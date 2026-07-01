ОЛЬСТЕРЦЫ

ОЛЬСТЕРЦЫ (Англоирландцы, шотландоирландцы) - условное название англоязычного протестантского населения Северной Ирландии (составляющей большую часть Ольстера ).

Численность около 1 миллиона человек (2008, оценка). Говорят на английском языке. Свыше 45% - пресвитериане , свыше 33% – англикане (Церковь Ирландии), около 8% - методисты.

Ведут своё происхождение главным образом от английских и шотландских поселенцев, прибывших в Ирландию в XVII веке. Широкая раздача земли в Северной Ирландии средним и мелким фермерам привела к численному преобладанию Ольсерцев; Ольстерцы составляют большинство и в городах. Отношения с католиками-ирландцами были неприязненными, смешанные браки были редки.

Ольстерцы активно поддерживали Вильгельма III Оранского в его борьбе за престол с Яковом II Стюартом ; 12.7.1690 года ими отмечается день победы Вильгельма (отсюда их название « оранжисты »). С начала XX века среди Ольстерцев преобладали «юнионисты» (сторонники союза Северной Ирландии с Великобританией ). Напряжённость между Ольстерцами и католиками-ирландцами сохраняется.

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