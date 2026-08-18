ОЛМСТЕД ФРЕДЕРИК ЛО
ОЛМСТЕД ФРЕДЕРИК ЛО - американский ландшафтный архитектор.
Профессионального образования не получил; в юности был учеником инженера-топографа, в 1842 и 1847 годах посещал лекции по естественным наукам и инженерному делу в Йельском университете (Нью-Хейвен), изучал «научное» фермерство под руководством Дж. Геддеса в штате Нью-Йорк. Начиная с 1850 года неоднократно посещал Европу, в частности Великобританию, где изучал ландшафтную архитектуру. Взгляды Олмстеда на искусство и архитектуру сформировались под влиянием идей Дж. Рёскина, Т. Карлейля, Р.У. Эмерсона, от которых он унаследовал веру в ключевую социальную роль архитектуры и градостроительства. Ему принадлежит новая для того времени идея публичного парка, одинаково доступного всем гражданам. Разделяя воззрения теоретиков садово-паркового искусства XVIII века о том, что рукотворный пейзаж должен принадлежать к одному из трёх «стилей» - прекрасному (или пасторальному), живописному, возвышенному, - Олмстед считал, что в ландшафте, как и в обществе, индивидуальное должно быть подчинено общему. Воплощением этих идей стал один из первых и главных проектов Олмстеда - Центральный парк на Манхэттене в Нью-Йорке (1857-1876). Он совместно с английским архитектором К. Воксом победил на проведённом в 1857 году конкурсе проектов оформления территории парка (345 га) и был назначен его главным архитектором (1858-1861). Во время Гражданской войны в США 1861–1865 годах работал в Калифорнии, где создал в 1864 году план реорганизации Йосемитской долины (ныне Йосемитский национальный парк). В 1865 году вернулся в Нью-Йорк, где совместно с Воксом спроектировал целый ряд парковых ансамблей по всей стране: Проспект-парк в Бруклине (в «пасторальной» манере; 1865-1873), парки Морнингсайд (1873) и Риверсайд (проект, 1873; строительство начато в 1875 году) в Верхнем Манхэттене (все - в Нью-Йорке), Южный парк в Чикаго (ныне парки Вашингтона и Джэксона), а также небольшие парки в Бриджпорте, Нью-Британе, Фолл-Ривер и др.
Новаторской для своего времени стала идея Олмстеда перехода от изолированных парков к парковым системам, то есть к созданию цепочки зелёных зон, связанных между собой аллеями или каналами, которая воплотилась в парковом комплексе в Буффало (1868; образован на месте нескольких зон - парка Делавэр, луга и бывшей площади для парадов, объединённых парковыми дорожками), «Большом ожерелье» парков города Милуоки в штате Висконсин (с 1889 года), парке Чероки и других в Луисвилле (1891). Основные принципы парковых систем Олмстеда: функциональное зонирование и сочетание видовых панорам с пространствами для занятий спортом, проведения концертов, общественных мероприятий, военных парадов и пр. Одно из градостроительных нововведений Олмстеда - разделение транспортного потока на прогулочный и коммерческий и их направление по разным дорогам, отделённым друг от друга рядами деревьев и газоном. В 1887 году совместно с Воксом Олмстед разработал проект организации заповедника у Ниагарского водопада, имеющий целью создание видовой панорамы; этот план предвосхитил современные методы создания туристической инфраструктуры в природных и исторических заповедниках. Идея зонирования и тесной связи жилых кварталов с природными зонами стала неотъемлемой частью градостроительной концепции Олмстеда, воплощённой в проекте поселения Риверсайд близ Чикаго (проект 1869 года), где улицы имеют криволинейные очертания, повторяющие особенности ландшафта, а само поселение включено в систему из нескольких десятков парков и зелёных площадей. Эти элементы были повторены в планах Друид-Хилс (проект 1890-1893 годов) в Атланте, а также в районе, примыкающем к парку Делавэр в Буффало (проект 1874-1875 годов и около 1886 года), и др. В Вашингтоне по проекту Олмстеда были разбиты сады и партеры вокруг Капитолия (1874-1892). «Изумрудное ожерелье» Бостона (проект 1884; протяжённость 16 км) - самая обширная система общественных пространств, спроектированная Олмстедом, включает в себя зоны для занятий гимнастикой, прогулок, а также плавания и катания на лодках в Заливе Удовольствий (ныне Приморский парк), собственно парк, пруды, лесопитомник и др. В 1857-1895 годах Олмстед спроектировал большое количество университетских кампусов со свободным планом (в том числе Станфордского университета в Пало-Альто, 1886). Один из крупнейших частных проектов Олмстеда - план усадьбы Дж.У. Вандербилта «Билтмор» близ Ашвилла (1888) в «живописном» стиле.
Олмстед первым употребил термин ландшафтная архитектура в современном значении; его проекты и теоретические воззрения во многом определили развитие этой дисциплины во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков. Как публицист, выступавший против рабства, Олмстед написал для газезты «New York Times» серию репортажей об экономике рабовладельч. Юга США (1852-1854), изданных в 1861 году в виде книги «The cotton kingdom».
Сочинения:
A journey in the seaboard slave states. N. Y., 1856;
A journey through Texas. N. Y., 1857;
A journey in the back country. N. Y., 1860.