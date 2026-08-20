ОЛЬМЕКИ

ОЛЬМEКИ (от ацтекского Ольман - Страна каучука) - название ряда индейских народов, обитавших в районе Мексиканского залива, на юге долины Мехико , на территории мексиканского штата Пуэбла, фигурирующее в испанских и индейских источниках XVI века.

Также у Саагуна Ольмеки - название легендарного народа, обитавшего в мифической стране Тамоанчан, которую связывают с побережьем Мексиканского залива. Их область характеризовалась как богатая ресурсами (каучук, какао, «зелёный камень», серебро, золото) и процветающая.

Также условное название создателей одной из древнейших цивилизаций Мезоамерики , существовавшей в нижнем течении рек Коацакоалькос, Грихальва, Тонала, Бари (территория мексиканских штатов Веракрус и Табаско). Информация о находках у антикваров и учёных появлялась со 2-й аоловины XIX века. Название (по имени группы племён в источниках XVI века) употреблялось с конца XIX века , закрепилось с 1930-х годов после работ американских археологов М. Савиля, Дж. Вайяна и других. Начало систематическому изучению положено экспедициями конца 1930-х - начала 1940-х годов американского археолога М. Стирлинга под эгидой Национального географического общества. В большинстве современных работ выделяют этапы: доольмекский (около 1500-1200 годов до н. э.), раннеольмекский (около 1200-900 годов до н. э.), позднеольмекский (около 900-400 годов до н. э.), эпиольмекский (около 400 до н. э. - 200 годов н. э.), с более дробной периодизацией для некоторых поселений.

Известно более 50 памятников, в том числе культовые и политические центры (Ла-Вента, Сан-Лоренсо, Трес-Сапотес - крупнейшие и наиболее изученные), святилища (например, Эль-Манати, у источника пресной воды; сохранились изделия из органических материалов, в том числе деревянная скульптура, раскрашенная в чёрный и красный цвета, каучуковые мячи, циновки; дары, в том числе пища, цветы, керамические сосуды, изделия из жадеита, нефрита, кости, раковин, кости младенцев и другие), поселения, клады; есть находки и за пределами основной зоны. Около 250 каменных монументов, расположенных, как правило, комплексами: пирамидальные насыпи, алтари, стелы с изображениями, в том числе сценами, склепы и саркофаги, скульптуры, в том числе гигантские головы (вес до 30 т) и другие. Базальт доставлялся из каменоломен, удалённых нередко на 50-70 км. Изучались следы сложных работ по изменению ландшафта (террасирование, насыпные платформы, валы и другие), системы водоотвода, прудов. Развиты гончарство (в том числе сосуды сложных форм, расписные), деревообработка, ткачество и другие ремёсла, торгово-обменные связи. Показательны жадеитовые ритуальные маски, фигурные «кельты», украшения, керамическая пластика, гематитовые и пиритовые зеркала. Религиозная система интерпретируется как смесь культов: правителей, земледельческих, архаичных шаманских. Основные темы искусства - образы правителей и зооморфных существ (ягуар, хищные птицы, рептилии, насекомые), жертвоприношения. В основе хозяйства - подсечно-огневое и пойменное земледелие (в основном кукуруза, подсолнечник, хлопок) со сложной системой севооборота, эксплуатация речных ресурсов (рыба, моллюски).

Вопрос о наличии письменности в ранне- и позднеольмекский период остаётся дискуссионным. Обнаруженная в Каскахале (штат Веракрус) вне археологического контекста плита с процарапанными знаками не может быть датирована; характер «текста» и необычные формы знаков, не связанные генетически с позднейшей иероглификой, дают основания сомневаться в его аутентичности. Иероглифические знаки на печати из Сан-Андреса, стеле 13 из Ла-Венты и ряде предметов мелкой пластики (VII-V века до н. э.) синхронны раннему сапотекскому письму. На их основе сформировалось эпиольмекское письмо, памятники которого датируются I веком до н. э. - II веком н. э.

Рядом исследователей ольмекская культура рассматривается как «материнская», т. е. давшая импульс развития для всех последующих цивилизаций Мезоамерики. Другие специалисты рассматривают её в ряду самобытных культур региона на стадии сложных вождеств в рамках раннеформативного периода (смотри также Индейцы ; Мексика , раздел Исторический очерк).

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