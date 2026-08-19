ОЛОВЯНИШНИКОВЫ
Российские предприниматели, благотворители.
Родоначальник – монастырский крестьянин с. Савинское Ярославского у. (входило в вотчину Спасо-Преображенского мон.) Осип Ермолаев (1656 – не ранее 1717), купил дом в Ярославле, был оловяничником (занимался изготовлением оловянной церковной утвари и посуды). Его сыновья Иван Осипович (1695–?) и Фёдор Осипович [1703–28.5(8.6).1778] основали медное произ-во в Ярославле. Их брат – Григорий Осипович [1697–17(28).10.1773], занимался торговлей, избирался ярославским купечеством ларёчным и таможенным выборным (1751); его сын – Климент Григорьевич (1758–86), в 1770–80-е гг. владел крупным произ-вом сурика и белил, чл. городового магистрата Ярославля (1784–85).
Сын Ф. О. Оловянишникова – Григорий Фёдорович [1732–11(23).5. 1811], в 1766 отлил у себя в мастерской для ростовского Спасо-Яковлевского мон. колокол весом 2,67 т, в 1777 передал свою мастерскую сыну Порфирию Григорьевичу [28.10(8.11).1755–31.10(12.11).1830], ярославскому купцу 2-й гильдии (1780-е гг.), который приобрёл также свинцово-белильное произ-во (1814), финансировал строительство первого в Ярославле моста через р. Которосль (открыт в 1821), в 1823 купил у моск. купцов Колосовых ярославскую шёлкоткацкую фабрику (основана в 1723 М. Затрапезновым), в 1818 построил и оборудовал больницу для бедных в Ярославле; староста Ярославского Успенского собора (с 1823). Отлил и поднял на колокольню Казанского мон. в Ярославле колокол весом 5,3 т (1827). Его сын – Иван Порфирьевич [25.3(5.4).1783–1(13).12. 1859], купец 2-й, 1-й гильдии (с 1831), мануфактур-советник (1830-е гг.), гор. голова Ярославля (1818–20, 1833–35), чл. совета и эконом Дома призрения ближнего в Ярославле (1824–31), потомств. поч. гражданин (1832). Торговал хлебом, закупая его в Поволжье и продавая на С.-Петерб. бирже. Превратил шёлкоткацкую фабрику в одно из лучших предприятий Ярославля, неоднократно принимал на ней и у себя дома особ имп. фамилии, встречался с мин. гос. имуществ гр. П. Д. Киселёвым.
Сыновья И. П. Оловянишникова: Арсений Иванович [1807–6(18).1.1875], ярославский купец, в 1861 бесплатно выделил сукно и одежду для воспитанников Дома призрения ближнего, на свои средства устроил Знаменскую часовню, примыкающую к старинной Власьевской башне в Ярославле; Порфирий Иванович [10(22).8.1822–15(27).6.1881], ярославский 2-й гильдии и моск. 1-й гильдии (не ранее 1868) купец, мануфактур- советник (1877), принёс семье О. всерос. известность, в 1860 отлил на заводе Семёна Чарышникова для Власьевской ц. в Ярославле один из крупнейших колоколов в стране – 1008-пудовый (16,5 т), с надписью «В память родителей Иоанна и Ольги Оловянишниковых», полностью переоборудовал колокололитейную мануфактуру О. в совр. литейное предприятие. Вместе с семьёй переехал в Москву, в Верхних торговых рядах открыл магазин москательных товаров и колоколов (1868). Во время рус.-тур. войны 1877–78 отлил 11 колоколов для Болгарии (два были заказаны имп. Александром II, два отлиты на деньги, собранные по подписке, семь пожертвовал сам П. И. Оловянишников), доставил их в расположение Рущукского отряда, где был представлен имп. Александру II. Начал экспорт колоколов (в Черногорию, Грецию, Австро-Венгрию, Османскую империю, особенно много колоколов, дополнительно к первым, было отлито для Болгарии). С 1878 имел звание поставщика рос. имп. двора. П. И. Оловянишникову наследовали его сыновья Иван Порфирьевич [14(26).11.1844–18(30). 12.1898], ярославский 1-й гильдии и моск. 2-й гильдии купец, и Сергей Порфирьевич [15(27).4.1856–9(21).10. 1890]. Для владения ярославским колоколитейным заводом они основали торговый дом «П. И. Оловянишникова сыновья» (1882), позднее в его состав вошли открытые братьями О. фабрика церковной утвари в Москве (1889), свинцово- белильный завод в Ярославле и свинцово-белильный завод и фабрика красок в дер. Волкуши под Ярославлем (1890).
