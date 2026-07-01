ОЛИГАРХИЯ, в античности (др.-греч. ὀλιγαρχία)

«Правление немногих», политический режим, при котором большая часть свободного гражданского населения полиса лишена основных политических прав.

Государственные должности при этом занимают представители узкого круга богатых и знатных семейств. Аристотель в «Политике» (III, p. 1279) характеризует олигархию как власть богатых (в противоположность демократии – власти бедных). Вплоть до V в. до н.э. олигархии преобладали в греческом мире (наиболее типичный пример – Коринф ). Рост влияния демократических Афин в V в. до н.э. способствовал обострению противостояния демократических и олигархических режимов. В самих Афинах периоды олигархического правления были непродолжительны: олигархия четырехсот в 411 г. до н.э., за которой последовал умеренный режим «пяти тысяч» и правление «тридцати тиранов» в 404–403 гг. до н.э. В эллинистический период многие демократические по форме полисы на самом деле были олигархиями; олигархии в греческих полисах поддерживали и римляне.

Автор статьи: С.Г. Карпюк