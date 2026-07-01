ОЛНИ ДОКТРИНА 1895
ОЛНИ ДОКТРИНА 1895 года - внешнеполитическая доктрина США, изложенная в ноте государственного секретаря США Р. Олни от 20 июля 1895 года правительству Великобритании в связи с так называемым венесуэльским кризисом 1895-1896 годов.
Развивая основные положения Монро доктрины 1823 года, Олни доктрина обосновывала претензии США на лидирующие позиции в Западном полушарии. Центральное место в ней занимала идея об особых правах США как сильнейшей державы Американского континента по защите и оказанию помощи странам Латинской Америки. Согласно Олни доктрине, Великобритания и другие европейские государства в силу своей удалённости от Южной Америки, различий в политическом и экономическом строе не могут осуществлять контроль над американскими территориями. Олни доктрина была подвергнута резкой критике на конференции латиноамериканских стран в 1896 году в Мехико.