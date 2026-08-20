ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ
ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ - сборник уставных документов Международного олимпийского комитета по вопросам олимпийского движения (главные цели, положения, правила организации и проведения Олимпийских игр и др.).
Принципы олимпийской хартии предложены П. де Кубертеном и утверждены Международным спортивным конгрессом (Париж, июнь 1894 года), принявшим решения об организации современных Олимпийских игр и создании МОК. Впоследствии в олимпийскую хартию внесён ряд дополнений и уточнений, составлены разъяснения, инструкции (последняя редакция - 2011 год), однако главные положения олимпийской хартии, разработанные Кубертеном, существенно не изменились.
Олимпийская хартия (в 1972-1978 годах «Олимпийские правила») состоит из пяти глав, которые посвящены: олимпийскому движению; Международному олимпийскому комитету; международным спортивным федерациям; национальным олимпийским комитетам; Олимпийским играм.