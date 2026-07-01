ОЛИМПИЯ, США
ОЛИМПИЯ - город на Западе США, административный центр штата Вашингтон.
Население 47,8 тысяч человек (2013; в том числе 5,8% - выходцы из стран Азии). Расположен на южном побережье бухты Бадд тихоокеанского залива Пьюджет-Саунд, в 75 км к юго-западу от Сиэтла. Входит в состав метрополитенского ареала Сиэтла (Сиэтл - Такома - Бельвю). Узел автомобильных дорог. Связан железнодорожной линией с Северо-Тихоокеанской железнодорожной магистралью. Морской порт. Авиаперевозки осуществляются через международный аэропорт Боинг-Филд/ Кинг-Каунти в Сиэтле и региональный аэропорт Олимпия (в 7 км к югу от центра города).
До начала европейской колонизации на территории современной Олимпии проживали салиши. В 1792 году она была исследована экспедицией Дж. Ванкувера, в 1830-х годах - экспедицией Гудзонова залива компании 1670 года, основавшей форт Нискуалли (1833-1869), в 1841 году - экспедицией Ч. Уилкса. Постоянное поселение американских колонистов возникло во 2-й половине 1840-х годов, в 1850 году получило современное название (по расположенным к северу Олимпийским горам). С 1852 года административный центр округа Терстон Территории Орегон, с 1853 года административный центр Территории Вашингтон (штат с 1889 года). В 1878 году соединён узкоколейной железной дорогой с Тенино, в 1882 году получил статус города. Во 2-й половине XIX века основу экономики составляли лов рыбы и устриц, деревообработка, с 1-й половины XX века получили развитие судостроение, производство консервированных фруктов и пива, портовое хозяйство (вывоз главным образом угля и сельскохозяйственной продукции). После 2-й мировой войны многие государственные учреждения переместились в Сиэтл, но решением Верховного суда штата Вашингтон в 1954 году они были возвращены в Олимпию, что способствовало (наряду со строительством в 1957 году автомагистрали на западном побережье США) развитию города. Во 2-й половине XX века наблюдался приток внутренних мигрантов; значительная часть населения составили государственные служащие и военнослужащие. В 1962 году пострадал от урагана, в 1949, 1965, 2001 годах - от землетрясений.
Планировка центра Олимпии сложилась в 1860-е годы. Среди старейших построек - особняки Бигелоу (1854-1860; ныне музей), У. Уайта (1887-1893) и Шмидта (1904), старое здание Капитолия штата Вашингтон в неороманском стиле (1890-1892, архитектор У. Ричи), дом губернатора в формах георгианского стиля (1908), женский клуб (дом А. Стюарта; 1908, оба архитектурных бюро «Russell and Babcock»). Также в историческом центре расположены неоклассицистический административный комплекс (Храм правосудия, 1913-1930; Капитолий штата Вашингтон, 1922-1928, архитекторы У. Уайлдер, Г. Уайт), Арсенал в стиле ар деко (1938, архитекторы Дж. Волеб, Р. Борек), особняк К. Лорда (музей административного центра штата; 1923, архитектор Волеб). Среди сооружений конца XX - начала XXI веков - Мемориал ветеранам войны во Вьетнаме (1986-1987, архитектор К. Снайдер), Мост дружбы Олимпия-Ясиро (2004).
С середины 1960-х годов Олимпия развивается как крупный региональный центр образования и культуры. Среди вузов: университет Святого Мартина (1895; в восточном пригороде Лейси), общественные колледжи Саут-Пьюджет-Саунд (1962), Эвергрин (1967). Музеи: штата Вашингтон (1941), детский (1987). Центр современного искусства и парк скульптуры (1998; в Тенино). Театры: «Малый театр» (1939; шоу, комедии и др.), «Артисты Олимпии» (экспериментальный, 2003), «Семейный Олимпии» (детский, 2006). Симфонический оркестр. Проводятся многочисленные фестивали (в том числе ежегодный фестиваль кинофильмов) и городские праздники.
Основа городской экономики - сфера услуг (92,2% ВРП, 2009), в том числе административные, финансовые, транспортно-логистические, инновационно-технологические, туристические, развлекательные (включая игорный бизнес) услуги, оптовая и розничная торговля, образование и др. Наличие развитой инфраструктуры, высококвалифицированных кадров и относительно невысокие цены на недвижимость способствовали размещению в Олимпии штаб-квартир высокотехнологичных компаний, в том числе «Univera» (биотехнологии), «Reach One» (интернет-услуги) и «Transact» (транзакции по кредитным картам). Морской торговый порт специализируется на обработке лесных грузов. Ведущие отрасли промышленности (2,8% ВРП): деревообрабатывающая, пищевая, машиностроение (производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, деталей автомобилей и железнодорожного подвижного состава, металлических контейнеров), химическая (изделия из пластмасс). Производство больших игрушек для парков и детских площадок.
К северо-западу от Олимпии - национальный парк Олимпик.