ОЛМСТЕД ФРЕДЕРИК ЛО

ОЛМСТЕД ФРЕДЕРИК ЛО - американский ланд­шафт­ный ар­хи­тек­тор .

Профессионального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил; в юно­сти был уче­ни­ком ин­же­не­ра-то­по­гра­фа, в 1842 и 1847 годах по­се­щал лек­ции по ес­тественным нау­кам и инженерному де­лу в Йель­ском университете (Нью-Хей­вен), изу­чал «на­уч­ное» фер­мер­ст­во под руководством Дж. Гед­де­са в шта­те Нью-Йорк. На­чи­ная с 1850 года не­од­но­крат­но по­се­щал Ев­ро­пу, в ча­ст­но­сти Ве­ли­ко­бри­та­нию, где изу­чал ланд­шафт­ную ар­хи­тек­ту­ру. Взгля­ды Олмстеда на искусство и ар­хи­тек­ту­ру сфор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем идей Дж. Рёс­ки­на, Т. Кар­лей­ля, Р.У. Эмер­со­на, от ко­то­рых он унас­ле­до­вал ве­ру в клю­че­вую со­ци­аль­ную роль ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва. Ему при­над­ле­жит но­вая для то­го вре­ме­ни идея пуб­лич­но­го пар­ка, оди­на­ко­во до­ступ­но­го всем гра­ж­да­нам. Раз­де­ляя воз­зре­ния тео­ре­ти­ков са­до­во-пар­ко­во­го ис­кус­ст­ва XVIII века о том, что ру­ко­твор­ный пей­заж дол­жен при­над­ле­жать к од­но­му из трёх «сти­лей» - пре­крас­но­му (или пас­то­раль­но­му), жи­во­пис­но­му, воз­вы­шен­но­му, - Олмстед счи­тал, что в ланд­шаф­те, как и в об­ще­ст­ве, ин­ди­ви­ду­аль­ное долж­но быть под­чи­не­но об­ще­му. Во­пло­ще­ни­ем этих идей стал один из пер­вых и главных про­ек­тов Олмстеда - Центральный парк на Ман­хэт­тене в Нью-Йор­ке (1857-1876). Он со­вме­ст­но с английским архитектором К. Во­ксом по­бе­дил на про­ве­дён­ном в 1857 году кон­кур­се про­ек­тов оформ­ле­ния тер­ри­то­рии пар­ка (345 га) и был на­зна­чен его главным ар­хи­тек­то­ром (1858-1861). Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861–1865 годах ра­бо­тал в Ка­ли­фор­нии, где со­здал в 1864 году план ре­ор­га­ни­за­ции Йо­се­мит­ской до­ли­ны (ны­не Йо­се­мит­ский на­цио­наль­ный парк). В 1865 году вер­нул­ся в Нью-Йорк, где совместно с Во­ксом спро­ек­ти­ро­вал це­лый ряд пар­ко­вых ан­самб­лей по всей стра­не: Про­спект-парк в Брук­ли­не (в «пас­то­раль­ной» ма­не­ре; 1865-1873), пар­ки Мор­нинг­сайд (1873) и Ри­вер­сайд (про­ект, 1873; строи­тель­ст­во на­ча­то в 1875 году) в Верх­нем Ман­хэт­те­не (все - в Нью-Йор­ке), Южный парк в Чи­ка­го (ны­не пар­ки Ва­шинг­то­на и Джэксо­на), а так­же не­боль­шие пар­ки в Бридж­пор­те, Нью-Бри­та­не, Фолл-Ри­вер и др.

