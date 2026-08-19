ОЛИМПИАДА

ОЛИМПИАДА - в Древ­ней Гре­ции 4-лет­ний пе­ри­од ме­ж­ду дву­мя по­сле­дова­тель­ны­ми Олим­пий­ски­ми иг­ра­ми .

Счёт вре­ме­ни по Олимпиадам был вве­дён около 264 года до н. э. ис­то­ри­ком Ти­ме­ем. На­ча­лом пер­вой Олимпиады счи­та­ет­ся 776 до н. э. (с это­го вре­ме­ни ве­лись спи­ски по­бе­ди­те­лей в Олим­пий­ских иг­рах). Ле­то­счис­ле­ни­ем по Олимпиадам поль­зо­ва­лись По­ли­бий , Дио­дор Си­ци­лий­ский, Дио­ни­сий Га­ли­кар­нас­ский и другие ан­тич­ные ав­то­ры. Счёт Олимпиады ве­дёт­ся не­за­ви­си­мо от про­ве­де­ния Олим­пий­ских игр. Бы­ту­ет упот­реб­ле­ние сло­ва «олим­пиа­да» в зна­че­нии «Олим­пий­ские иг­ры».

2) Ко­манд­ное пер­вен­ст­во ми­ра по шах­ма­там, про­во­ди­мое Ме­ж­ду­народной шах­мат­ной фе­де­ра­ци­ей (ФИДЕ), смотри Все­мир­ные шах­мат­ные олим­пиа­ды.

3) В 1920-1940-е годы рас­про­стра­нён­ное на­зва­ние кон­кур­сов, смот­ров ху­дожественной са­мо­дея­тель­но­сти, народного твор­че­ст­ва. Например, с 1927 года в Ле­нин­гра­де по ини­циа­ти­ве и под управлением ди­ри­жё­ра И.В. Нем­цо­ва про­хо­ди­ли музыкальные Олимпиады (чис­ло их уча­ст­ни­ков дос­ти­га­ло 100 тысяч человек); уст­раи­ва­лись все­со­юз­ные музыкальные Олимпиады ху­дожественной са­мо­дея­тель­но­сти (1-я в 1932 году в Мо­ск­ве). В 1930 году (15.06-11.07) в Мо­ск­ве про­хо­ди­ла Все­со­юз­ная олим­пиа­да те­ат­ров и искусства на­ро­дов СССР. В 1956 году в Па­ри­же со­стоя­лась Ме­ж­ду­народная хо­ро­вая олим­пиа­да. В 1995-2001 годах про­ве­де­ны три Все­мир­ные те­ат­раль­ные Олимпиады: в Гре­ции (Дель­фы, 1995), Япо­нии (Сид­зуо­ка, 1999), Рос­сии (Мо­ск­ва, 2001).

4) Со­рев­но­ва­ния уча­щих­ся на луч­шее вы­пол­не­ние оп­ре­де­лён­ных за­да­ний в к.-л. об­лас­ти зна­ний. В СССР пер­вая (ма­те­ма­тическая) Олимпиада школь­ни­ков со­стоя­лась в 1934 году в Ле­нин­гра­де. С 1930-х годов школь­ные ма­те­ма­тические Олимпиады ста­ли тра­ди­ци­он­ны­ми. С 1960-х годов про­во­дят­ся городские, рай­он­ные, об­ла­ст­ные, рес­пуб­ли­кан­ские Олимпиады уча­щих­ся 5-10-х клас­сов по фи­зи­ке, хи­мии, био­ло­гии и другим пред­ме­там школь­ной про­грам­мы, а так­же ме­ж­ду­народным Олимпиадам вы­пу­ск­ни­ков школ. Олимпиада - од­на из наи­бо­лее эф­фек­тив­ных форм вне­класс­ной и вне­шко­ль­ной ра­бо­ты, спо­соб­ст­ву­ет по­вы­ше­нию ин­те­ре­са уча­щих­ся к зна­ни­ям, раз­ви­тию их спо­соб­но­стей, профессиональной ори­ен­та­ции, по­зво­ля­ет вы­явить и ре­ко­мен­до­вать наи­бо­лее спо­соб­ных в инсти­ту­ты, уни­вер­си­те­ты, ака­де­мии (с этой це­лью Олимпиады для стар­шекласс­ни­ков и аби­ту­ри­ен­тов про­во­дят и ву­зы), со­дей­ст­ву­ет ук­ре­п­ле­нию свя­зи об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы с ву­за­ми. По­бе­ди­те­ли и при­зё­ры Олимпиад школь­ни­ков по­лу­ча­ют льго­ты при по­сту­п­ле­нии в вуз, со­от­вет­ст­вую­щий про­фи­лю олим­пиа­ды.

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