ОЛОМОУЦ

ОЛОМОУЦ - го­род на вос­то­ке Че­хии, административный центр Оломоуцкого края, в ис­то­рической области Мо­ра­вия.

Население 102,5 тысяч человек (2013; ше­стой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Пра­ги, Брно, Ост­ра­вы, Пльзе­ня и Ли­бе­ре­ца). Рас­по­ло­жен к югу от гор­но­го мас­си­ва Есе­ник, при впа­де­нии реки Би­стр­ши­це в реку Мо­ра­ва. Важ­ный транс­порт­ный узел: ав­то­мо­биль­ные и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли панъ­ев­ро­пей­ско­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ра Гданьск - Лодзь - Ка­то­ви­це (Поль­ша) - Ост­ра­ва - Брно, ре­гио­наль­но­го чешско-сло­вацкого ко­ри­до­ра Пра­га - Чес­ка-Трше­бо­ва - Ост­ра­ва - Жи­ли­на - Ко­ши­це и др. Авиа­пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют­ся че­рез ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты Ост­ра­вы (в 55 км к вос­то­ку от цен­тра Оломоуца) и Брно (в 64 км к юго-за­па­ду).

По ле­ген­де, ос­но­ван Га­ем Юли­ем Це­за­рем. Во II веке римский военный ла­герь. В VI веке тер­ри­то­рия современного Оломоуца за­се­ле­на сла­вя­на­ми. В IX-X веках важ­ный тор­го­вый и по­ли­тический центр Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы. С 1-й половины X века в со­ста­ве вла­де­ний Прже­мы­сло­ви­чей, с XI века центр удель­но­го кня­же­ст­ва. В 1055 году впер­вые упо­ми­на­ет­ся как кре­пость Оло­муц (Olomuc) в хро­ни­ке Козь­мы Праж­ско­го. С 1063 года центр епи­скоп­ст­ва. Со­пер­ни­чал с Брно за гла­вен­ст­во в Мо­ра­вии. В 1-й половине XIII века по­лу­чил ста­тус ко­ро­лев­ско­го го­ро­да, раз­ви­вал­ся как важ­ный ре­лигиозный и тор­го­вый центр, во­енная кре­пость. В 1306 году в Оломоуце убит по­след­ний чешский ко­роль из ди­на­стии Прже­мы­сло­ви­чей Вац­лав III. В при­ви­ле­ях (жа­ло­ван­ных гра­мо­тах) чешского ко­ро­ля Яна Люк­сем­бург­ско­го (1314) и марк­гра­фа Яна Йин­д­р­жи­ха (1352) на­зван главным го­ро­дом Мо­ра­вии. В 1352 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1420-1430-х годах ок­ре­ст­но­сти Оломоуца, жи­те­ли ко­то­ро­го не под­дер­жа­ли Гу­сит­ское дви­же­ние, бы­ли ра­зо­ре­ны вой­ска­ми гу­си­тов, но сам го­род взят не был. В 1422 году по­лу­чил пра­во че­кан­ки мо­не­ты. В 1469 году ме­сто про­воз­гла­ше­ния Мать­я­ша Хунь­я­ди чешским ко­ро­лём (раз­де­лил ти­тул с Вла­ди­сла­вом II Ягел­лон­чи­ком по Оло­мо­уц­ко­му до­го­во­ру 1478 года). В 1469, 1492 годах по­стра­дал от по­жа­ров. В 1526 году во­шёл в со­став вла­де­ний Габс­бур­гов, был из­вес­тен под немецким названием Оль­мюц (Olmütz). XVI века - вре­мя эко­но­мического и культурного рас­цве­та Оломоуца: в го­ро­де ве­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во, ос­но­ван университет. Од­но­вре­мен­но