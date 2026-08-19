ОЛИМПИАДА
ОЛИМПИАДА - в Древней Греции 4-летний период между двумя последовательными Олимпийскими играми.
Счёт времени по Олимпиадам был введён около 264 года до н. э. историком Тимеем. Началом первой Олимпиады считается 776 до н. э. (с этого времени велись списки победителей в Олимпийских играх). Летосчислением по Олимпиадам пользовались Полибий, Диодор Сицилийский, Дионисий Галикарнасский и другие античные авторы. Счёт Олимпиады ведётся независимо от проведения Олимпийских игр. Бытует употребление слова «олимпиада» в значении «Олимпийские игры».
2) Командное первенство мира по шахматам, проводимое Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), смотри Всемирные шахматные олимпиады.
3) В 1920-1940-е годы распространённое название конкурсов, смотров художественной самодеятельности, народного творчества. Например, с 1927 года в Ленинграде по инициативе и под управлением дирижёра И.В. Немцова проходили музыкальные Олимпиады (число их участников достигало 100 тысяч человек); устраивались всесоюзные музыкальные Олимпиады художественной самодеятельности (1-я в 1932 году в Москве). В 1930 году (15.06-11.07) в Москве проходила Всесоюзная олимпиада театров и искусства народов СССР. В 1956 году в Париже состоялась Международная хоровая олимпиада. В 1995-2001 годах проведены три Всемирные театральные Олимпиады: в Греции (Дельфы, 1995), Японии (Сидзуока, 1999), России (Москва, 2001).
4) Соревнования учащихся на лучшее выполнение определённых заданий в к.-л. области знаний. В СССР первая (математическая) Олимпиада школьников состоялась в 1934 году в Ленинграде. С 1930-х годов школьные математические Олимпиады стали традиционными. С 1960-х годов проводятся городские, районные, областные, республиканские Олимпиады учащихся 5-10-х классов по физике, химии, биологии и другим предметам школьной программы, а также международным Олимпиадам выпускников школ. Олимпиада - одна из наиболее эффективных форм внеклассной и внешкольной работы, способствует повышению интереса учащихся к знаниям, развитию их способностей, профессиональной ориентации, позволяет выявить и рекомендовать наиболее способных в институты, университеты, академии (с этой целью Олимпиады для старшеклассников и абитуриентов проводят и вузы), содействует укреплению связи общеобразовательной школы с вузами. Победители и призёры Олимпиад школьников получают льготы при поступлении в вуз, соответствующий профилю олимпиады.