ОЛИМПИЯ, США

ОЛИМПИЯ - го­род на За­па­де США, административный центр шта­та Ва­шинг­тон.

Население 47,8 тысяч человек (2013; в том числе 5,8% - вы­ход­цы из стран Азии). Рас­по­ло­жен на южном по­бе­ре­жье бух­ты Бадд ти­хо­оке­ан­ско­го залива Пьюд­жет-Са­унд, в 75 км к юго-за­па­ду от Си­эт­ла. Вхо­дит в со­став мет­ро­по­ли­тен­ско­го ареа­ла Си­эт­ла (Си­этл - Та­ко­ма - Бель­вю). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Свя­зан железнодорожной ли­ни­ей с Се­ве­ро-Ти­хо­оке­ан­ской железнодорожной ма­ги­стра­лью. Мор­ской порт. Авиа­пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют­ся че­рез ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Бо­инг-Филд/ Кинг-Ка­ун­ти в Си­эт­ле и ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт Олим­пия (в 7 км к югу от цен­тра го­ро­да).

До на­ча­ла ев­ропейской ко­ло­ни­за­ции на тер­ри­то­рии современной Олимпии про­жи­ва­ли са­ли­ши. В 1792 году она бы­ла ис­сле­до­ва­на экс­пе­ди­цией Дж. Ван­ку­ве­ра, в 1830-х годах - экс­пе­ди­ци­ей Гуд­зо­но­ва за­ли­ва ком­па­нии 1670 года, ос­но­вав­шей форт Нис­ку­ал­ли (1833-1869), в 1841 году - экс­пе­ди­ци­ей Ч. Уил­кса. По­сто­ян­ное по­се­ле­ние американских ко­ло­ни­стов воз­ник­ло во 2-й половине 1840-х годов, в 1850 году по­лу­чи­ло современное название (по рас­по­ло­жен­ным к се­ве­ру Олим­пий­ским го­рам). С 1852 года административный центр округа Тер­стон Тер­ри­то­рии Оре­гон, с 1853 года административный центр Тер­ри­то­рии Ва­шинг­тон (штат с 1889 года). В 1878 году со­еди­нён уз­ко­ко­лей­ной железной дорогой с Те­ни­но, в 1882 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. Во 2-й половине XIX века ос­но­ву эко­но­ми­ки со­став­ля­ли лов ры­бы и уст­риц, де­ре­во­об­ра­бот­ка, с 1-й половины XX века по­лу­чи­ли раз­ви­тие су­до­строе­ние, про­изводство кон­сер­ви­ро­ван­ных фрук­тов и пи­ва, пор­то­вое хо­зяй­ст­во (вы­воз главным образом уг­ля и сельскохозяйственной про­дук­ции). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны многие государственные уч­ре­ж­де­ния пе­ре­мес­ти­лись в Си­этл, но ре­ше­ни­ем Вер­хов­но­го су­да шта­та Ва­шинг­тон в 1954 году они бы­ли воз­вра­ще­ны в Олимпию, что спо­соб­ст­во­ва­ло (на­ря­ду со строи­тель­ст­вом в 1957 году ав­то­ма­ги­ст­ра­ли на западном по­бе­ре­жье США) раз­ви­тию го­ро­да. Во 2-й половине XX века на­блю­дал­ся при­ток внутренних ми­гран­тов; зна­чительная часть на­се­ле­ния со­ста­ви­ли государственные слу­жа­щие и во­ен­но­слу­жа­щие. В 1962 году по­стра­дал от ура­га­на, в 1949, 1965, 2001 годах - от зем­ле­тря­се­ний.

Пла­ни­ров­ка цен­тра Олимпии сло­жи­лась в 1860-е годы. Сре­ди ста­рей­ших по­стро­ек - особ­ня­ки Би­ге­лоу (1854-1860; ны­не му­зей), У. Уай­та (1887-1893) и Шмид­та (1904), ста­рое зда­ние Ка­пи­то­лия шта­та Ва­шинг­тон в нео­ро­ман­ском сти­ле (1890-1892, архитектор У. Ри­чи), дом гу­бер­на­то­ра в фор­мах ге­ор­ги­ан­ско­го сти­ля (1908), жен­ский клуб (дом А. Стю­ар­та; 1908, оба ар­хитектурных бю­ро «Russell and Babcock»). Так­же в ис­то­рическом цен­тре рас­по­ло­же­ны не­о­клас­си­ци­стический административный ком­плекс (Храм пра­во­су­дия, 1913-1930; Ка­пи­то­лий шта­та Ва­шинг­тон, 1922-1928, ар­хи­тек­то­ры У. Уайл­дер, Г. Уайт), Ар­се­нал в сти­ле ар де­ко (1938, ар­хи­тек­то­ры Дж. Во­леб, Р. Бо­рек), особ­няк К. Лор­да (му­зей административного цент­ра шта­та; 1923, архитектор Во­леб). Сре­ди со­ору­же­ний конца XX - начала XXI веков - Ме­мо­ри­ал ве­те­ра­нам вой­ны во Вьет­на­ме (1986-1987, архитектор К. Снай­дер), Мост друж­бы Олим­пия-Яси­ро (2004).

С середины 1960-х годов Олимпия раз­ви­ва­ет­ся как круп­ный ре­гио­наль­ный центр об­ра­зо­вания и куль­ту­ры. Сре­ди ву­зов: университет Святого Мар­ти­на (1895; в восточном при­го­ро­де Лей­си), об­щественные кол­лед­жи Са­ут-Пью­джет-Са­унд (1962), Эвер­грин (1967). Му­зеи: шта­та Ва­шинг­тон (1941), дет­ский (1987). Центр современного искусства и парк скульп­ту­ры (1998; в Те­ни­но). Те­ат­ры: «Ма­лый те­атр» (1939; шоу, ко­ме­дии и др.), «Ар­ти­сты Олим­пии» (экс­пе­ри­мен­таль­ный, 2003), «Се­мей­ный Олим­пии» (дет­ский, 2006). Сим­фо­нический ор­кестр. Про­во­дят­ся мно­го­численные фес­ти­ва­ли (в том числе еже­год­ный фес­ти­валь ки­но­филь­мов) и городские празд­ни­ки.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (92,2% ВРП, 2009), в том числе административные, фи­нан­со­вые, транс­порт­но-ло­ги­стические, ин­но­ва­ци­он­но-тех­но­ло­гические, ту­ри­стические, раз­вле­ка­тель­ные (вклю­чая игор­ный биз­нес) ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние и др. На­ли­чие раз­ви­той ин­фра­струк­ту­ры, вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­рованных кад­ров и от­но­си­тель­но не­вы­со­кие це­ны на не­дви­жи­мость спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ме­ще­нию в Олимпии штаб-квар­тир вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных ком­па­ний, в том числе «Univera» (био­тех­но­ло­гии), «Reach One» (ин­тер­нет-ус­лу­ги) и «Tran­s­act» (тран­зак­ции по кре­дит­ным кар­там). Морской тор­го­вый порт спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на об­ра­бот­ке лес­ных гру­зов. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности (2,8% ВРП): де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, пи­ще­вая, ма­ши­но­строе­ние (производство обо­ру­до­ва­ния для цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности, де­та­лей ав­то­мо­би­лей и железнодорожного под­виж­но­го со­ста­ва, ме­тал­лических кон­тей­не­ров), хи­ми­че­ская (из­де­лия из пла­ст­масс). Про­изводство боль­ших иг­ру­шек для пар­ков и дет­ских пло­ща­док.

К се­ве­ро-за­па­ду от Олимпии - национальный парк Олимпик.

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