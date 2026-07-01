ОЛЬСТЕРЦЫ
ОЛЬСТЕРЦЫ (Англоирландцы, шотландоирландцы) - условное название англоязычного протестантского населения Северной Ирландии (составляющей большую часть Ольстера).
Численность около 1 миллиона человек (2008, оценка). Говорят на английском языке. Свыше 45% - пресвитериане, свыше 33% – англикане (Церковь Ирландии), около 8% - методисты.
Ведут своё происхождение главным образом от английских и шотландских поселенцев, прибывших в Ирландию в XVII веке. Широкая раздача земли в Северной Ирландии средним и мелким фермерам привела к численному преобладанию Ольсерцев; Ольстерцы составляют большинство и в городах. Отношения с католиками-ирландцами были неприязненными, смешанные браки были редки.
Ольстерцы активно поддерживали Вильгельма III Оранского в его борьбе за престол с Яковом II Стюартом; 12.7.1690 года ими отмечается день победы Вильгельма (отсюда их название «оранжисты»). С начала XX века среди Ольстерцев преобладали «юнионисты» (сторонники союза Северной Ирландии с Великобританией). Напряжённость между Ольстерцами и католиками-ирландцами сохраняется.