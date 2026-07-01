ОЛОМОУЦ
ОЛОМОУЦ - город на востоке Чехии, административный центр Оломоуцкого края, в исторической области Моравия.
Население 102,5 тысяч человек (2013; шестой по числу жителей город страны после Праги, Брно, Остравы, Пльзеня и Либереца). Расположен к югу от горного массива Есеник, при впадении реки Бистршице в реку Морава. Важный транспортный узел: автомобильные и железнодорожные магистрали панъевропейского транспортного коридора Гданьск - Лодзь - Катовице (Польша) - Острава - Брно, регионального чешско-словацкого коридора Прага - Ческа-Тршебова - Острава - Жилина - Кошице и др. Авиаперевозки осуществляются через международные аэропорты Остравы (в 55 км к востоку от центра Оломоуца) и Брно (в 64 км к юго-западу).
По легенде, основан Гаем Юлием Цезарем. Во II веке римский военный лагерь. В VI веке территория современного Оломоуца заселена славянами. В IX-X веках важный торговый и политический центр Великоморавской державы. С 1-й половины X века в составе владений Пржемысловичей, с XI века центр удельного княжества. В 1055 году впервые упоминается как крепость Оломуц (Olomuc) в хронике Козьмы Пражского. С 1063 года центр епископства. Соперничал с Брно за главенство в Моравии. В 1-й половине XIII века получил статус королевского города, развивался как важный религиозный и торговый центр, военная крепость. В 1306 году в Оломоуце убит последний чешский король из династии Пржемысловичей Вацлав III. В привилеях (жалованных грамотах) чешского короля Яна Люксембургского (1314) и маркграфа Яна Йиндржиха (1352) назван главным городом Моравии. В 1352 году получил магдебургское право. В 1420-1430-х годах окрестности Оломоуца, жители которого не поддержали Гуситское движение, были разорены войсками гуситов, но сам город взят не был. В 1422 году получил право чеканки монеты. В 1469 году место провозглашения Матьяша Хуньяди чешским королём (разделил титул с Владиславом II Ягеллончиком по Оломоуцкому договору 1478 года). В 1469, 1492 годах пострадал от пожаров. В 1526 году вошёл в состав владений Габсбургов, был известен под немецким названием Ольмюц (Olmütz). XVI века - время экономического и культурного расцвета Оломоуца: в городе велось активное строительство, основан университет. Одновременно Оломоуц - один из центров Контрреформации, в нём была открыта иезуитская академия (1573). Жители Оломоуца участвовали в Чешском восстании 1618-1620 годов. В период Тридцатилетней войны 1618-1648 годов город был взят императорской армией (1621), затем оккупирован шведскими войсками (1642-1650); население Оломоуца существенно сократилось. В 1709 году пострадал от пожара, в 1713-1715 годах - от эпидемии чумы. Во время 1-й Силезской войны (смотри Силезские войны 1740-1742, 1744-1745 годов) в 1741-1742 годах захвачен прусской армией. По Бреславльскому мирному договору 1742 года возвращён Австрийской империи. В 1742-1756 годах дополнительно укреплён, что способствовало отражению осады прусских войск в 1758 году, во время Семилетней войны 1756-1763 годов. С 1777 года центр архиепископства. В ноябре 1805 года место ратификации декларации о присоединении Австрийской империи к Потсдамской союзной конвенции 1805 года. Во время русско-австро-французской войны 1805 года в районе Оломоуца завершился так называемый Ульмско-Ольмюцкий марш-манёвр российской армии - войска М.И. Кутузова соединились с корпусом генерала Ф.Ф. Буксгевдена. В 1841 году соединён железной дорогой с городом Пршеров, в 1845 году - с Прагой и Веной. Во время Революции 1848-1849 годов в Австрии место пребывания венского двора (с октября 1848 года) и обнародования конституции Австрийской империи (так называемый Оломоуцкий манифест 4.3.1849). В городе Оломоуц заключено Ольмюцкое соглашение 1850 года. В конце XIX - начале XX веков переживал период активного строительства и экономического развития. С 1918 года в составе Чехословакии. В 1919 году за счёт присоединения двух близлежащих городов и 11 деревень образован Велька-Оломоуц (Velká Olomouc), что привело к резкому изменению этнического состава населения Оломоуца: доля немцев, доминировавших в городе в период Австрийской империи, сократилась, доля чехов существенно возросла. В 1930 году пострадал от наводнения. 15 марта 1939 года оккупирован германской армией. 8 мая 1945 года освобождён войсками 4-го Украинского фронта в ходе Пражской операции 1945 года. Во 2-й половине XX века развивался как промышленный, культурный центр и важный транспортный узел. С 1971 года исторический центр Оломоуца находится под охраной государства.
