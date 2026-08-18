ОЛЛЕНХАУЭР ЭРИХ

ОЛЛЕНХАУЭР ЭРИХ - германский государственный и политический деятель.

Из со­ци­ал- де­мо­кра­тической ра­бо­чей се­мьи. По окон­ча­нии в 1915 году народной шко­лы учил­ся на ком­мер­сан­та , за­тем обу­чал­ся жур­на­ли­сти­ке при из­да­вав­шей­ся в Ма­где­бур­ге со­ци­ал-де­мо­кра­тической газеты «Volksstimme». В 1918 году всту­пил в Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Гер­ма­нии (СДПГ). С декабря 1920 года 2-й сек­ре­тарь мо­ло­дёж­ной организации СДПГ Объ­е­ди­не­ние сою­зов ра­бо­чей мо­ло­дё­жи Гер­ма­нии и ре­дак­тор её центрального ор­га­на - журнала «Arbeiterjugend». С 1921 года сек­ре­тарь Со­циа­ли­стического ин­тер­на­цио­на­ла мо­ло­дё­жи (на­хо­дил­ся в этой долж­но­сти до 1946 года). По­сле объ­е­ди­не­ния СДПГ и Не­за­ви­си­мой со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии Гер­ма­нии с октября 1922 года сек­ре­тарь объ­е­ди­нён­ной со­ци­ал-де­мо­кра­тической мо­ло­дёж­ной организации Со­циа­ли­стическая ра­бо­чая мо­ло­дёжь, с 1928 года её пред­се­да­тель. С 1933 года член прав­ле­ния СДПГ. По­сле ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры в эмиг­ра­ции (в 1933-1937 годах, по другим дан­ным, в 1933-1938 годах в Пра­ге, в 1938-1940 годах в Па­ри­же, в 1940-1941 годах в Лис­са­бо­не, в 1941-1946 годах в Лон­до­не), член за­ру­беж­но­го ру­ко­во­дства СДПГ. В 1946-1952 годах заместитель пред­се­да­те­ля, с 1952 года председатель СДПГ. Де­пу­тат бун­дес­та­га ФРГ с 1949 года, с 1952 года председатель со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции. C 1951 года заместитель пред­се­да­те­ля, с сентября 1963 года председатель Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. Под руководством Олленхауэра СДПГ в 1950-х - начале 1960-х годов пол­но­стью ото­шла от мар­ксиз­ма, пре­вра­тив­шись из ра­бо­чей в ре­фор­ми­ст­скую «народную пар­тию», от­ка­за­лась от оп­по­зи­ции член­ст­ву ФРГ в НАТО и западно-ев­ропейской ин­те­гра­ции. В 1957 году вы­сту­пил с пла­ном за­ме­ны сис­те­мы во­енных бло­ков в Ев­ро­пе об­ще­ев­ропейской сис­те­мой безо­пас­но­сти, при­зван­ной обес­пе­чить вос­со­еди­не­ние Гер­ма­нии и её рав­но­прав­ное уча­стие в ме­ж­ду­народной жиз­ни.

Сочинения:

Reden und Aufsätze. 2. Aufl. B.; Bonn, 1977.