ОЛИВАРЕС ГАСПАР ДЕ ГУСМАН
ОЛИВАРЕС ГАСПАР ДЕ ГУСМАН - испанский государственный деятель, граф-герцог.
Принадлежал к боковой ветви одного из знатнейших родов Испании. Детство провёл в Италии, где его отец был послом, а затем вице-королём. Оливарес готовился к духовной карьере, учился в Саламанкском университете. После смерти старших братьев и отца получил в 1607 году титул графа Оливареса. В 1615 году назначен на должность при дворе наследного принца, будущего испанского короля Филиппа IV, имел на него большое влияние. После воцарения в 1621 году Филиппа IV Оливарес сделал быструю карьеру: гранд Испании (1621), герцог Санлукар ла Майор (1625). В 1622 году Оливарес стал ближайшим доверенным лицом и советником короля (valido). В 1621 - начале 1643 годах, действуя от имени короля (официально не занимал никаких должностей), играл ключевую роль в управлении Испанской монархией и определении её внешней политики.
Оливарес инициировал проведение ряда реформ, направленных на восстановление былого величия Испанской монархии, подорванного вследствие сокращения населения и падения экономической активности. В первые годы своего пребывания у власти Оливарес сумел ограничить коррупцию и сократить рост чиновничьих и придворных должностей. Он принял меры с целью предотвращения убыли населения, утвердил законы против роскоши, привлёк к ответственности наиболее коррумпированных чиновников Филиппа III (включая герцога Лерму). Оливарес пытался упорядочить налоговую политику, прекратить порчу монеты, обуздать инфляцию, заинтересовать дворянство военной службой, а податное сословие - предпринимательством, привлечь переселенцев на пустующие земли и создать своего рода ссудные банки для поощрения торговли и земледелия. Главными целями Оливареса стали объединение разрозненных частей Испанской монархии в единое централизованное государство, унификация управления, законодательства, военной и налоговой системы её окраин по кастильскому образцу, что требовало отмены вольностей и привилегий отдельных областей и провинций. Одно из важнейших звеньев программы реформ Оливареса - обнародование в 1626 году проекта (так называемого Военного союза) о приведении нормы набора в армию и сбора налогов на её содержание в соответствие с численностью населения каждой из частей Испанской монархии.
В условиях растущих тягот военного времени (Испания участвовала в Тридцатилетней войне 1618-1648 годов) попытки реформ Оливареса вызвали ожесточённое сопротивление и не были воплощены в жизнь. Военные и политические неудачи конца 1630-х - начала 1640-х годов, и прежде всего отделение Португалии и начало восстания в Каталонии (1640), подорвали положение Оливареса. Зависть и ненависть аристократии вызывали также неограниченные властные полномочия фаворита, его титулы и огромные богатства. В январе 1643 года Оливарес был отправлен королём в отставку.
Оливарес считается крупным теоретиком испанского абсолютизма. Свои взгляды он формулировал в мемориалах (памятных записках) к королю, наиболее важный из которых - «Большой мемориал» (1624) - описывает социальную структуру Испании, основные институты монархии и инструменты управления ею. Оливарес известен также своим меценатством; он собрал огромную библиотеку, покровительствовал Д. Веласкесу.
Сочинения:
Memoriales y cartas / Ed. J. H. Elliott, J. F. de la Peña. Madrid, 1978–1980. Vol. 1–2.