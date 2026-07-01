ОЛОВОЛ МАНУИЛ
ОЛОВОЛ МАНУИЛ - византийский писатель.
Около 1261 года служил в имперском секретариате при дворе Михаила VIII Палеолога. В 1261 году, в связи с поддержкой отстранённого от власти малолетнего Иоанна IV Ласкариса, попал в опалу, сослан в монастырь Иоанна Предтечи (Константинополь). В 1265 году по рекомендации патриарха Константинопольского Германа III назначен главным преподавателем («ритором риторов») патриаршей школы. В 1273 году осудил униатскую политику императора, приступившего к подготовке Лионского собора (1274), за что был сослан в монастырь Мегас-Агрос (Великое Поле) на южном берегу Мраморного моря. После смерти в 1282 году Михаила VIII вернулся к преподаванию и упрочил своё положение в Церкви, став великим протосинкеллом (помощником патриарха) и приняв участие в антиуниатском поместном Константинопольском соборе 1285 года.
Литературное наследие Оловола представлено поэмами в честь императоров Михаила VIII и Андроника II Палеолога по случаю церемонии «прокипсиса» (торжественного явления императора подданным), совершавшейся на Рождество или Богоявление; речами и панегириками Михаилу VIII, в которых Оловол прославляет успехи императора в деле возрождения образования; комментариями к Феокриту и «Первой Аналитике» Аристотеля; ямбическим экфрасисом иконы преподобной Марии Египетской. Перевёл на греческий язык и снабдил комментариями трактаты Боэция «О различных типах умозаключений» и «О гипотетических силлогизмах» (ранее переводы приписывались Максиму Плануду). Слово Оловола на Благовещение Пресвятой Богородицы в оригинале не сохранилось, однако дошло до нас в славянском переводе 1-й половины XIV века.
Издания:
Manuelis Holoboli Orationes / Ed. M. Treu. Potsdam, 1906–1907. Vol. 1–2;
Previale L. Un panegirico inedito per Michele VIII Paleologo // Byzantinische Zeitschrift. 1942. Bd 42;
Boethius. De topicis differentiis ϰαὶ ἱ Βυζαντιν&varia;ες μεταφράσεις τῶν Μανου&varia;ηλ ‘Ολοβώ- λου ϰαὶ Προχόρου Κυδώνη / ́Εϰδ Νιϰήτας Δ.Ζ. Αθήνα. 1991.