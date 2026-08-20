ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на северо-западе Российской империи, России и РСФСР.
Образована указом императрицы Екатерины II от 22 мая (02 июня) 1784 года путём переименования Олонецкой области Санкт-Петербургской губернии в Олонецкое наместничество. Центр - город Петрозаводск. Площадь 127,8 тысяч км2 (1897). Население около 206 тысяч человек (1785), около 255,5 тысяч человек (1847), 366 тысяч человек (1897, в том числе около 78% русских, 16% карел, 4,4% вепсов, 0,6% финнов), 460 тысяч человек (1914).
Первоначально делилась на 5 уездов: Вытегорский, Каргопольский, Олонецкий, Петрозаводский, Повенецкий. Указом императрицы Екатерины II от 16 (27) мая 1785 года статус города получили Кемь, Лодейное Поле и Пудож, образованы Кемский, Лодейнопольский и Пудожский уезды. На территории наместничества располагался важный центр старообрядцев-беспоповцев - Выго-Лексинское общежительство (существовало до середины 1850-х годов). Определяющую роль в промышленном развитии Олонецкой губернии на протяжении XVIII - начала XX веков играли Олонецкие горные заводы (возникли в XVII веке). Со 2-й половины XVIII века велись разработки декоративного камня (тивдийский), создавались лесопильные и стекольные заводы. До 1830 года действовала Лодейнопольская верфь (основана в 1702 году). Значительное развитие получило льноводство (в Пудожском уезде, в конце XVIII века до 655 тонн льна на продажу). Крупная ярмарка проходила в селе Шуньга. Важнейшей транспортной артерией являлся Санкт-Петербурго-Архангельский тракт.
Указом императора Павла I от 12 (23) декабря 1796 года Олонецкое наместничество переименовано в Олонецкую губернию, которая тем же указом упразднялась. При этом её южная часть (Вытегорский, Каргопольский, Лодейнопольский, Олонецкий, Петрозаводский уезды и часть Повенецкого уезда) передавалась в состав Новгородской губернии, а северная часть (Кемский, Пудожский уезды и большая часть Повенецкого уезда) вошла в Архангельскую губернию Указом императора Павла I от 15 (26) июля 1799 года подтверждалось упразднение Лодейнопольского, Повенецкого и Пудожского уездов.
Указом императора Александра I от 9 (21) сентября 1801 года Олонецкая губерния восстанавливалась в прежнем виде. 10 (22) октября 1802 года подтверждалось восстановление уездного статуса городов Лодейное Поле, Повенец и Пудож, одновременно Кемь и Кемский уезд были закреплены в составе Архангельской губернии. С 1810 года через территорию Олонецкой губернии проходила трасса Мариинской водной системы. В 1826 году появились первые казённые пароходы-буксиры на Онежском озере, в 1831 году - первые частные пароходы. В 1861 году открылось регулярное пароходное сообщение на линии Санкт-Петербург - Петрозаводск, в 1873-1876 годах - по линиям Петрозаводск - Повенец, Петрозаводск - Пудож, Пудож - Подпорожье. С конца XIX века развивалась железнодорожная сеть: в 1898 году открыто постоянное движение по прошедшей через Каргопольский уезд узкоколейной линии Вологда - Архангельск (перешита на широкую колею в 1915-1916); в 1915/1916 - по линии Дубовики - Лодейное Поле, в 1916 году - по линиям - Лодейное Поле - Петрозаводск и Петрозаводск - Романов-на-Мурмане.
В XIX веке в Олонецкой губернии широкие масштабы приобрело отходничество (главным образом в Санкт-Петербург, Москву, Ригу), важную роль для местного крестьянства играли охота и рыболовство. Во 2-й половине XIX - начале XX века развивалась металлургическая и лесная промышленность. В 1860-1870-е годы построены частные металлургические заводы, среди них - Тулмозерский, Видлицкий, Куйтежский. Петрозаводский, Повенецкий и Пудожский уезды стали основными районами лесоразработок (в Повенецком уезде в конце XIX века ежегодно заготавливалось до 200 тысяч брёвен). К 1898 году в Олонецкой губернии действовали 11 лесопильных заводов.
В XIX - начале XX веков (до 1916 года) Олонецкая губерния являлась местом ссылки, здесь её отбывали петрашевцы, члены Кирилло-Мефодиевского братства, народники, социал-демократы (в том числе М.И. Калинин, С.Г. Струмилин, А.Д. Цюрупа).
В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов и иностранной военной интервенции значительные территории Олонецкой губернии к лету 1919 года были заняты Союзным экспедиционным корпусом, Северной области войсками и отрядами «белофиннов». Постановлением НКВД от 30 апреля 1919 года Каргопольский уезд был передан в состав Вологодской губернии. В боях под Петрозаводском, близ сёл Видлица и Лижма (летом - осенью 1919 года), РККА остановила наступление противников, а в феврале - марте 1920 года взяла под контроль территорию Олонецкой губернии. В 1920 году большая часть Олонецкого и Петрозаводского уездов и часть Повенецкого уезда отошли к образованной 8 июня 1920 года Карельской трудовой коммуне (смотри в статью Карелия).
Олонецкая губерния упразднена декретом ВЦИК от 18 сентября 1922 года. Вытегорский и Лодейнопольский уезды присоединены к Петроградской губернии, Повенецкий уезд и большая часть Пудожского уезда - к Карельской трудовой коммуне, часть волостей Пудожского уезда к Каргопольскому уезду Вологодской губернии.