Оломоуц - один из цен­тров Контр­ре­фор­ма­ции, в нём была от­кры­та ие­зу­ит­ская ака­де­мия (1573). Жи­те­ли Оломоуца уча­ст­во­ва­ли в Чеш­ском вос­ста­нии 1618-1620 годов. В пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов го­род был взят императорской ар­ми­ей (1621), за­тем ок­ку­пи­ро­ван шведскими вой­ска­ми (1642-1650); на­се­ле­ние Оломоуца су­ще­ст­вен­но со­кра­ти­лось. В 1709 году по­стра­дал от по­жа­ра, в 1713-1715 годах - от эпи­де­мии чу­мы. Во вре­мя 1-й Си­лезской вой­ны (смотри Си­лез­ские вой­ны 1740-1742, 1744-1745 годов) в 1741-1742 годах за­хва­чен прусской ар­ми­ей. По Бре­славль­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1742 года воз­вра­щён Австрийской им­пе­рии. В 1742-1756 годах до­пол­ни­тель­но ук­ре­п­лён, что спо­соб­ст­во­ва­ло от­ра­же­нию оса­ды прусских войск в 1758 году, во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов. С 1777 года центр ар­хи­епи­скоп­ст­ва. В но­ябре 1805 года ме­сто ра­ти­фи­ка­ции дек­ла­ра­ции о при­сое­ди­не­нии Австрийской им­пе­рии к Пот­сдам­ской со­юз­ной кон­вен­ции 1805 года. Во вре­мя рус­ско-ав­ст­ро-фран­цуз­ской вой­ны 1805 года в рай­оне Оломоуца за­вер­шил­ся так называемый Ульм­ско-Оль­мюц­кий марш-ма­нёвр российской ар­мии - вой­ска М.И. Ку­ту­зо­ва со­еди­ни­лись с кор­пу­сом генерала Ф.Ф. Букс­гев­де­на. В 1841 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с городом Прше­ров, в 1845 году - с Пра­гой и Ве­ной. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Ав­ст­рии ме­сто пре­бы­ва­ния вен­ско­го дво­ра (с октября 1848 года) и об­на­ро­до­ва­ния кон­сти­ту­ции Австрийской им­пе­рии (так называемый Оло­мо­уц­кий ма­ни­фест 4.3.1849). В городе Оломоуц за­клю­че­но Оль­мюц­кое со­гла­ше­ние 1850 года. В конце XIX - начале XX веков пе­ре­жи­вал пе­ри­од ак­тив­но­го строи­тель­ст­ва и эко­но­мического раз­ви­тия. С 1918 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии. В 1919 году за счёт при­сое­ди­не­ния двух близ­ле­жа­щих го­ро­дов и 11 де­ре­вень об­ра­зо­ван Вель­ка-Оло­мо­уц (Velká Olomouc), что при­ве­ло к рез­ко­му из­ме­не­нию эт­нического со­ста­ва на­се­ле­ния Оломоуца: до­ля нем­цев, до­ми­ни­ро­вав­ших в го­ро­де в пе­ри­од Австрийской им­пе­рии, со­кра­ти­лась, до­ля че­хов су­ще­ст­вен­но воз­рос­ла. В 1930 году по­стра­дал от на­вод­не­ния. 15 марта 1939 года ок­ку­пи­ро­ван германской ар­ми­ей. 8 мая 1945 года ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми 4-го Украинского фрон­та в хо­де Праж­ской опе­ра­ции 1945 года. Во 2-й половине XX века раз­ви­вал­ся как промышленный, куль­тур­ный центр и важ­ный транс­порт­ный узел. С 1971 года ис­то­рический центр Оломоуца на­хо­дит­ся под ох­ра­ной го­су­дар­ст­ва.

