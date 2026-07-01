ОЛЬШТЫН

ОЛЬШТЫН (польск. Olsztyn) - город на северо-востоке Польши , административный центр Варминьско-Мазурского воеводства.

Население 178,0 тысяч человек (2013); с пригородами образует городскую агломерацию с населением около 300 тысяч человек. Расположен на возвышенности Мазурское поозерье (в черте города 11 озёр), на реке Лына. Узел автомобильных и железных дорог регионального значения. Ближайший международный аэропорт - имени. Ф. Шопена в Варшаве (в 180 км к югу от Ольштына).

Основан в 1334 году как укрепление Тевтонского орден а на реке Лына [прус. Альна (Alna), нем. Алле (Alle), рус. Лава]. В 1353 году получил городское право и немецкое название Алленштайн (Allenstein - замок на Алле), среди польского населения был известен как Holstin (в XIV веке), позднее Olstyn. В XV веке объект борьбы между Польшей и Тевтонским орденом: в 1414 году захвачен войсками Ягайло в ходе так называемой Голодной войны; в 1440 году вошёл в состав Прусского союза (унии), объединившего города, враждебные ордену; в ходе Тринадцатилетней войны 1454-1466 годов центр восстания против ордена (1454), взят войсками ордена (1455), по 2-му Торуньскому миру (1466) отошёл к Польше. В XVI веке активно развивался благодаря выгодному географическому положению на торговых путях между Кёнигсбергом и Варшавой и вблизи балтийских портов. В 1521 году выдержал осаду войск Тевтонского ордена, обороной Ольштына руководил Н. Коперник. В XVII - начале XVIII веков серьёзно пострадал от пожаров (1620, 1624, 1657, 1669 годы), чумы (1624, 1709-1712 годы), вторжений шведских (1655, 1708) и бранденбургских войск (1656) в ходе Северной войны 1655-1660 годов и Северной войны 1700-1721 годов. В 1772 году в результате 1-го раздела Речи Посполитой вошёл в состав Пруссии . После её поражения в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов занят французскими войсками, но по условиям Тильзитского мира 1807 года остался в составе Пруссии. С 1818 года центр одноименного округа. Рост Ольштына ускорился во 2-й половине XIX века с открытием в 1872 году железной дороги до города Торн (Торунь), развитием сети медицинских и образовательных учреждений, появлением машиностроительных заводов и скотобойни. В 1910 году получил статус отдельного городского округа, численность населения Ольштына достигла 33 тысяч человек. В период 1-й мировой войны занят российскими войсками (август 1914 года), но после провала Восточно-Прусской операции 1914 года оставлен ими. В соответствии с условиями Версальского мирного договора 1919 года в 1920 году - место проведения плебисцита о государственной принадлежности города (свыше 97% голосовавших высказалось в пользу Германии). Во время 2-й мировой войны , 22.1.1945 года, взят войсками 2-го Белорусского фронта в ходе Восточно-Прусской операции 1945 года, серьёзно пострадал от пожара. С 1945 года в составе Польши, германское население было выселено из города. С 1946 года центр Ольштынского воеводства. Во 2-й половине XX века развивался как образовательный и промышленный центр. С 1972 года один из центров епископства (с 1992 года - архиепископства) Вармия. С 1999 года административный центр Варминьско-Мазурского воеводства.

Историч. центр Ольштына расположен на правом берегу реки Лына. Одна из архитектурных доминант Старого города - готический Ольштынский замок (1346-1353 годы, перестроен в XV-XVI веках и в 1911 году). На одной из стен внутренней галереи замка сохранилась выполненная Н. Коперником астрономическая таблица (1517). Для въезда в защищённый стенами Старый город сооружено трое ворот, в том числе готические Верхние (с сеедины XIX века - так называемые Высокие) ворота (XIV век, перестроены в 1788 и 1858 годах). Среди построек XIV-XVI веков также: Старая ратуша (середина XIV века, перестроена в 1623-1624 годах; башня восстановлена в 2003 году) и кафедральный собор Святого апостола Иакова в стиле кирпичной готики (1315-1445 годы, перестроен в 1721 и 1868 годах); готический костёл Святого Лаврентия в районе Гутково (конец XIV века; в ходе реставрации 2007 года открыты фрески XIV-XV веков), так называемая Иерусалимская часовня (1565, перестроена в 1609 и 1775 годы). Фундаменты ряда сооружений Старого города также относятся к XV-XVI векам; архитектурную ценность представляет застройка Рыбной площади.

