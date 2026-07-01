ОЛИМП (др.-греч. Ὄλυμπος, лат. Olympus), музыкант

В древнегреческой мифологии легендарный музыкант.

В античной традиции упоминаются два музыканта по имени Олимп: один жил во времена, предшествующие Троянской войне, другой – около середины VIII в. или в VII в. до н.э. О последнем (который некоторыми исследователи считается потомков первого) рассказывали, что он происходил из Мизии или Фригии; его образ тесно связан с другим легендарным малоазийским музыкантом – Марсием . По одному варианту мифа, Олимп оказывался отцом Марсия (Apollod., I, 4, 2), однако более распространена версия о том, что он был его учеником. Согласно описанию Павсания , именно в этом качестве Олимп был изображен на картине Полигнота в Дельфах, (X, 30, 9).

Страбон упоминает о существовании сказаний об Олимпе (а также о состязании Марсия с Аполлоном), связанных с местами около города Келены, расположенном рядом с одноименным холмом (XII, 8, 15, p. 578). Олимп и другими античными авторами ставился в контекст музыкальных состязаний (например, Hyg. Fab., 273).

Античная традиция (см. особ. трактат «О музыке», который приписывали Плутарху) связывала с Олимпом изобретение авлоса и введение в употребление в Греции сольной игры на авлосе – авлетики.

Иллюстрация :

Марсий учит молодого Олимпа играть на флейте. Картина П. Басина. 1821. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова