ОЛИВЕЙРА МАНУЭЛ КАНДИДУ ДИ

ОЛИВЕЙРА МАНУЭЛ КАНДИДУ ДИ - португальский кинорежиссер.

В юно­сти был ат­ле­том, цир­ка­чом-ак­ро­ба­том. Как ре­жис­сёр де­бю­ти­ро­вал ко­рот­ко­мет­раж­ным до­ку­мен­таль­ным фильмом «До­ру, тя­жё­лый труд на ре­ке» (1931). Пер­вый иг­ро­вой фильм «Глу­пый Ани­ка» (1942) рас­ска­зы­вал о жиз­ни де­тей Пор­ту. По­все­днев­ной куль­ту­ре и обы­ча­ям ре­гио­на по­свя­ще­ны и другие лен­ты 1930-1940-х годов, сня­тые под влия­ни­ем ки­но­аван­гар­да (смотри Аван­гар­дизм). Са­мо­быт­ность ки­не­ма­то­гра­фа Оливейры яр­ко про­яви­лась в пе­ри­од по­сле Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1974 года. Час­то ис­поль­зуя мо­ти­вы пор­тугальских пи­са­те­лей и клас­си­ков ми­ро­вой литературы («Бе­ниль­да, или Бо­го­ма­терь » по пье­се Ж. Ре­жиу, 1975; «Гу­би­тель­ная лю­бовь» по ро­ма­ну К. Каш­те­лу Бран­ку, 1979; «Ат­лас­ная ту­фель­ка» по П. Кло­де­лю, 1985), Оливейра не «эк­ра­ни­зи­ру­ет» и не «ин­тер­пре­ти­ру­ет» текст, а «сни­ма­ет» его на ка­ме­ру, как сни­ма­ют пей­заж или ли­цо че­ло­ве­ка. В по­ни­ма­нии ре­жис­сё­ра ки­не­ма­то­гра­фич­ны­ми мо­гут быть и по­ка­зан­ная на эк­ра­не книж­ная стра­ни­ца, и про­из­но­си­мые ак­тё­ром в кад­ре сло­ва, и чи­таю­щий тот же текст за­кад­ро­вый го­лос. Не­ред­ко да­же в на­зва­ни­ях его филь­мов под­чёр­ки­ва­ет­ся осо­бая роль сло­ва («Пись­мо», 1999, премия Мкф в Кан­не; «Сло­во и уто­пия», 2000; «Го­во­ря­щий фильм», 2003). Не­ожи­дан­ность за­мыс­ла и его во­пло­ще­ния - от­ли­чительная чер­та твор­че­ст­ва Оливейры. В 1988 году он по­ста­вил мю­зикл об ари­сто­кра­тах-лю­до­едах «Кан­ни­ба­лы», в 1991 году - «Бо­же­ст­вен­ную ко­ме­дию» по по­эме Дан­те (премия Мкф в Ве­не­ции), где, «усы­п­ляя» вни­ма­ние зри­те­ля мо­но­тон­ны­ми аб­ст­ракт­ны­ми диа­ло­га­ми о судь­бах ми­ро­вой куль­ту­ры, до­би­вал­ся эф­фек­та взры­ва­ми вне­зап­ной экс­прес­сии. Ста­рей­ший из по­лу­чив­ших ми­ро­вое при­зна­ние ре­жис­сё­ров начала XXI века, Оливейра из­брал свои­ми главными те­ма­ми ико­но­бор­че­ст­во, связь бо­же­ст­вен­но­го и дья­воль­ско­го, крах нац. ми­фо­ло­гий, лю­бов­ные фру­ст­ра­ции, ме­лан­хо­лию ста­рос­ти, ды­ха­ние смер­ти, от­но­ше­ния искусства и жиз­ни. При этом в его филь­мах мно­го экс­цен­трического юмо­ра. Так, в фильме «До­ли­на Ав­раа­ма» (1993) па­фос­ный мо­но­лог о за­ка­те западной ци­ви­ли­за­ции пре­ры­ва­ет­ся втор­же­ни­ем кош­ки, ко­то­рую чья-то не­ви­ди­мая ру­ка вбра­сы­ва­ет в про­стран­ст­во кад­ра; в но­вел­ле «Един­ст­вен­ная встре­ча» (ки­но­аль­ма­нах к 60-й го­дов­щи­не Канн­ско­го фес­ти­ва­ля «У ка­ж­до­го своё ки­но», 2007) встре­ча Н.С. Хру­щё­ва с па­пой Ио­ан­ном XXIII сти­ли­зо­ва­на под чёр­но-бе­лый не­мой скетч и оз­ву­че­на му­зы­кой Э. Са­ти. С середины 1990-х годов ме­сто ма­ло­из­вест­ных пор­тугальских ак­тё­ров, ко­то­рых Оливейра обыч­но за­ни­мал в сво­их кар­ти­нах, за­ня­ли звёз­ды ми­ро­вой ве­ли­чи­ны: К. Де­нёв и Дж. Мал­ко­вич («Мо­на­стырь», 1995), М. Ма­ст­ро­ян­ни («Пу­те­ше­ст­вие к на­ча­лу ми­ра», 1997) и др. Сре­ди других филь­мов: «Я воз­вра­ща­юсь до­мой» (2001), «Кра­са­ви­ца на­все­гда» (2006), «Хри­сто­фор Ко­лумб - за­гад­ка» (2007), «Стран­ный слу­чай Ан­же­ли­ки» (2010), «Ге­бо и тень» (2012). Пре­мии за вклад в ки­но­ис­кус­ст­во: Мкф в Ве­не­ции (1985, 2004), Мкф в Ло­кар­но (1992), Мкф в Бер­ли­не (2009).