В числе памятников гражданской архитектуры: епископский дворец (1771-1772 годы, перестроен в 1907 году с элементами стиля модерн), так называемый Польский дом (XIX век), здание администрации воеводства в духе позднего модерна (1908-1911 годы), Новая ратуша в стиле неоренессанс (1912-1915 годы). Среди церковных построек конца XIX - начала XX веков: неоготические - евангелическая церковь Христа Спасителя (1876-1877 годы, расширена в 1899 году) и часовня (1905, архитектор П. Зерох; с 1946 года православная Покровская церковь), костёлы Пресвятой Девы Марии в Дайтках (1878), Святого Сердца Иисуса (1901-1902 годы, архитектор Ф. Хайтманн), Пресвятой Девы Марии (1913-1914 годы, архитектор Л. Дим); в неороманском стиле - Святого Иосифа (1912-1913 годы, архитектор Хайтманн), в стиле неоренессанс - Христа Пантократора (1927). Также сохранились: железнодорожный мост-виадук через реку Лына (1872-1873 годы), бывшая водонапорная башня (1897, ныне астрономическая обсерватория). На улицах города установлены скульптуры: Страстей Христовых (начало XVIII века), Иисуса Христа (1737), Святого Яна Непомуцкого (Иоанна Непомука; 1869). Памятники Н. Копернику (1914), А. Мицкевичу (1965), монумент «Освобождение» (1949-1953 годы, скульптор К. Дуниковский). Парки: замковый, имени Я. Кусоциньского. Городской лесопарк (занимает 1/4 территории Ольштына).

Ольштын - важный центр образования и культуры на северо-востоке Польши. Среди высших учебных заведений - Варминьско-Мазурский университет (образован в 1999 году объединением 3 высших школ); высшие школы: информатики и управления имени Т. Катарбиньского (1996), информатики и экономики (1997), имени Ю. Русецкого (1997; педагогическая). Духовная семинария (основана в 1565 году, старейшая в Польше). Музеи: Варминьско-Мазурский (1945, в замке), спорта (1989), природы. Художественная галерея (1958). Культурный центр Ольштына (2001). Театры: драматический имени С. Ярача (1925), кукольный (1953). Филармония имени Ф. Нововейского (1946). Планетарий (1973) и обсерватория (1979). Фестивали: международный музыкальный «Блюзовые ночи» (с 1984 года) и театральный «Артистическое лето» (с 1996 года).

Универсальный спортивный зал «Хала Ураня» (2,5 тысяч мест), где принимает соперников мужской волейбольный клуб «АЗС УВМ Ольштын» (1950) - 5-кратный чемпион страны (1973-1992 годы).

Ольштын - главный индустриальный центр наименее экономически развитого воеводства Польши. Ведущие отрасли промышленности: химическая, пищевая, деревообрабатывающая. Крупнейшее предприятие - шинный завод (бывший «Stomil»; с 1995 года принадлежит французской компании «Michelin»; производит шины для легковых и тяжёлых грузовых автомобилей, сельскохозяйственных машин, корд и друних; мощность около 15 миллионов штук в год, один из крупнейших в мире). Пищевая промышленность представлена предприятиями польских («Indykpol» - переработка мяса птицы, «Animex» - мясные изделия; «Polmlek» - переработка молока, также производство замороженных продуктов и другого) и иностранных (в том числе датской «Danisco»- выращивание молочнокислых бактерий; один из крупнейших в мире центров) компаний. Завод по производству комбикормов (компания «Wipasz»). Производство мягкой и корпусной мебели (фирмы MMI, «Mebelplast», «BRW Sofa»), оборудования для химической («Obram»), молочной, пивоваренной промышленности, метизов, металлических ёмкостей, дорожных знаков, упаковочных материалов, промышленной керамики и другого. Основные сектора сферы услуг - транспорт и связь, банковский и страховой бизнес, оптовая и розничная торговля, образование. Разработка телекоммуникационных технологий (финансовая компания «Eltel Networks»).

К северу от Ольштына - готический замок в городе Лидзбарк-Варминьский (1350-1401 годы), в котором размещалась резиденция епископа Вармии (с 1961 года музей).

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