ОЛНИ ДОКТРИНА 1895

ОЛНИ ДОКТРИНА 1895 года - внешнеполитическая доктрина США, изложенная в ноте государственного секретаря США Р. Олни от 20 июля 1895 года правительству Великобритании в связи с так называемым венесуэльским кризисом 1895-1896 годов.

Раз­ви­вая основные по­ло­же­ния Мон­ро док­три­ны 1823 года, Олни доктрина обос­но­вы­ва­ла пре­тен­зии США на ли­ди­рую­щие по­зи­ции в Западном по­лу­ша­рии. Центральное ме­сто в ней за­ни­ма­ла идея об осо­бых пра­вах США как силь­ней­шей дер­жа­вы Американского кон­ти­нен­та по за­щи­те и ока­за­нию по­мо­щи стра­нам Латинской Аме­ри­ки. Со­глас­но Олни доктрине, Ве­ли­ко­бри­та­ния и другие ев­ропейские го­су­дар­ст­ва в си­лу сво­ей уда­лён­но­сти от Южной Аме­ри­ки, раз­ли­чий в по­ли­тическом и эко­но­мическом строе не мо­гут осу­ще­ст­в­лять кон­троль над американскими тер­ри­то­рия­ми. Олни доктрина бы­ла под­верг­ну­та рез­кой кри­ти­ке на кон­фе­рен­ции латиноамериканских стран в 1896 году в Ме­хи­ко.

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