­но­го Кре­ста на Даль­нем Вос­то­ке при Са­ра­тов­ском зем­ском са­ни­тар­ном от­ря­де. По­сле Мук­ден­ско­го сра­же­ния 1905 года ос­тал­ся в за­ня­том японскими вой­ска­ми Мук­де­не с русскими ра­не­ны­ми, вско­ре был пе­ре­дан Рос­сии вме­сте с по­пав­шим в плен са­ни­тар­ным пер­со­на­лом. Председатель Са­ра­тов­ской гу­берн­ской учё­ной ар­хив­ной ко­мис­сии (1905-1909). Один из ор­га­ни­за­то­ров пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря» (1905), председатель его Са­ра­тов­ско­го от­де­ла (фи­нан­си­ро­вал из­да­ние его пе­чат­но­го ор­га­на - газета «Го­лос прав­ды», с осе­ни 1906 года - газета «Вол­га») и член ЦК. Член По­сто­ян­но­го со­ве­та Объ­еди­нён­но­го дво­рян­ст­ва (1906-1917), по­сле рос­пус­ка 1-й Государственной ду­мы вме­сте с груп­пой чле­нов со­ве­та по­дал императору Ни­ко­лаю II за­пис­ку с пред­ло­же­ни­ем из­ме­нить из­би­рательный за­кон, со­кра­тив пред­ста­ви­тель­ст­во в Ду­ме кре­сть­ян и от­ме­нив уча­стие в вы­бо­рах ра­бо­чих. Член Государственного со­ве­та по из­бра­нию от Са­ра­тов­ско­го зем­ст­ва (1906-1917), до но­ября 1911 года вхо­дил в груп­пу пра­вых, за­тем в груп­пу цен­тра (то­ва­рищ пред. груп­пы с 1913 года), был бли­зок к на­цио­на­ли­стам. Упол­но­мо­чен­ный Главного комитета Зем­ско­го сою­за (1914-1917). Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния по пе­ре­воз­кам (1915-1917). Один из ор­га­ни­за­то­ров (1915) и член бю­ро «Про­грес­сив­но­го бло­ка». Уча­ст­ник российской пар­ла­мент­ской де­ле­га­ции, по­се­тив­шей вес­ной - ле­том 1916 года Ве­ли­ко­бри­та­нию, Фран­цию и Ита­лию. На об­рат­ном пу­ти в Сток­голь­ме по его ини­циа­ти­ве со­стоялась не­глас­ная встре­ча Олсуфьева и гла­вы де­ле­га­ции А.Д. Про­то­по­по­ва с тор­го­вым аген­том германского по­соль­ст­ва в Шве­ции Ф. Вар­бур­гом с це­лью про­зон­ди­ро­вать воз­мож­ность за­клю­че­ния все­об­ще­го ми­ра в 1-й ми­ро­вой вой­не (встре­ча по­лу­чи­ла ог­ла­ску и вы­зва­ла не­га­тив­ный ре­зо­нанс в российском об­ще­ст­ве). На­ка­ну­не Февральской ре­во­лю­ции 1917 года под­дер­жи­вал тре­бо­ва­ния соз­да­ния «твёр­до­го и ре­ши­тель­но­го» пра­ви­тель­ст­ва и на­де­ле­ния его пред­се­да­те­ля дик­та­тор­ски­ми пол­но­мо­чия­ми. Де­ле­гат По­ме­ст­но­го со­бо­ра Российской пра­во­слав­ной церк­ви (1917-1918). В 1918 году вы­ехал на Юг Рос­сии, за­тем эмиг­ри­ро­вал, жил в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев и во Фран­ции.

Сочинения:

Об уча­стии земств в об­су­ж­де­нии зем­ской ре­фор­мы. СПб., 1907;

Мыс­ли со­бо­ря­ни­на о на­шей цер­ков­ной сму­те. Па­риж, 1928.

Исторические ис­точники:

На­ка­ну­не Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года: Пись­ма Д.А. Ол­суфь­е­ва и Н.Н. Льво­ва ве­ли­ко­му кня­зю Ни­ко­лаю Ми­хай­ло­ви­чу // Рос­сия и со­вре­мен­ный мир. 2007. № 1.