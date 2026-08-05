ОЛИМП (др.-греч. Ὄλυμπος, лат. Olympus)

В древнегреческой мифологии место обитания богов.

Название Олимп, по мнению большинства современных исследователей, имеет догреческое происхождение. Это часто встречающееся в Греции и Малой Азии наименование горных вершин: например, гора на границе Мизии и Вифинии (высота – 2543 м) – Ὄλυμπος Μύσιος Олимп Мисийский. С пребыванием богов древние греки особенным образом связывали многовершинный горный массив на севере Балканского полуострова, на границе Македонии и Фессалии, самую возвышенную часть Греции (высота до 2918 м).

Олимп оказывается местом обитания богов уже у Гомера (Il., I, 420; V, 360; 867; XIII, 523; XX, 5 et al.), это представление сохраняется и у последующих авторов. Однако образ Олимпа в античной традиции часто оказывается вне связи с конкретным местом мифической резиденцией верховных богов, в определенном смысле синонимом «неба» (например, Od., VI, 41-47). На Олимпе, по представлениям греков, находился трон Зевса, а также жилища богов – дворцы, построенные и украшенные богом Гефестом. Когда боги выезжают на золотых колесницах, ворота открывают и закрывают горы . На пирах в божественных чертогах богам подают нектар и амброзию – питье и пищу богов – богиня юности Геба и прекрасный Ганимед . Взоры богов-олимпийцев на пирах услаждают прекрасными танцами хариты.

Боги третьего поколения (по Гесиоду и Гомеру) по названию горы именуются «олимпийцами»; именно отсюда они выступили против титанов, победив которых, они смогли утвердить свою власть.

Иллюстрация :

Олимп: сонм олимпийских богов. Эскиз плафона. Н. А. Майков (1794-1973). XIX в.

Автор статьи: О.В. Кулишова