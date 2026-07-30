ОЛИВАРЕС ГАСПАР ДЕ ГУСМАН

ОЛИВАРЕС ГАСПАР ДЕ ГУСМАН - испанский государственный дея­тель, граф-гер­цог.

При­над­ле­жал к бо­ко­вой вет­ви од­но­го из знат­ней­ших ро­дов Ис­па­нии. Дет­ст­во про­вёл в Ита­лии, где его отец был по­слом, а за­тем ви­це-ко­ро­лём. Оливарес го­то­вил­ся к ду­хов­ной карь­е­ре, учил­ся в Са­ла­манк­ском университете. По­сле смер­ти стар­ших брать­ев и от­ца по­лу­чил в 1607 году ти­тул гра­фа Оливареса. В 1615 году на­зна­чен на долж­ность при дво­ре на­след­но­го прин­ца, бу­ду­ще­го испанского ко­ро­ля Фи­лип­па IV , имел на не­го боль­шое влия­ние. По­сле во­ца­ре­ния в 1621 году Фи­лип­па IV Оливарес сде­лал бы­ст­рую карь­е­ру: гранд Ис­па­нии (1621), гер­цог Сан­лу­кар ла Май­ор (1625). В 1622 году Оливарес стал бли­жай­шим до­ве­рен­ным ли­цом и со­вет­ни­ком ко­ро­ля (valido). В 1621 - начале 1643 годах, дей­ст­вуя от име­ни ко­ро­ля (офи­ци­аль­но не за­ни­мал ни­ка­ких долж­но­стей), иг­рал клю­че­вую роль в управ­ле­нии Испанской мо­нар­хи­ей и оп­ре­де­ле­нии её внеш­ней по­ли­ти­ки.

Оливарес ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние ря­да ре­форм, на­прав­лен­ных на вос­ста­нов­ле­ние бы­ло­го ве­ли­чия Испанской мо­нар­хии, по­до­рван­но­го вслед­ст­вие со­кра­ще­ния на­се­ления и па­де­ния эко­но­мической ак­тив­но­сти. В пер­вые го­ды сво­его пре­бы­ва­ния у вла­сти Оливарес су­мел ог­ра­ни­чить кор­руп­цию и со­кра­тить рост чи­нов­ничь­их и при­двор­ных долж­но­стей. Он при­нял ме­ры с це­лью пре­дот­вра­ще­ния убы­ли на­се­ления, ут­вер­дил за­ко­ны про­тив рос­ко­ши, при­влёк к от­вет­ст­вен­но­сти наи­бо­лее кор­рум­пи­ро­ван­ных чи­нов­ни­ков Фи­лип­па III (вклю­чая гер­цо­га Лер­му). Оливарес пы­тал­ся упо­ря­до­чить на­ло­го­вую по­ли­ти­ку, пре­кра­тить пор­чу мо­не­ты, обуз­дать ин­фля­цию, за­ин­те­ре­со­вать дво­рян­ст­во во­енной служ­бой, а по­дат­ное со­сло­вие - пред­при­ни­ма­тель­ст­вом, при­влечь пе­ре­се­лен­цев на пус­тую­щие зем­ли и соз­дать сво­его ро­да ссуд­ные бан­ки для по­ощ­ре­ния тор­гов­ли и зем­ле­де­лия. Главными це­ля­ми Оливареса ста­ли объ­е­ди­не­ние раз­роз­нен­ных час­тей Испанской мо­нар­хии в еди­ное цен­тра­ли­зо­ван­ное го­су­дар­ст­во, уни­фи­ка­ция управ­ле­ния, за­ко­но­да­тель­ст­ва, во­енной и на­ло­го­вой сис­те­мы её ок­ра­ин по кас­тиль­ско­му об­раз­цу, что тре­бо­ва­ло от­ме­ны воль­но­стей и при­ви­ле­гий отдельных об­лас­тей и про­вин­ций. Од­но из важ­ней­ших звень­ев про­грам­мы ре­форм Оливареса - об­на­ро­до­ва­ние в 1626 году про­ек­та (так называемого Военного сою­за) о при­ве­де­нии нор­мы на­бо­ра в ар­мию и сбо­ра на­ло­гов на её со­дер­жа­ние в со­от­вет­ст­вие с чис­лен­но­стью на­се­ле­ния ка­ж­дой из час­тей Испанской мо­нар­хии.

В ус­ло­ви­ях рас­ту­щих тя­гот во­енного вре­ме­ни (Ис­па­ния уча­ст­во­ва­ла в Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618-1648 годов) по­пыт­ки ре­форм Оливареса вы­зва­ли ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние и не бы­ли во­пло­ще­ны в жизнь. Во­енные и по­ли­тические не­уда­чи конца 1630-х - начала 1640-х годов, и пре­ж­де все­го от­де­ле­ние Пор­ту­га­лии и на­ча­ло вос­ста­ния в Ка­та­ло­нии (1640), по­дор­ва­ли по­ло­же­ние Оливареса. За­висть и не­на­висть ари­сто­кра­тии вы­зы­ва­ли так­же не­ог­ра­ни­чен­ные вла­ст­ные пол­но­мо­чия фа­во­ри­та, его ти­ту­лы и ог­ром­ные бо­гат­ст­ва. В январе 1643 года Оливарес был от­прав­лен ко­ро­лём в от­став­ку.

Оливарес счи­та­ет­ся круп­ным тео­ре­ти­ком испанского аб­со­лю­тиз­ма. Свои взгля­ды он фор­му­ли­ро­вал в ме­мо­риа­лах (па­мят­ных за­пис­ках) к ко­ро­лю, наи­бо­лее важ­ный из кото­рых - «Боль­шой ме­мо­ри­ал» (1624) - опи­сы­ва­ет со­ци­аль­ную струк­ту­ру Ис­пании, основные ин­сти­ту­ты мо­нар­хии и ин­ст­ру­мен­ты управ­ле­ния ею. Оливарес из­вес­тен так­же сво­им ме­це­нат­ст­вом; он со­брал ог­ром­ную биб­лио­те­ку, по­кро­ви­тель­ст­во­вал Д. Ве­ла­ске­су.

Сочинения:

Memoriales y cartas / Ed. J. H. Elliott, J. F. de la Peña. Madrid, 1978–1980. Vol. 1–2.