Оломоуц от­но­сит­ся к чис­лу наи­бо­лее бо­га­тых ар­хи­тек­тур­ны­ми и куль­тур­но-ис­то­рическими па­мят­ни­ка­ми го­ро­дов Че­хии (его на­зы­ва­ют «вто­рой Пра­гой»). Ком­плекс бывшего зам­ка Оломоуц вклю­ча­ет вто­рой по вы­со­те в стра­не ка­фед­раль­ный со­бор Святого Вац­ла­ва (около 1105-1141 годов, пе­ре­страи­вал­ся в XIII-XIV веках в сти­ле го­ти­ки, в 1589-1661 годах в сти­лях Воз­ро­ж­де­ния и мань­е­риз­ма, в 1883-1892 годах в сти­ле нео­го­ти­ки, архитектор Г. Ме­рет­та; ка­пел­ла Святого Ста­ни­сла­ва, 1585-1589; хор - 1616-1618; южная баш­ня - 1883-1892, высота 100 м), в ко­то­ром со­хра­ни­лась ро­ман­ская крип­та (начало XII века). На тер­ри­то­рии зам­ка так­же на­хо­дят­ся: бывший дво­рец Прже­мы­сло­ви­чей в ро­ман­ском сти­ле (из­вес­тен как «Зди­кув па­лац»; конец 1130-х - 1140-е годы; часов­ня Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, 1435-1441, фре­ски; бывшая ре­зи­ден­ция ар­хи­епи­ско­па Оломоуца), ро­ман­ская баш­ня (середина XII века, в XVIII веке пе­ре­строе­на в ба­роч­ную ча­сов­ню Святой Вар­ва­ры) и ча­сов­ня Святой Ан­ны (конец XIII века, пе­ре­строе­на в 1306-1349 годах и в конце XVI века - 1617).

На главной пло­ща­ди го­ро­да (Верх­ней): го­тическая Ра­ту­ша (1378-1415; баш­ня - 1424-1443, верх­няя часть до­строе­на в 1601-1607, высота 75 м; ча­сов­ня Святого Ие­ро­ни­ма, XV век; эр­кер - 1491; лод­жия и ле­ст­ни­ца - 1591-1592) с ре­нес­санс­ным пор­та­лом (1564), об­рам­ляю­щим ас­тро­но­мические ча­сы «Ор­лой» (конец XV - начало XVI веков, вос­ста­нов­ле­ны в 1947-1955 годах, художник К. Сво­лин­ски); ре­нес­санс­ные двор­цы В. Эдель­ма­на (1572-1786) и Й. Пет­ра­ша (2-я половина XVI века, пе­ре­стро­ен в ба­роч­ном сти­ле в 1725-1734 годах), дом Лих­тен­штей­нов (1598), ба­роч­ный Саль­мов­ский дво­рец (1687, пе­ре­стро­ен в XVIII веке). В цен­тре пло­ща­ди рас­по­ло­же­на ба­роч­ная ко­лон­на Святой Трои­цы (1716-1754, ар­хи­тек­то­ры В. Рен­дер, Ф. То­нек, И.В. и И.И. Ро­киц­ки, А. Шольц, скульп­то­ры А. За­нер, С. Фор­ст­нер; вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), од­на из круп­ней­ших в Ев­ро­пе (высота 35 м).

На Ниж­ней площади со­хра­ни­лись: ре­нес­санс­ный дво­рец Га­ун­шиль­дов (около 1569 года; в 1767 году в нём ос­та­нав­ли­вал­ся В.А. Мо­царт), ба­роч­ные церкви Бла­го­ве­ще­ния Де­вы Ма­рии (1655-1661) бывшего мо­на­сты­ря ка­пу­ци­нов и Чум­ной столб Пре­свя­той Де­вы Ма­рии (1716-1723, В. Рен­дер). В ис­то­рическом цен­тре го­ро­да со­хра­ни­лись жи­лые до­ма с го­тическими ос­но­ва­ния­ми, ре­нес­санс­ны­ми пор­та­ла­ми и эр­ке­ра­ми. Главные пло­ща­ди Оломоуца и при­мы­каю­щие к ним ули­цы ук­раше­ны фон­та­на­ми: «Неп­тун» (1683), «Гер­ку­лес» (1687, скульп­тор М. Ман­дик), «Юпи­тер» (1707, до­стро­ен в 1735), «Три­тон» (1709), «Юлий Це­зарь» (1725, скульп­тор Й. Шау­бер­гер), «Мер­ку­рий» (1727) и др.

Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты городских ук­ре­п­ле­ний (во­ро­та Те­ре­зы, 1752–54), ан­самб­ли бывших мо­на­сты­рей: ми­но­ри­тов (с XIII века; позд­нее - ие­зуи­тов) с церкви Де­вы Ма­рии Снеж­ной (1230-е годы, не­фы - 1383 год; пе­ре­строе­на в сти­ле ба­рок­ко в 1712-1719 годы) и при­ле­гаю­щим зда­ни­ем ие­зу­ит­ской кол­ле­гии (1718-1722); до­ми­ни­кан­цев (с 1-й половины XIII века) с церковью Святого Ми­хаи­ла (1240-е годы, пе­ре­строе­на с до­бав­ле­ни­ем трёх ку­по­лов в 1676-1703 годах, архитектор Дж. Тен­ка­ла, ба­роч­ный ин­терь­ер - скульп­тор Б. Фон­та­на), ча­сов­ней Святого Алек­сея (1380) и клу­ат­ром (середина XIV века); до­ми­ни­ка­нок (с середины XIII века; в 1782-1951 годах - ур­су­ли­нок) с го­тической церковью Святой Екатерины Ека­те­ри­ны (1360-1363, пе­ре­строе­на по­сле по­жа­ра 1709 года); фран­ци­скан­цев и бер­нар­дин­цев (с XV века; церковь Не­по­роч­но­го за­ча­тия Де­вы Ма­рии 1454-1468, фраг­мен­ты фре­сок); пре­мон­ст­ран­тов в районе Клаш­тер­ни-Гра­ди­ско (ос­но­ван в 1078 году, пе­ре­стро­ен в 1686-1736 годах в сти­ле ба­рок­ко, архитектор Тен­ка­ла, скульп­то­ры Б. Фон­та­на, Й. Вин­тер­халь­дер Стар­ший и другие, рос­пи­си И. Ханд­ке; с 1802 года во­енный гос­пи­таль); кла­ри­сок (с 1240-х годов; с 1959 года крае­ведческий му­зей). В чис­ле па­мят­ни­ков куль­то­вой ар­хи­тек­ту­ры так­же го­тическая католическая церковь Святого Мо­ри­ца (Мав­ри­кия; 1-я половина - середина XIII века, пе­ре­строе­на в 1399-1540 годах; южная баш­ня - 1399-1403; западный фа­сад и северная башня - 1411-1412; ре­нес­санс­ный мав­зо­лей куп­ца В. Эдель­ма­на, 1572; в ин­терь­е­ре - скульп­ту­ра «Мо­ле­ние о ча­ше», 1-я половина XV века; один из круп­ней­ших ор­г ́aнов в Центральной Ев­ро­пе, 1740-1745, М. Энг­лер), бывшая еван­ге­ли­че­ская цер­ковь в сти­ле нео­го­ти­ки (1901-1902; с 1959 года библиотека), нео­ба­роч­ная ча­сов­ня Святого Яна Сар­кан­д­ра (1909-1912), не­оклас­си­ци­стическая гу­сит­ская церковь (1925-1926, архитектор Х. Ауст), кос­тёл Свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия в Гей­чи­не (1929-1932), пра­во­слав­ная церковь Святого Го­раз­да Ох­рид­ско­го в не­орус­ском сти­ле (1937-1939, архитектор В.В. Ко­ло­мац­кий). На северо-восточной ок­раи­не го­ро­да, в бывшем селе Сва́­ти-Ко­пе­чек, - па­лом­нический центр с ба­роч­ным со­бо­ром Бла­го­ве­ще­ния (1669-1679, архитектор Дж. Тен­ка­ла; в ин­терь­е­ре - скульп­ту­ра 1718 года, Б. Фон­та­на), флан­ки­ро­ван­ным дву­мя жи­лы­ми кор­пу­са­ми (1714-1721, архитектор Д. Мар­ти­нел­ли).

