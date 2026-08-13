Оливáрес, Гаспар де Гусман-и-­Пиментель Ривера-и-­Веласко де Товар, граф-герцог Оливарес

Оливáрес ( исп . Olivares) , Гаспар де Гусман-и-­Пиментель Ривера-и-­Веласко де Товар, граф-герцог Оливарес (06.01.1587, Рим — 22.07.1645, Торо) — испанский государственный деятель. Принадлежал к боковой ветви одного из знатнейших родов Испании. Учился в Саламанкском университете; будучи младшим сыном в семье, готовился к духовной карьере. После смерти старших брать­ев и отца унаследовал в 1607 титул графа О. В 1615 получил должность при дворе наследного принца, при­обрел на него влияние. Когда в 1621 принц взошел на трон под именем Филипп IV , О. стал грандом Испании (1621), герцогом Санлукар ла Майор (1625), при этом сохранив титул графа, получил ключевые придворные должности, приобрел огромные богатства. С 1622 являлся ближайшим доверенным лицом и советником короля (valido). В 1622–1643, действуя от имени короля (официально не занимая государственных должностей), играл ключевую роль в управлении Испанской монархией и определении ее внешней политики. Придя к власти, О. проводил реформы, направленные на восстановление могущества Испании, подорванного вследствие сокращения населения, упадка экономики и внешнеполитических неудач. О. принял меры для предотвращения убыли населения, ввел законы против роскоши, привлек к суду за коррупцию некоторых должностных лиц, пытался упорядочить налоги, прекратить порчу монеты, обуздать инфляцию, заинтересовать дворянство военной службой, а податное сословие — предпринимательством, поощрять торговлю и земледелие. Главными целями О. стали объединение разрозненных частей Испанской монархии в единое централизованное государство, унификация управления, законов, военной и налоговой системы ее окраин по образцу Кастилии , что требовало отмены их вольностей и привилегий. В 1626 О. выдвинул проект приведения норм набора в армию и сбора налогов на ее содержание в соответствие с ресурсами каждой из частей монархии (так называемый Военный союз, Unión de Armas). Однако в условиях растущих тягот военного времени (Испания активно участвовала в Тридцатилетней вой­не 1618–1648 ) реформы О. вызвали сопротивление и были реализованы лишь частично. Военные и политические неудачи конца 1630‑х — начала 1640‑х, особенно отделение Португалии и начало восстания в Каталонии (1640), вызвали отставку О. в 1643. Умер в опале. Как и его противник Ришелье , О. был крупным теоретиком абсолютизма (например, в памятной записке королю «Большой мемориал», 1624). Известен своим меценатством, покровительствовал Д. Веласкесу.

Соч. : Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares. Vol. 1. T. 1–2 / Ed. J. H. Elliott, J. F. de la Peña. Madrid, 2013; Vol. 2 / Ed. J. H. Elliott, F. Negredo del Cerro. Madrid, 2021.

Лит. : Marañón G. El conde-­duque de Olivares. Madrid, 1980; Elliott J. H. The Count-­Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline. New Haven (Сt.), 1986; Rivero Rodríguez M. El conde duque de Olivares. La búsqueda de la privanza perfecta. Madrid, 2017. В. А. Ведюшкин.