ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ

ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ - сбор­ник ус­тав­ных до­ку­мен­тов Ме­ж­ду­на­род­но­го олим­пий­ско­го ко­ми­те­та по во­про­сам олим­пий­ско­го дви­же­ния (главные це­ли, по­ло­же­ния, пра­ви­ла ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­ния Олим­пий­ских игр и др.).

Прин­ци­пы олимпийской хартии пред­ло­же­ны П. де Ку­бер­те­ном и ут­вер­жде­ны Ме­ж­ду­народным спор­тив­ным кон­грес­сом (Па­риж, июнь 1894 года), при­няв­шим ре­ше­ния об ор­га­ни­за­ции современных Олим­пий­ских игр и соз­да­нии МОК. Впо­след­ст­вии в олимпийскую хартию вне­сён ряд до­пол­не­ний и уточ­не­ний, со­став­ле­ны разъ­яс­не­ния, ин­ст­рук­ции (по­след­няя редакция - 2011 год), од­на­ко главные по­ло­же­ния олимпийской хартии, раз­ра­бо­тан­ные Ку­бер­те­ном, су­ще­ст­вен­но не из­ме­ни­лись.

Олимпийская хартия (в 1972-1978 годах «Олим­пий­ские пра­ви­ла») со­сто­ит из пя­ти глав, ко­то­рые по­свя­ще­ны: олим­пий­ско­му дви­же­нию; Ме­ж­ду­народному олим­пий­ско­му комитету; ме­ж­ду­народным спор­тив­ным фе­де­ра­ци­ям; национальным олимпий­ским комитетам; Олим­пий­ским иг­рам.

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