После смерти И. П. Оловянишникова семейное дело до 1915 возглавляла его вдова – Евпраксия Георгиевна [15(27).6.1851–1925], дочь именитого ярославского купца Г. С. Горошкова, поч. гражданка Ярославля (1908). Расширила Волкушинскую фабрику (ныне Ярославская лакокрасочная компания), арендовала, затем полностью выкупила у наследников С. П. Оловянишникова колокольный завод, преобразовала семейное дело в торгово-пром. т-во, сохранив назв. «П. И. Оловянишникова сыновья» (1901, начало действовать в 1902; правление – в Москве, конторы – в С.-Петербурге, Туле и Ярославле). В 1907 пожертвовала Ярославскому обществ. гор. управлению участок земли со строениями для первой в городе детской инфекц. больницы. В Москве построила доходный дом ц. Св. Троицы на Грязех (1908–09, арх. Л. В. Кравецкий; декоративное оформление фасадов и интерьеров выполнил С. И. Вашков, ученик В. М. Васнецова и худож. руководитель фабрики церковной утвари О.), а также 6-этажный доходный дом на углу Покровского бульвара и Хохловского переулка (1913, арх. С. Ф. Воскресенский). В 1-ю мировую войну организовала в своём доме в Москве приют и школу для детей-беженцев из Литвы, госпиталь для раненых воинов. После Окт. революции 1917 жила в ссылке в Нерехте; похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Дети И. П. и Е. Г. Оловянишниковых: Порфирий Иванович (1870–1909), казначей Ярославской губернской учё- ной архивной комиссии; Иван Иванович (1871–1918), выборный Моск. биржевого об-ва (1906–18), чл. Моск. биржевого к-та (с 1912), учётно-ссудного к-та Моск. конторы Гос. банка, с 1915 пред. правления т-ва «П. И. Оловянишникова сыновья»; Виктор Иванович (1874–28.9.1932), член правления т-ва «П. И. Оловянишникова сыновья», гласный Моск. гор. думы (1913–17), издатель (и редактор первых номеров) ж. «Светильник» о религ. иск-ве (1913–1915), с началом НЭПа (1921) пытался возродить фабрику церковной утвари в Москве, был сослан с женой в Нерехту; Николай Иванович [12(24).10. 1875 – не ранее 1918], окончил Имп. моск. технич. уч-ще (1899), инженер-технолог, директор ярославского отделения т-ва «П. И. Оловянишникова сыновья», чл. Ярославской губернской учёной архивной комиссии (1911), гласный гор. думы (1917), автор кн. «История колоколов и колокололитейное дело на заводе товарищества П. И. Оловянишникова с-вья» (1906; 5-е изд., 2010, под назв.: «История колоколов и колокололитейное искусство»); Мария Ивановна [20.3(1.4).1877–1948], в 1899 вышла замуж за поэта-символиста Ю. Балтрушайтиса; Владимир Иванович (1880 – не ранее 1918), работал в ярославской конторе семейной фирмы, расстрелян большевиками в Ялте; Георгий Иванович (1881 – не ранее 1936), окончил Имп. моск. технич. уч-ще (1907), инженер-механик; Татьяна Ивановна (1891–1973), была замужем за моск. купцом 1-й гильдии Б. Н. Протопоповым, эмигрировала.
О. изготавливали иконы, хоругви, дарохранительницы и пр., знамёна, облачения для священников и высшего духовенства. По инициативе С. И. Вашкова О. стали отдавать предпочтение «неорусскому» стилю, в т. ч. в колокольных барельефах. О. вели торговлю по всей России, на Макарьевской, а затем Нижегородской ярмарке, т-во «П. И. Оловянишникова сыновья» имело отделения в нескольких городах. В 1913 оно выполнило заказ на изготовление богато украшенных колоколов (каждый был отлит с портретным барельефом одного из представителей династии Романовых), а также утвари для храма-памятника в честь Фёдоровской иконы Божией Матери в ознаменование 300-летия Дома Романовых в С.-Петербурге (арх. С. С. Кричинский, 1911–13).
За высокое качество худож. литья фирма О. получила награды на Всемирных выставках в Париже (1889, золотая медаль) и Чикаго (1893, золотая медаль); на Всерос. пром. и худож. выставках в Москве (1882) и Нижнем Новгороде (1896) удостоена права изображать Гос. герб Рос. империи на своей продукции, вывесках, бланках и т. д.
После Окт. революции 1917 моск. фабрика церковной утвари закрыта, колокололитейный завод разрушен в результате Ярославского восстания 1918. Предметы церковной утвари, произведённые на фабрике О., хранятся в Историч. музее в Москве, Гос. музее истории религии в С.-Петербурге и в Ярославском историко-архит. и худож. музее-заповеднике.
С 1992 в Ярославле проводятся науч. Оловянишниковские чтения, посвящённые истории купечества (в т. ч. рода О.) и колокольному делу.
Автор статьи: Н. Е. Прянишников.