ОЛОВОЛ МАНУИЛ

ОЛОВОЛ МАНУИЛ - ви­зантийский пи­са­тель .

Около 1261 года слу­жил в им­пер­ском сек­ре­та­риа­те при дво­ре Ми­хаи­ла VIII Па­лео­ло­га. В 1261 году, в свя­зи с под­держ­кой от­стра­нён­но­го от вла­сти ма­ло­лет­не­го Ио­ан­на IV Лас­ка­ри­са, по­пал в опа­лу, со­слан в монастырь Ио­ан­на Пред­те­чи (Кон­стан­ти­но­поль). В 1265 году по ре­ко­мен­да­ции пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Гер­ма­на III на­зна­чен главным пре­по­да­ва­те­лем («ри­то­ром ри­то­ров») пат­ри­ар­шей шко­лы. В 1273 году осу­дил уни­ат­скую по­ли­ти­ку им­пе­ра­то­ра, при­сту­пив­ше­го к под­го­тов­ке Ли­он­ско­го со­бо­ра (1274), за что был со­слан в монастырь Ме­гас-Аг­рос (Ве­ли­кое По­ле) на южном бе­ре­гу Мра­мор­но­го мо­ря. По­сле смер­ти в 1282 году Ми­хаи­ла VIII вер­нул­ся к пре­по­да­ва­нию и уп­ро­чил своё по­ло­же­ние в Церк­ви, став великим про­то­син­кел­лом ( по­мощ­ни­ком пат­риар­ха ) и при­няв уча­стие в ан­ти­уни­ат­ском по­ме­ст­ном Кон­стан­ти­но­поль­ском со­бо­ре 1285 года.

Литературное на­сле­дие Оловола пред­став­ле­но по­эма­ми в честь им­пе­ра­то­ров Ми­хаи­ла VIII и Ан­д­ро­ни­ка II Па­лео­ло­га по слу­чаю це­ре­мо­нии «про­кип­си­са» (тор­же­ст­вен­но­го яв­ле­ния им­пе­ра­то­ра под­дан­ным), со­вер­шав­шей­ся на Ро­ж­де­ст­во или Бо­го­явле­ние; ре­ча­ми и па­не­ги­ри­ка­ми Ми­хаи­лу VIII, в ко­то­рых Оловол про­слав­ля­ет ус­пе­хи им­пе­ра­то­ра в де­ле воз­ро­ж­де­ния об­ра­зо­ва­ния; ком­мен­та­рия­ми к Фео­кри­ту и «Пер­вой Ана­ли­ти­ке» Ари­сто­те­ля; ям­бическим эк­фра­си­сом ико­ны преподобной Ма­рии Еги­пет­ской. Пе­ре­вёл на греческий язык и снаб­дил ком­мен­та­рия­ми трак­та­ты Бо­эция «О раз­лич­ных ти­пах умо­зак­лю­че­ний» и «О ги­по­те­ти­че­ских сил­ло­гиз­мах» (ра­нее пе­ре­во­ды при­пи­сы­ва­лись Мак­си­му Пла­ну­ду). Сло­во Оловола на Бла­го­ве­ще­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в ори­ги­на­ле не со­хра­ни­лось, од­на­ко дош­ло до нас в славянском пе­ре­во­де 1-й половины XIV века.

Издания:

Manuelis Holoboli Orationes / Ed. M. Treu. Potsdam, 1906–1907. Vol. 1–2;

Pre­viale L. Un panegirico inedito per Michele VIII Paleologo // Byzantinische Zeitschrift. 1942. Bd 42;

Boethius. De topicis differentiis ϰαὶ ἱ Βυζαντιν&varia;ες μεταφράσεις τῶν Μανου&varia;ηλ ‘Ολοβώ- λου ϰαὶ Προχόρου Κυδώνη / ́Εϰδ Νιϰήτας Δ.Ζ. Αθήνα. 1991.