Оломоуц относится к числу наиболее богатых архитектурными и культурно-историческими памятниками городов Чехии (его называют «второй Прагой»). Комплекс бывшего замка Оломоуц включает второй по высоте в стране кафедральный собор Святого Вацлава (около 1105-1141 годов, перестраивался в XIII-XIV веках в стиле готики, в 1589-1661 годах в стилях Возрождения и маньеризма, в 1883-1892 годах в стиле неоготики, архитектор Г. Меретта; капелла Святого Станислава, 1585-1589; хор - 1616-1618; южная башня - 1883-1892, высота 100 м), в котором сохранилась романская крипта (начало XII века). На территории замка также находятся: бывший дворец Пржемысловичей в романском стиле (известен как «Здикув палац»; конец 1130-х - 1140-е годы; часовня Святого Иоанна Крестителя, 1435-1441, фрески; бывшая резиденция архиепископа Оломоуца), романская башня (середина XII века, в XVIII веке перестроена в барочную часовню Святой Варвары) и часовня Святой Анны (конец XIII века, перестроена в 1306-1349 годах и в конце XVI века - 1617).
На главной площади города (Верхней): готическая Ратуша (1378-1415; башня - 1424-1443, верхняя часть достроена в 1601-1607, высота 75 м; часовня Святого Иеронима, XV век; эркер - 1491; лоджия и лестница - 1591-1592) с ренессансным порталом (1564), обрамляющим астрономические часы «Орлой» (конец XV - начало XVI веков, восстановлены в 1947-1955 годах, художник К. Сволински); ренессансные дворцы В. Эдельмана (1572-1786) и Й. Петраша (2-я половина XVI века, перестроен в барочном стиле в 1725-1734 годах), дом Лихтенштейнов (1598), барочный Сальмовский дворец (1687, перестроен в XVIII веке). В центре площади расположена барочная колонна Святой Троицы (1716-1754, архитекторы В. Рендер, Ф. Тонек, И.В. и И.И. Рокицки, А. Шольц, скульпторы А. Занер, С. Форстнер; включена в список Всемирного наследия), одна из крупнейших в Европе (высота 35 м).
На Нижней площади сохранились: ренессансный дворец Гауншильдов (около 1569 года; в 1767 году в нём останавливался В.А. Моцарт), барочные церкви Благовещения Девы Марии (1655-1661) бывшего монастыря капуцинов и Чумной столб Пресвятой Девы Марии (1716-1723, В. Рендер). В историческом центре города сохранились жилые дома с готическими основаниями, ренессансными порталами и эркерами. Главные площади Оломоуца и примыкающие к ним улицы украшены фонтанами: «Нептун» (1683), «Геркулес» (1687, скульптор М. Мандик), «Юпитер» (1707, достроен в 1735), «Тритон» (1709), «Юлий Цезарь» (1725, скульптор Й. Шаубергер), «Меркурий» (1727) и др.
Сохранились фрагменты городских укреплений (ворота Терезы, 1752–54), ансамбли бывших монастырей: миноритов (с XIII века; позднее - иезуитов) с церкви Девы Марии Снежной (1230-е годы, нефы - 1383 год; перестроена в стиле барокко в 1712-1719 годы) и прилегающим зданием иезуитской коллегии (1718-1722); доминиканцев (с 1-й половины XIII века) с церковью Святого Михаила (1240-е годы, перестроена с добавлением трёх куполов в 1676-1703 годах, архитектор Дж. Тенкала, барочный интерьер - скульптор Б. Фонтана), часовней Святого Алексея (1380) и клуатром (середина XIV века); доминиканок (с середины XIII века; в 1782-1951 годах - урсулинок) с готической церковью Святой Екатерины Екатерины (1360-1363, перестроена после пожара 1709 года); францисканцев и бернардинцев (с XV века; церковь Непорочного зачатия Девы Марии 1454-1468, фрагменты фресок); премонстрантов в районе Клаштерни-Градиско (основан в 1078 году, перестроен в 1686-1736 годах в стиле барокко, архитектор Тенкала, скульпторы Б. Фонтана, Й. Винтерхальдер Старший и другие, росписи И. Хандке; с 1802 года военный госпиталь); кларисок (с 1240-х годов; с 1959 года краеведческий музей). В числе памятников культовой архитектуры также готическая католическая церковь Святого Морица (Маврикия; 1-я половина - середина XIII века, перестроена в 1399-1540 годах; южная башня - 1399-1403; западный фасад и северная башня - 1411-1412; ренессансный мавзолей купца В. Эдельмана, 1572; в интерьере - скульптура «Моление о чаше», 1-я половина XV века; один из крупнейших орг ́aнов в Центральной Европе, 1740-1745, М. Энглер), бывшая евангелическая церковь в стиле неоготики (1901-1902; с 1959 года библиотека), необарочная часовня Святого Яна Саркандра (1909-1912), неоклассицистическая гуситская церковь (1925-1926, архитектор Х. Ауст), костёл Святых Кирилла и Мефодия в Гейчине (1929-1932), православная церковь Святого Горазда Охридского в неорусском стиле (1937-1939, архитектор В.В. Коломацкий). На северо-восточной окраине города, в бывшем селе Сва́ти-Копечек, - паломнический центр с барочным собором Благовещения (1669-1679, архитектор Дж. Тенкала; в интерьере - скульптура 1718 года, Б. Фонтана), фланкированным двумя жилыми корпусами (1714-1721, архитектор Д. Мартинелли).