Но­ва­тор­ской для сво­его вре­ме­ни ста­ла идея Олмстеда пе­ре­хо­да от изо­ли­ро­ван­ных пар­ков к пар­ко­вым сис­те­мам, то есть к со­зда­нию це­поч­ки зе­лё­ных зон, свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой ал­лея­ми или ка­на­ла­ми, ко­то­рая во­пло­ти­лась в пар­ко­вом ком­плек­се в Буф­фа­ло (1868; об­ра­зо­ван на мес­те не­сколь­ких зон - пар­ка Де­ла­вэр, лу­га и бывшей пло­ща­ди для па­ра­дов, объ­е­ди­нён­ных пар­ко­вы­ми до­рож­ка­ми), «Боль­шом оже­ре­лье» пар­ков города Ми­луо­ки в шта­те Вис­кон­син (с 1889 года), пар­ке Че­ро­ки и других в Лу­ис­вил­ле (1891). Основные прин­ци­пы пар­ко­вых сис­тем Олмстеда: функ­цио­наль­ное зо­ни­ро­ва­ние и со­че­та­ние ви­до­вых па­но­рам с про­стран­ст­ва­ми для за­ня­тий спор­том, про­ве­де­ния кон­цер­тов, об­щественных ме­ро­прия­тий, во­енных па­ра­дов и пр. Од­но из гра­до­стро­ительных но­во­вве­де­ний Олмстеда - раз­де­ле­ние транс­порт­но­го по­то­ка на про­гу­лоч­ный и ком­мер­че­ский и их на­прав­ле­ние по раз­ным до­ро­гам, от­де­лён­ным друг от дру­га ря­да­ми де­ревь­ев и га­зо­ном. В 1887 году совместно с Во­ксом Олмстед раз­ра­бо­тал про­ект ор­га­ни­за­ции за­по­вед­ни­ка у Ниа­гар­ско­го во­до­па­да, имею­щий це­лью соз­да­ние ви­до­вой па­но­ра­мы; этот план пред­вос­хи­тил современные ме­то­ды соз­да­ния ту­ри­стической ин­фра­струк­ту­ры в при­род­ных и ис­то­рических за­по­вед­ни­ках. Идея зо­ни­ро­ва­ния и тес­ной свя­зи жи­лых квар­та­лов с при­род­ны­ми зо­на­ми ста­ла не­отъ­ем­ле­мой ча­стью гра­до­стро­ительной кон­цеп­ции Олмстеда, во­пло­щён­ной в про­ек­те поселения Ри­вер­сайд близ Чи­ка­го (про­ект 1869 года), где ули­цы име­ют кри­во­ли­ней­ные очер­та­ния, по­вто­ряю­щие осо­бен­но­сти ланд­шаф­та, а са­мо по­се­ле­ние вклю­че­но в сис­те­му из не­сколь­ких де­сят­ков пар­ков и зе­лё­ных пло­ща­дей. Эти эле­мен­ты бы­ли по­вто­ре­ны в пла­нах Дру­ид-Хилс (про­ект 1890-1893 годов) в Ат­лан­те, а так­же в рай­оне, при­мы­каю­щем к пар­ку Де­ла­вэр в Буф­фа­ло (про­ект 1874-1875 годов и около 1886 года), и др. В Ва­шинг­то­не по про­ек­ту Олмстеда бы­ли раз­би­ты са­ды и пар­те­ры во­круг Ка­пи­то­лия (1874-1892). «Изум­руд­ное оже­ре­лье» Бос­то­на (про­ект 1884; про­тя­жён­ность 16 км) - са­мая об­шир­ная сис­те­ма об­щественных про­странств, спро­ек­ти­ро­ван­ная Олмстедом, вклю­ча­ет в се­бя зо­ны для за­ня­тий гим­на­сти­кой, про­гу­лок, а так­же пла­ва­ния и ка­та­ния на лод­ках в За­ли­ве Удо­воль­ст­вий (ны­не При­мор­ский парк), соб­ст­вен­но парк, пру­ды, ле­со­пи­том­ник и др. В 1857-1895 годах Олмстед спро­ек­ти­ро­вал боль­шое ко­ли­че­ст­во уни­вер­си­тет­ских кам­пу­сов со сво­бод­ным пла­ном (в том числе Стан­форд­ско­го университета в Па­ло-Аль­то, 1886). Один из круп­ней­ших ча­ст­ных про­ек­тов Олмстеда - план усадь­бы Дж.У. Ван­дер­бил­та «Бил­тмор» близ Аш­вил­ла (1888) в «жи­во­пис­ном» сти­ле.

Олмстед пер­вым упот­ре­бил тер­мин ланд­шафт­ная ар­хи­тек­ту­ра в современном зна­че­нии; его про­ек­ты и тео­ре­тические воз­зре­ния во мно­гом оп­ре­де­ли­ли раз­ви­тие этой дис­ци­п­ли­ны во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков. Как пуб­ли­цист, вы­сту­пав­ший про­тив раб­ст­ва, Олмстед на­пи­сал для газезты «New York Times» се­рию ре­пор­та­жей об эко­но­ми­ке ра­бо­вла­дельч. Юга США (1852-1854), из­дан­ных в 1861 году в ви­де книги «The cotton kingdom».

Сочинения:

A journey in the seaboard slave states. N. Y., 1856;

A journey through Texas. N. Y., 1857;

A journey in the back country. N. Y., 1860.