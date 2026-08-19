ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - в Древней Греции, самые авторитетные общегреческие религиозные празднества и спортивные состязания.
Проводились 1 раз в 4 года в честь Зевса Олимпийского в Олимпии (Элида, северо-западная часть Пелопоннеса). Мифологическая традиция приписывает основание Олимпийских игр Гераклу Идейскому (одному из пяти братьев, охранявших младенца Зевса), самому Зевсу (после победы над Кроносом), Пелопу (победившему Эномая), Гераклу (сыну Зевса, одержавшему победу над Авгием) и некоторым другим мифологическим героям. Согласно исторической традиции, Олимпийские игры были «возобновлены» в 776 году до н. э. элейцем Ифитом и спартанцем Ликургом, которые составили договор об экехейрии - священном перемирии, объявляемом на время подготовки и проведения Олимпийских игр. Этот договор был вырезан на бронзовом диске, хранившемся в Олимпии. Контроль над Олимпийским святилищем и организацию Олимпийских игр осуществлял полис Элида. К участию в Олимпийских играх допускались только полноправные граждане греческих полисов (позднее в играх участвовали также римляне).
Олимпийские игры начинались в первое полнолуние после летнего солнцестояния и продолжались 5 дней. Первый день был посвящён жертвоприношениям и другим религиозным действиям. Атлеты, их отцы и братья, а также учителя гимнастики (тренеры) перед статуей Зевса в булевтерии приносили клятву не нарушать обычаев и законов Олимпийских игр. В последующие три дня проходили спортивные состязания. К беговым дисциплинам относились: бег на стадий (олимпийский стадий был равен чуть более 192 м), двойной бег, длинный бег, гоплитодромос [бег в боевых доспехах (шлем, поножи, щит); затем этот вид бега осуществлялся только со щитом]. Единоборства были представлены борьбой, кулачным боем, панкратионом (состязание, сочетающее борьбу и кулачный бой с использованием удушающих и болевых приёмов). Проводились также состязания в пентатлоне (пятиборье: бег, прыжки в длину, метание копья и диска, борьба). На Олимпийском ипподроме проходили состязания колесниц и скачки верхом на лошадях. Программа Олимпийских игр иногда изменялась. Состязания проводились в двух возрастных категориях: мужчины и мальчики. За ходом соревнований следили специально выбранные из числа граждан Элиды судьи - элланодики; в разное время их было от 2 до 12 человек. В последний день проходило награждение победителей Олимпийских игр - олимпиоников венком из ветвей дикой маслины, после торжественного жертвоприношения организаторы игр приглашали победителей на пир. Олимпионики пользовались уважением по всей Греции, а в родных полисах они получали различные привилегии и могли реализовать свою популярность, например в политической жизни. Со 2-й половины VI века до н. э. победители Олимпийских игр получили право устанавливать в Олимпии статуи с соответствующей надписью в память о своей победе. Статуи атлетов-победителей создавали лучшие скульпторы Греции (Мирон, Поликлет, Лисипп и др.); греческие поэты (Пиндар и др.) прославляли их победы в специально написанных по этому случаю одах. Самым почётным было победить на всех четырёх общегреческих соревнованиях (кроме О. и., общегреческий статус имели ещё Истмийские игры, Немейские игры и Пифийские игры) в течение четырёхлетнего цикла; таких победителей называли периодониками. Олимпийские игры привлекали к себе десятки тысяч зрителей со всего Средиземноморья и Причерноморья. Во время Олимпийских игр перед зрителями выступали ораторы, философы, поэты. Женщины на Олимпийские игры не допускались. Греческий историк Тимей в начале III века до н. э. предложил счёт по Олимпиадам в качестве основы общегреческой хронологии. Олимпийские игры проводились почти до конца IV века н. э., пока не были запрещены римским императором Феодосием I, как и все остальные языческие культы. В 1896 году Олимпийские игры были возобновлены по инициативе П. де Кубертена. Исследования по различным проблемам спорта в Древнем мире, включая Олимпийские игры, публикуются в ежегодном журнале «Nikephoros» (с 1988 года).