ОЛИВИ ПЕТР ИОАНН
ОЛИВИ ПЕТР ИОАНН или Пьер де Жан Ольё - французский богослов и философ, монах-францисканец.
Учился в Париже, испытал влияние идей Иоахима Флорского, стал интеллектуальным лидером спиритуалов. Преподавал в Монпелье, Нарбоне, Флоренции.
В общем русле идей августинианства XIII века Оливи разделял концепцию множественности субстанциальных форм, в том числе наличия в человеке особой формы телесности. В противоположность Фоме Аквинскому утверждал, что разумная часть души не может быть непосредственной формой тела и поэтому соединяется с ним лишь через вегетативную и сенситивную части души, взаимодействующие с разумной душой при помощи общей для них духовной материи. Этот тезис как несовместимый с концепцией субстанциального единства человека и учением об обладании Христом человеческой природой во всей её полноте был осуждён на Вьеннском соборе 1311-1312 годов.
Считая неубедительной августиновскую теорию иллюминации - озарения разума божественным светом вечных истин, Оливи объяснял постепенное развитие высшего познания из низшего взаимодействием потенций души: благодаря единству её духовной материи акт познания, зарождающийся в вегетативной и сенситивной частях души, продолжается в её разумной части, где и формирует понятие вещи. При этом Оливи особо подчёркивал интенционально-волевую направленность познающего субъекта на постигаемый им объект.
Оливи (до Ж. Буридана и других представителей парижской школы) поддерживал выдвинутую в VI веке Иоанном Филопоном теорию импетуса (impetus) как особого качества, сообщаемого метательному снаряду его первоначальной движущей силой. Оказал значительное влияние на таких представителей францисканской мысли, как Дунс Скот, Пётр Ауреоли, У. Оккам.
Сочинения:
Summa quaestionum in secundum librum sententiarum / Ed. B. Jansen. Quaracchi, 1922–1926;
Quaestiones quatuor de Domina / Ed. P. D. Pacetti. Quaracchi, 1954;
Scritti scelti / Ed. P. Vian. Roma, 1989.