В гражданской ар­хи­тек­ту­ре Оломоуца пред­став­ле­ны различные сти­ли: ре­нес­санс (дво­рец Же­ро­ти­нов, начало XVII века), ба­рок­ко (дво­рец ар­хи­епи­ско­па, 1667-1670, архитектор А.Д. Са­те­рер; ар­се­нал, 1771, ны­не библиотека университета), ам­пир (зда­ние ап­те­ки, се­ми­на­рия - 1842, архитектор А. Арш), нео­го­ти­ка (зда­ние шко­лы Пёт­тин­ге­ум, 1894-1895), не­оре­нес­санс (дом В. Мюл­ле­ра, 1886; На­род­ный дом, 1888; дво­рец Дит­рих­штайн; дом Э. Гам­бур­гера, 1895, архитектор Я. Гарт­нер), мо­дерн (вил­ла При­ма­ве­си, 1906, ар­хи­тек­то­ры Ф. Кра­усс, Й. Тёльк; вил­ла А. и Л. Гоф­ман, 1911-1912; зда­ние ки­но­те­ат­ра, 1913, и др.), не­оклас­си­цизм (Мав­зо­лей югославских сол­дат, 1926, архитектор Х. Ауст; вил­ла О. Цвей­га, 1931-1932; железнодорожный во­кзал, 1936), мо­дер­низм и функ­цио­на­лизм (дом Мо­рав­ско-Си­лез­ско­го бан­ка, 1922-1923, архитектор Я. Ко­варж Стар­ший, сграф­фи­то Я. Кёг­ле­ра; вил­ла В. Мюл­ле­ра в ду­хе пу­риз­ма, 1927, архитектор П. Эн­гель­ман; кре­ма­то­рий, 1931-1932; со­бор Про­ко­пия Ве­ли­ко­го в районе Чер­но­вир­же, 1938-1940). В 1950-е годы воз­ве­де­ны боль­нич­ный ком­плекс (архитектор В. Об­ртель), медицинский факультет университета (1950-1961, архитектор Й. Кро­га). Пар­ки: имени Б. Сме­та­ны, имени С. Че­ха (так называемые Че­хо­вы са­ды; на его тер­ри­то­рии - па­мят­ник вои­нам Крас­ной Ар­мии; 1945; архитектор Я. Ко­варж Млад­ший), имени П. Без­ру­ча.

Оломоуц - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Мо­ра­вии. Сре­ди ву­зов - Па­лац­кий университет (ос­но­ван в 1573 году; один из ста­рей­ших в стра­не; в 1860 году ос­тав­лен толь­ко бо­го­слов­ский факультет, за­крыт в 1939 году; пол­но­стью во­зоб­но­вил ра­бо­ту в 1946 году), Мо­рав­ская выс­шая шко­ла (2005). Государственная ис­сле­до­ва­тель­ская библиотека (1566). Му­зеи: крае­вед­че­ский (1883), изо­бра­зительных ис­кусств [1952; с 1989 года в зда­нии бывшей тюрь­мы (1843-1845); его фи­лиа­лы - ар­хи­епи­скоп­ский му­зей (1998; в 2006 году от­кры­та экс­по­зи­ция во двор­це Прже­мы­сло­ви­чей; искусство XII-XVIII века) и Му­зей современного искусства (2006; в зда­нии в сти­ле мо­дерн, 1915-1918, архитектор Я. Ко­варж Стар­ший)], ис­то­рии зам­ка (2007), авиа­ции (2009). Мо­рав­ский те­атр (1920; зда­ние - 1830; ре­кон­ст­руи­ро­вано в 2006 году; дра­ма, опе­ра, ба­лет, опе­рет­та и др.), ку­коль­ный «Каш­пар­ко­во ржи­ше» (1920), Му­зы­каль­ный (1968; кон­цер­ты, дет­ские музыкальные спек­так­ли, фес­ти­ва­ли, ху­дожественные вы­став­ки), «Кон­викт» (2006, сце­нические, об­ра­зо­вательные и другие про­ек­ты). Мо­рав­ский фи­лар­мо­нический ор­кестр (1945). Бо­та­нический сад (1901). Зоо­парк (1952; в бывшем селе Сва­ти-Ко­пе­чек). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: ор­ган­ной му­зы­ки (с 1969 года), му­зы­ки ба­рок­ко (с 1998 года).

