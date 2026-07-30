ОЛИВЕЙРА МАНУЭЛ КАНДИДУ ДИ
ОЛИВЕЙРА МАНУЭЛ КАНДИДУ ДИ - португальский кинорежиссер.
В юности был атлетом, циркачом-акробатом. Как режиссёр дебютировал короткометражным документальным фильмом «Дору, тяжёлый труд на реке» (1931). Первый игровой фильм «Глупый Аника» (1942) рассказывал о жизни детей Порту. Повседневной культуре и обычаям региона посвящены и другие ленты 1930-1940-х годов, снятые под влиянием киноавангарда (смотри Авангардизм). Самобытность кинематографа Оливейры ярко проявилась в период после Апрельской революции 1974 года. Часто используя мотивы португальских писателей и классиков мировой литературы («Бенильда, или Богоматерь» по пьесе Ж. Режиу, 1975; «Губительная любовь» по роману К. Каштелу Бранку, 1979; «Атласная туфелька» по П. Клоделю, 1985), Оливейра не «экранизирует» и не «интерпретирует» текст, а «снимает» его на камеру, как снимают пейзаж или лицо человека. В понимании режиссёра кинематографичными могут быть и показанная на экране книжная страница, и произносимые актёром в кадре слова, и читающий тот же текст закадровый голос. Нередко даже в названиях его фильмов подчёркивается особая роль слова («Письмо», 1999, премия Мкф в Канне; «Слово и утопия», 2000; «Говорящий фильм», 2003). Неожиданность замысла и его воплощения - отличительная черта творчества Оливейры. В 1988 году он поставил мюзикл об аристократах-людоедах «Каннибалы», в 1991 году - «Божественную комедию» по поэме Данте (премия Мкф в Венеции), где, «усыпляя» внимание зрителя монотонными абстрактными диалогами о судьбах мировой культуры, добивался эффекта взрывами внезапной экспрессии. Старейший из получивших мировое признание режиссёров начала XXI века, Оливейра избрал своими главными темами иконоборчество, связь божественного и дьявольского, крах нац. мифологий, любовные фрустрации, меланхолию старости, дыхание смерти, отношения искусства и жизни. При этом в его фильмах много эксцентрического юмора. Так, в фильме «Долина Авраама» (1993) пафосный монолог о закате западной цивилизации прерывается вторжением кошки, которую чья-то невидимая рука вбрасывает в пространство кадра; в новелле «Единственная встреча» (киноальманах к 60-й годовщине Каннского фестиваля «У каждого своё кино», 2007) встреча Н.С. Хрущёва с папой Иоанном XXIII стилизована под чёрно-белый немой скетч и озвучена музыкой Э. Сати. С середины 1990-х годов место малоизвестных португальских актёров, которых Оливейра обычно занимал в своих картинах, заняли звёзды мировой величины: К. Денёв и Дж. Малкович («Монастырь», 1995), М. Мастроянни («Путешествие к началу мира», 1997) и др. Среди других фильмов: «Я возвращаюсь домой» (2001), «Красавица навсегда» (2006), «Христофор Колумб - загадка» (2007), «Странный случай Анжелики» (2010), «Гебо и тень» (2012). Премии за вклад в киноискусство: Мкф в Венеции (1985, 2004), Мкф в Локарно (1992), Мкф в Берлине (2009).