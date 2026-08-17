Олоне́цкая доброво́льческая а́рмия

Олоне́цкая доброво́льческая а́рмия — антисоветское воинское формирование, включавшее сторонников белого движения , финнов и карел. Сформирована из добровольцев на территории Финляндии в количестве около 2 тыс. бойцов под командованием А. Сихво. 21 апреля взяла Видлицу и двинулась на Олонец, который был взят 24 апреля. Однако взять Петрозаводск не удалось. В Олонце было сформировано временное правительство во главе с О. Окессоном. 13 мая красные отбили Олонец. В Видлице было создана директория во главе с Г. Куттуевым, затем правительство во главе с П. Суппиненом. 27 июня — 8 июля 7‑я армия красных разбила О. д. а. в Видлицкой операции. В сентябре — октябре О. д. а. потерпела новые поражения, после чего ее остатки под командованием генерала В. С. Скобельцына вошли в состав Северной армии Е. К. Миллера. В феврале 1920 силы В. С. Скобельцына под натиском красных отступили в Финляндию.

Лит .: Россия и Финляндия от противостояния к миру 1917–1920. Сборник документов. М., 2017; Прайсман Л. Г. 1917–1920. Огненные годы Русского Севера. СПб., 2019; Витухновская-­Кауппала М. А., Осипов А. Ю. В пучине гражданской вой­ны: Карелы в поисках стратегий выживания. 1917–1922. М. – СПб., 2021. А. В. Шубин .