В гражданской архитектуре Оломоуца представлены различные стили: ренессанс (дворец Жеротинов, начало XVII века), барокко (дворец архиепископа, 1667-1670, архитектор А.Д. Сатерер; арсенал, 1771, ныне библиотека университета), ампир (здание аптеки, семинария - 1842, архитектор А. Арш), неоготика (здание школы Пёттингеум, 1894-1895), неоренессанс (дом В. Мюллера, 1886; Народный дом, 1888; дворец Дитрихштайн; дом Э. Гамбургера, 1895, архитектор Я. Гартнер), модерн (вилла Примавеси, 1906, архитекторы Ф. Краусс, Й. Тёльк; вилла А. и Л. Гофман, 1911-1912; здание кинотеатра, 1913, и др.), неоклассицизм (Мавзолей югославских солдат, 1926, архитектор Х. Ауст; вилла О. Цвейга, 1931-1932; железнодорожный вокзал, 1936), модернизм и функционализм (дом Моравско-Силезского банка, 1922-1923, архитектор Я. Коварж Старший, сграффито Я. Кёглера; вилла В. Мюллера в духе пуризма, 1927, архитектор П. Энгельман; крематорий, 1931-1932; собор Прокопия Великого в районе Черновирже, 1938-1940). В 1950-е годы возведены больничный комплекс (архитектор В. Обртель), медицинский факультет университета (1950-1961, архитектор Й. Крога). Парки: имени Б. Сметаны, имени С. Чеха (так называемые Чеховы сады; на его территории - памятник воинам Красной Армии; 1945; архитектор Я. Коварж Младший), имени П. Безруча.
Оломоуц - крупный центр науки, образования и культуры Моравии. Среди вузов - Палацкий университет (основан в 1573 году; один из старейших в стране; в 1860 году оставлен только богословский факультет, закрыт в 1939 году; полностью возобновил работу в 1946 году), Моравская высшая школа (2005). Государственная исследовательская библиотека (1566). Музеи: краеведческий (1883), изобразительных искусств [1952; с 1989 года в здании бывшей тюрьмы (1843-1845); его филиалы - архиепископский музей (1998; в 2006 году открыта экспозиция во дворце Пржемысловичей; искусство XII-XVIII века) и Музей современного искусства (2006; в здании в стиле модерн, 1915-1918, архитектор Я. Коварж Старший)], истории замка (2007), авиации (2009). Моравский театр (1920; здание - 1830; реконструировано в 2006 году; драма, опера, балет, оперетта и др.), кукольный «Кашпарково ржише» (1920), Музыкальный (1968; концерты, детские музыкальные спектакли, фестивали, художественные выставки), «Конвикт» (2006, сценические, образовательные и другие проекты). Моравский филармонический оркестр (1945). Ботанический сад (1901). Зоопарк (1952; в бывшем селе Свати-Копечек). Международные фестивали: органной музыки (с 1969 года), музыки барокко (с 1998 года).
Из спортивных клубов Оломоуца наиболее известны футбольный («Сигма», основан в 1919 году; принимает соперников на стадионе «Андрув», 12,5 тысяч мест) и хоккейный («Оломоуц», основан в 1955 году; принимает соперников на «Зимнем стадионе», 5,3 тысяч мест).
Основа городской экономики - промышленное производство; ведущие отрасли - машиностроение и пищевкусовая. Среди крупнейших машиностроительных предприятий Оломоуца - заводы компаний: «MLS Holice» (в структуре французской «Leroy Somer»; производство генераторов), японская «Onamba Co.» (кабельная продукция), американская «Timken» (электрощиты, конические роликоподшипники для легковых автомобилей), нидерландская «Exerion Precision Technology» (насосы, элементы пневматических систем, бытовые смесители и приборы), чешская MOPOS (оборудование для солодовен и пекарен) и др. Крупные предприятия отрасли действуют в промышленной зоне Глубочки близ Оломоуца: заводы компаний «Mora Moravia» (под контролем словенской «Gorenje»; кухонные газовые и электрические плиты, встроенные вытяжки и электрические водонагреватели) и «Mora Aerospace» (подразделение американской «Honeywell»; детали авиадвигателей). Потребности машиностроения в чугунном литье, заготовках и др. обеспечивает завод компании «Moravsk ́e ̌zelez ́arny». Среди отраслей пищевкусовой промышленности выделяются молочная (предприятие компании OLMA; в составе «Agrofert Holding»), маслосыродельная (традиционные оломоуцкие сырки к пиву, с XV века), мясная, хлебопекарная, производство поваренной соли и приправ. Предприятия фармацевтической (компания «Farmak»), кожевенно-обувной и полиграфической промышленности; производство строительных материалов. Основные сектора сферы услуг - транспорт и логистика, банковское дело, торговля. С 1966 года в городе проводится садоводческая выставка-ярмарка «Флора Оломоуц», с 2002 года - фестиваль пива.
В 15 км к северу от Оломоуца, в Штернберке, - готический замок (XIII век, перестроен в XVI веке, конец XVII века и 1886 год), бывший августинский монастырь (с 1371 года) с барочной церковью Благовещения (1775-1783), колонна Девы Марии (1719).