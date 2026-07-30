ОЛИВИ ПЕТР ИОАНН

ОЛИВИ ПЕТР ИОАНН или Пьер де Жан Ольё - французский бо­го­слов и фи­ло­соф, мо­нах -фран­ци­ска­нец.

Учил­ся в Па­ри­же, ис­пы­тал влия­ние идей Ио­а­хи­ма Флор­ско­го, стал ин­тел­лек­ту­аль­ным ли­де­ром спи­ри­туа­лов. Пре­по­да­вал в Мон­пе­лье, Нар­бо­не, Фло­рен­ции.

В об­щем рус­ле идей ав­гу­сти­ни­ан­ст­ва XIII века Оливи раз­де­лял кон­цеп­цию мно­же­ст­вен­но­сти суб­стан­ци­аль­ных форм, в том числе на­ли­чия в че­ло­ве­ке осо­бой фор­мы те­лес­нос­ти. В про­ти­во­по­лож­ность Фо­ме Ак­вин­ско­му ут­вер­ждал, что ра­зум­ная часть ду­ши не мо­жет быть не­по­сред­ст­вен­ной фор­мой те­ла и по­это­му со­еди­ня­ет­ся с ним лишь че­рез ве­ге­та­тив­ную и сен­си­тив­ную час­ти ду­ши, взаи­мо­дей­ст­вую­щие с ра­зум­ной ду­шой при по­мо­щи об­щей для них ду­хов­ной ма­те­рии. Этот те­зис как не­со­вмес­ти­мый с кон­цеп­ци­ей суб­стан­ци­аль­но­го един­ст­ва че­ло­ве­ка и уче­ни­ем об об­ла­да­нии Хри­стом че­ло­ве­че­ской при­ро­дой во всей её пол­но­те был осу­ж­дён на Вьенн­ском со­бо­ре 1311-1312 годов.

Счи­тая не­убе­ди­тель­ной ав­гу­сти­нов­скую тео­рию ил­лю­ми­на­ции - оза­ре­ния ра­зу­ма бо­жественным све­том веч­ных ис­тин, Оливи объ­яс­нял по­сте­пен­ное раз­ви­тие выс­ше­го по­зна­ния из низ­ше­го взаи­мо­дей­ст­ви­ем по­тен­ций ду­ши: бла­го­да­ря един­ству её ду­хов­ной ма­те­рии акт по­зна­ния, за­ро­ж­даю­щий­ся в ве­ге­та­тив­ной и сен­си­тив­ной час­тях ду­ши, про­дол­жа­ет­ся в её ра­зум­ной час­ти, где и фор­ми­ру­ет по­ня­тие ве­щи. При этом Оливи осо­бо под­чёр­ки­вал ин­тен­цио­наль­но-во­ле­вую на­прав­лен­ность по­знаю­ще­го субъ­ек­та на по­сти­гае­мый им объ­ект.

Оливи (до Ж. Бу­ри­да­на и других пред­ста­ви­те­лей па­риж­ской шко­лы) под­дер­жи­вал вы­дви­ну­тую в VI веке Ио­ан­ном Фи­ло­по­ном тео­рию им­пе­ту­са (impetus) как осо­бо­го ка­че­ст­ва, со­об­щае­мо­го ме­та­тель­но­му сна­ря­ду его пер­во­на­чаль­ной дви­жу­щей си­лой. Ока­зал зна­чительное влия­ние на та­ких пред­ста­ви­те­лей фран­ци­скан­ской мыс­ли, как Дунс Скот, Пётр Ауре­о­ли, У. Ок­кам.

Сочинения:

Summa quaestionum in secundum lib­rum sententiarum / Ed. B. Jansen. Quaracchi, 1922–1926;

Quaestiones quatuor de Domina / Ed. P. D. Pacetti. Quaracchi, 1954;

Scritti scel­ti / Ed. P. Vian. Roma, 1989.