Из спор­тив­ных клу­бов Оломоуца наи­бо­лее из­вест­ны фут­боль­ный («Сиг­ма», ос­но­ван в 1919 году; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Ан­д­рув», 12,5 тысяч мест) и хок­кей­ный («Оло­мо­уц», ос­но­ван в 1955 году; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на «Зим­нем ста­дио­не», 5,3 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленное про­изводство; ве­ду­щие от­рас­ли - ма­ши­но­строе­ние и пи­ще­вку­со­вая. Сре­ди круп­ней­ших ма­ши­но­стро­ительных пред­при­ятий Оломоуца - за­во­ды ком­па­ний: «MLS Holice» (в струк­ту­ре французской «Leroy Somer»; про­изводство ге­не­ра­то­ров), японская «Onamba Co.» (ка­бель­ная про­дук­ция), американская «Timken» (элек­тро­щи­ты, ко­ни­че­ские ро­ли­ко­под­шип­ни­ки для лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей), ни­дерландская «Exerion Precision Te­ch­nology» (на­со­сы, эле­мен­ты пнев­ма­тических сис­тем, бы­то­вые сме­си­те­ли и при­бо­ры), чешская MOPOS (обо­ру­до­ва­ние для со­ло­до­вен и пе­ка­рен) и др. Круп­ные пред­при­ятия от­рас­ли дей­ст­ву­ют в промышленной зо­не Глу­боч­ки близ Оломоуца: за­во­ды ком­па­ний «Mora Mora­via» (под конт­ро­лем сло­венской «Go­renje»; ку­хон­ные га­зо­вые и элек­трические пли­ты, встро­ен­ные вы­тяж­ки и элек­трические во­до­на­гре­ва­те­ли) и «Mora Aerospace» (под­раз­де­ле­ние американской «Honeywell»; де­та­ли авиа­дви­га­те­лей). По­треб­но­сти ма­ши­но­строе­ния в чу­гун­ном ли­тье, за­го­тов­ках и др. обес­пе­чи­ва­ет за­вод ком­па­нии «Mo­ravsk ́e ̌zelez ́arny». Сре­ди от­рас­лей пи­ще­вку­со­вой промышленности вы­де­ля­ют­ся мо­лоч­ная (пред­при­ятие ком­па­нии OLMA; в со­ста­ве «Agrofert Holding»), мас­ло­сы­ро­дель­ная (тра­диционные оло­мо­уц­кие сыр­ки к пи­ву, с XV века), мяс­ная, хле­бо­пе­кар­ная, про­изводство по­ва­рен­ной со­ли и при­прав. Пред­при­ятия фар­ма­цев­ти­че­ской (ком­па­ния «Far­mak»), ко­же­вен­но-обув­ной и по­ли­гра­фической промышленности; про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов. Основные сек­то­ра сфе­ры ус­луг - транс­порт и ло­ги­сти­ка, бан­ков­ское де­ло, тор­гов­ля. С 1966 года в го­ро­де про­во­дит­ся са­до­вод­че­ская вы­став­ка-яр­мар­ка «Фло­ра Оло­мо­уц», с 2002 года - фес­ти­валь пи­ва.

В 15 км к се­ве­ру от Оломоуца, в Штерн­бер­ке, - го­тический за­мок (XIII век, пе­ре­стро­ен в XVI веке, конец XVII века и 1886 год), бывший ав­гу­стин­ский мо­на­стырь (с 1371 года) с ба­роч­ной церковью Бла­го­ве­ще­ния (1775-1783), ко­лон­на Де­вы Ма­рии (1719).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)