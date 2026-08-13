Оливáрес, Гаспар де Гусман-и-Пиментель Ривера-и-Веласко де Товар, граф-герцог Оливарес
Оливáрес (исп. Olivares), Гаспар де Гусман-и-Пиментель Ривера-и-Веласко де Товар, граф-герцог Оливарес (06.01.1587, Рим — 22.07.1645, Торо) — испанский государственный деятель. Принадлежал к боковой ветви одного из знатнейших родов Испании. Учился в Саламанкском университете; будучи младшим сыном в семье, готовился к духовной карьере. После смерти старших братьев и отца унаследовал в 1607 титул графа О. В 1615 получил должность при дворе наследного принца, приобрел на него влияние. Когда в 1621 принц взошел на трон под именем Филипп IV, О. стал грандом Испании (1621), герцогом Санлукар ла Майор (1625), при этом сохранив титул графа, получил ключевые придворные должности, приобрел огромные богатства. С 1622 являлся ближайшим доверенным лицом и советником короля (valido). В 1622–1643, действуя от имени короля (официально не занимая государственных должностей), играл ключевую роль в управлении Испанской монархией и определении ее внешней политики. Придя к власти, О. проводил реформы, направленные на восстановление могущества Испании, подорванного вследствие сокращения населения, упадка экономики и внешнеполитических неудач. О. принял меры для предотвращения убыли населения, ввел законы против роскоши, привлек к суду за коррупцию некоторых должностных лиц, пытался упорядочить налоги, прекратить порчу монеты, обуздать инфляцию, заинтересовать дворянство военной службой, а податное сословие — предпринимательством, поощрять торговлю и земледелие. Главными целями О. стали объединение разрозненных частей Испанской монархии в единое централизованное государство, унификация управления, законов, военной и налоговой системы ее окраин по образцу Кастилии, что требовало отмены их вольностей и привилегий. В 1626 О. выдвинул проект приведения норм набора в армию и сбора налогов на ее содержание в соответствие с ресурсами каждой из частей монархии (так называемый Военный союз, Unión de Armas). Однако в условиях растущих тягот военного времени (Испания активно участвовала в Тридцатилетней войне 1618–1648) реформы О. вызвали сопротивление и были реализованы лишь частично. Военные и политические неудачи конца 1630‑х — начала 1640‑х, особенно отделение Португалии и начало восстания в Каталонии (1640), вызвали отставку О. в 1643. Умер в опале. Как и его противник Ришелье, О. был крупным теоретиком абсолютизма (например, в памятной записке королю «Большой мемориал», 1624). Известен своим меценатством, покровительствовал Д. Веласкесу.
Соч.: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares. Vol. 1. T. 1–2 / Ed. J. H. Elliott, J. F. de la Peña. Madrid, 2013; Vol. 2 / Ed. J. H. Elliott, F. Negredo del Cerro. Madrid, 2021.
Лит.: Marañón G. El conde-duque de Olivares. Madrid, 1980; Elliott J. H. The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline. New Haven (Сt.), 1986; Rivero Rodríguez M. El conde duque de Olivares. La búsqueda de la privanza perfecta. Madrid, 2017. В. А. Ведюшкин.